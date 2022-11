Vox apremia al alcalde de Córdoba, José María Bellido, a aclarar si prorrogará los presupuestos municipales o si hará unos nuevos para 2023 pese a ser año electoral y el último del mandato. La portavoz del grupo municipal de Vox, Paula Badanelli ha exigido hoy al equipo de gobierno confeccionar unas cuentas para el año que viene “por responsabilidad” y les ha recordado que pese a estar ya prácticamente en diciembre no hay ni siquiera un borrador con el que ponerse a trabajar. “Nos plantamos en mayo sin presupuesto”, sostiene Badanelli.

Hasta ahora, el gobierno municipal ha expresado su intención de aprobar unos nuevos presupuestos para 2023. El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, garantizó que esa era la intención municipal en su última entrevista concedida a CÓRDOBA. “Voy a presentar el presupuesto del 2023. Tengo el deber de hacerlo. El alcalde y yo hemos decidido presentarlos. Las grandes cuentas están hechas y no va a haber grandes novedades, pero tenemos que acabar cosas que hemos empezado en este mandato”, dijo el edil.

PP y Cs han aprobado tres presupuestos municipales (los del 2020, 2021 y 2022) contando con apoyos diversos: desde Vox hasta el PSOE que respaldó las cuentas las del 2021.

Otros problemas

Paula Badanelli asegura que desde Vox no saben qué hacer en esta tesitura, aunque entiende que el alcalde “no se atreverá” a afrontar ultimo año del actual mandato sin presupuesto, por lo “limitante” que sería esa opción a la hora de ejecutar inversiones. La portavoz de Vox aconseja, por todo ello, hacer un esfuerzo y presentar un presupuesto a pesar de que ha dicho entender los “problemas internos” que tiene el equipo de gobierno, la situación de Cs o la realidad judicial en el caso Infraestructuras.

En este sentido, la concejala ha exigido al alcalde decir la verdad y si no va a presentar unas cuentas que “deje de generar falsas expectativas a la ciudad” y que “explique qué inversiones no acometerán”. En esa tesitura, una ciudad con presupuestos prorrogados, Vox piensa que lo único que se pagarán serán las nóminas de los cargos de confianza del gobierno. “Córdoba merece más y Vox está dispuesto a arrimar el hombre; otra cosa es que no acepten nuestra ayuda ni la pidan”.

En último lugar, Badanelli ha expresado su convicción de que el hecho de que Vox esté dispuesto a apoyar los presupuestos municipales, pese a ser 2023 año electoral, ha roto los esquemas del PP que había buscado “esa excusa estúpida” para no tenerlos que presentar. “Creo que quieren prorrogar porque están en otras cuestiones