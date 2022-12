Las casetas tradicionales exigen mejoras en el Arenal para no dejar "otro año en blanco"

La presidenta de la Asociación de Casetas Tradicionales ACT, Charo Sánchez de Puerta, se ha unido a las críticas de otros miembros de la comisión de Feria por el contenido del borrador de la ordenanza remitida por el Ayuntamiento de Córdoba, que llega tarde e incompleto, aseguró. Las casetas tradicionales han mostrado su descontento porque «el año pasado, entendimos todos que después de la pandemia no se había podido hacer mucho en El Arenal, ya que había otras prioridades, pero tenemos que avanzar, no podemos dejar pasar otro año en blanco". En este sentido, Sánchez de Puerta ha recordado que el Ayuntamiento se comprometió a realizar una serie de actuaciones en el recinto ferial de cara a la edicióna de 2023 «pero no se ha hecho nada y tampoco se nos ha informado de la situación».

Los socios de ACT creen que el borrador ha sido «una forma de salir del paso y darnos algo, pero el documento que se nos ha presentado ni siquiera recoge lo que ya se consensuó en la comisión, que se convocó en junio y acordó acelerar los trámites para sacar adelante la ordenanza cuanto antes". Por eso, la presidenta reclama a la Delegación de Promoción de la Ciudad que convoque una reunión urgente de la comisión de Feria. Por su parte, la delegada de Promoción de la Ciudad, Marian Aguilar, ha dicho que el borrador es «solo un punto de partida para empezar a trabajar» y aseguró que «están abiertos a incorporar las propuestas que nos den los colectivos», aunque de momento, no da fecha para la próxima reunión de la comisión. En cuanto a la obra de canalización de agua en el recinto de El Arenal, cuya redacción de proyecto se adjudicó en 2021, se desconoce el contenido del mismo, cuya ejecución depende de la Gerencia de Urbanismo, que no ha dado explicación hasta el momento de cuándo está previsto sacar a concurso la obra y si prevén que pueda realizar antes de la edición de la feria de este año.