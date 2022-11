El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha preguntado hoy sobre el paradero de las lámparas diseñadas por el arquitecto Juan Cuenca y que fueron retirados hace ya casi dos años de su ubicación en la plaza de la Corredera. La concejala socialista Alicia Moya considera que este enclave del casco histórico es un ejemplo gráfico “del abandono y la suciedad y del deterioro alarmante” frente al que el gobierno municipal no está haciendo “absolutamente nada”.

Para el PSOE detrás de situaciones como la de la Corredera hay abandono y “chapuza en la gestión” , porque las lámparas —que empezaron a caerse en 2018– se quitaron en este mandato sin tener permiso de la Consejería de Cultura y desde entonces no se han vuelto a reponer. Es más, los socialistas recuerdan que el gobierno municipal prometió devolverlas a su sitio hace dos años pero que aún no lo han hecho y las lámparas no hacen sino “acumular polvo” en las naves de Infraestructuras.

Promesa de reforma

En noviembre del 2022, la Gerencia Municipal de Urbanismo prometió que sometería el espacio de la Corredera a una intensa rehabilitación y que reservaría un presupuesto de al menos 200.000 euros para 2022 con este fin. Aunque la intención era comenzar estos trabajos en verano, los estudios técnicos previos han demorado los planes. Los esfuerzos de los arquitectos municipales se focalizaron en dos aspectos: por un lado, el estado del estucode la primera crujía, muy deteriorado por el mal uso y la falta de cuidado, las pintadas y en menor medida la humedad; y por otro, las luminarias, diseñadas por Juan Cuenca y que se sustituyeron hace un año por otras. De momento no hay noticias de esta reforma prometida.

Alicia Moya indicó, además, que al grupo municipal socialista llegan de manera continua quejas de ciudadanos sobre el abandono de Córdoba o por motivos de suciedad llegadas desde todos los distritos. La última de ella, la denuncia de los vecinos del Campo de la Verdad de que hay una plaga de ratas. “Bellido y su gobierno han convertido toda la ciudad en la periferia de Capitulares”, asegura la edil que lamenta las numerosas manchas en el suelo, mal olor, hojas que provocan caídas o la falta de reparación de arquetas y baldosas.

Situación de Sadeco

Por último, el PSOE se ha referido a la situación de la empresa municipal de limpieza, Sadeco, que ha “un referente” del que los empleados podían “estar orgullosos”. Sin embargo, según la edil, la gestión actual echa por la borda todo este trabajo, algo que se ve agravado por la falta de personal. Los socialistas estiman que harían falta casi 200 trabajadores para que la empresa funcionase en condiciones y culpan al gobierno local de haber sacado plazas insuficientes en este mandato y de que la bolsa sólo cubra las prejubilaciones.