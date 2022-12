El colegio Juan de Mena se tiñe de blanco y verde para celebrar por primera vez el Día de la Bandera Andaluza

Varios alumnos de este colegio, en representación de sus compañeros, han explicado que hace 45 años, el 4 de diciembre de 1977, en la mayoría de las ciudades de Andalucía hubo manifestaciones para exigir la autonomía para Andalucía y para que la región saliera de su empobrecimiento. Según este alumnado, en las manifestaciones se contó con organizaciones sociales y políticas y dicho movimiento terminó con la celebración el 28 de febrero de 1981 del referendum de la autonomía de Andalucía. Estos mismos estudiantes han hecho alusión a que la bandera de Andalucía cuenta con tres franjas horizontales, que son del color blanco omeya y el verde almohade.

La bandera de Andalucía incluye también al rey Hércules, rodeado por dos columnas, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: «Andalucía por sí, para España y la Humanidad", han añadido estos alumnos, que han hecho referencia a su vez al origen y letra del himno de Andalucía. El acto ha terminado con la entonación del himno de Andalucía, a cargo de los estudiantes de este colegio, después de que se izara la bandera portada por algunos de los alumnos.

Durante esta celebración, el consejero de Justicia ha manifestado que el Día de la Bandera Andaluza se ha organizado por primera vez este año para “de una forma natural” dar a conocer a los escolares “la reivindicación que hay detrás” de un símbolo “que une a todos los andaluces” y que “valoren lo que hemos conseguido en estos años de autogobierno”.

NIeto ha valorado la importancia del sistema educativo, como palanca para el desarrollo de la región, y ha recordado que hace 45 años la bandera de Andalucía no tenía un valor tan pacífico como en la actualidad, pues había personas que pedían la unión en torno a las colores de la enseña, pero había otras personas que murieron por defender los grandes valores de esa bandera, entre los que destacó a Manuel García Caparrós.

José Antonio Nieto ha resaltado que la bandera incluye colores que recuerdan a la época omeya, en los que Córdoba fue una de las ciudades con mayor esplendor del mundo, colores que además simbolizan también la esperanza. "El presidente de la Junta de Andalucía quiere que conozcáis la realidad y lo que de verdad significa la bandera. Somos un pueblo que no quiere tener privilegios pero sí derecho a decidir sobre cómo queremos organizarnos y para poder contar con un buen sistema educativo, que garantice la formación de buenos profesionales para que cada persona se pueda dedicar a lo que quiera", ha añadido Nieto.

"Quiero que sepáis que el trabajo en común que nos define a los andaluces y también la defensa de la esperanza en un futuro con paz y tranquilidad. Cada 4 de diciembre esperamos organizar actos tan bonitos como este y que puedan destacar estos valores. Os animo a que aprendáis mucho y que sepáis cumplir con vuestra obligación", ha recalcado.

Para Nieto, la celebración de este día es también una forma de explicar a los más pequeños “de forma natural, sin adoctrinamiento”, el proceso autonómico de Andalucía y los avances que ha experimentado la Comunidad desde entonces, entre ellos uno de los más importantes el desarrollo del sistema educativo y el acceso universal al mismo.

Por su parte, la directora del centro, Adoración Rodríguez, ha detallado que durante toda la semana han trabajado en clase el conocimiento de la historia y los símbolos de Andalucía y también han ensayado los actos de este jueves, ante los que los niños estaban “contentos, ilusionados y también algo nerviosos”.

Por otro lado, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Francisco Viso, ha hecho hincapié en que él estudió en el colegio Juan de Mena, ha animado a los escolares actuales a reconocer la importancia de la bandera como símbolo y a celebrar esta jornada como un día muy importante para la tierra andaluza.

Nieto avisa que en España no se respeta la separación de poderes, "ni siquiera formalmente"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha avisado este jueves que "en un estado democrático en el que hay una división de poderes, una de las cosas que es fundamental para que funcione y para que cada uno de los poderes, en su ámbito, cumpla con su objetivo, es respetar esa separación, y yo creo que estamos en un momento en el que la separación de poderes en España ni siquiera formalmente se está respetando".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante su participación en Córdoba en el acto del Día de la Bandera de Andalucía celebrado en el CEIP Juan de Mena, Nieto ha afirmado que tal situación, "sin duda, está afectando al funcionamiento" de los poderes del Estado "y a la percepción que tienen los ciudadanos de cada uno de ellos".

Por ello, el consejero andaluz de Justicia ha dicho confiar "en que seamos capaces de bajar la tensión, de sosegar el debate y conseguir que el poder judicial en España tenga el nivel de independencia que necesita, la autonomía que requiere, los medios humanos y materiales que también hacen falta para que funcione todo el sistema de Justicia y que, en la medida de lo posible, deje de ser noticia y consigamos que la normalidad sea la que impere en todo el ámbito judicial, porque las democracias que funcionan mejor son las que consiguen que los temas judiciales queden en un segundo plano".

Sin embargo, según ha lamentado Nieto, "en algunos casos, en lugar de politizar la Justicia, se está judicializando la política, y estamos llegando a unos niveles que en nada ayudan", pues "estamos generando una presión sobre los jueces y los fiscales inaudita, que no se ha producido ningún momento" anterior, ha que "estamos oyendo insultos y descalificaciones a la actuación de los jueces que no responden a ningún parámetro lógico, que no se ven ningún país de nuestro entorno, por lo menos de nuestro entorno más civilizado y más democrático".

A este respecto, el consejero de Justicia ha opinado que "estamos en el final de un proceso, de todo aquello que empezó en base a la crisis del año 2007 y del 2008, que dio lugar a nuevos partidos, muy vinculados al populismo", y ahora "estamos en un momento en el que se va a volver a una normalidad política", que es "necesaria e imprescindible" y, "ante esa situación, los que saben que se les puede acabar el tiempo, están tensionando más de la cuenta y, sobre todo, centrándose y cebándose en las críticas al poder judicial, que en nada ayudan", y que a Nieto le parecen "tremendamente injustas".