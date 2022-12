El Ayuntamiento de Córdoba ha remitido a los miembros de la comisión de Feria un primer borrador de la futura ordenanza que deberá regular la organización de la Fiesta Grande del mayo festivo, un documento que rechazan porque no incluye las decisiones consensuadas en el dictamen de feria. El Consejo del Movimiento Ciudadano lamenta que el gobierno municipal haya «desperdiciado cuatro años» y que se llegue a otra edición sin avances en El Arenal, más allá de la obra parcial en la calle del Potro. Para su presidente, Juan Andrés de Gracia, el borrador de la ordenanza es «prácticamente un copia y pega de las bases de feria», aunque su principal queja es que «no se han cumplido los plazos acordados porque no estará aprobada antes de la feria de 2023». En su opinión, «se obvian cuestiones ya acordadas sobre accesibilidad, tipología de casetas, medidas para evitar la reventa de casetas o ayudas para las que funcionan solo con voluntariado». En la última reunión, se acordó una nueva cita en noviembre, «pero se suspendió y la respuesta es este borrador que no refleja el trabajo que ya habíamos hecho». Del mismo modo, critica que no hayan recibido información sobre las obras que se habían anunciado para este año , entre ellas, la de canalización de Emacsa, "un proyecto que no sabemos si está hecho ni en qué consistirá".

