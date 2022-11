«Muchas empresas del norte pueden ver una oportunidad»

La Oficina de Apoyo al Inversor se impulsó hace un año, ¿cuáles han sido sus principales hitos?

En el 2021, en el escaso tiempo que tuvimos para poder desarrollar en lo que quedaba de año el proyecto, aparte de establecer la oficina físicamente en nuestra sede social, en la confederación, hicimos dos cosas importantes. La Guía del inversor y la web de la Oficina de Apoyo al Inversor. Durante el 2022, hemos tenido reuniones con empresas, con posibles interesados en recibir información de cara a distintos proyectos, fundamentalmente, logísticos que se han ido produciendo en Córdoba. En julio hicimos una jornada en Madrid, en la sede de la CEOE. Este acto fue el banderazo de salida para dar a conocer las oportunidades para invertir en Córdoba.

CECO avanzó que la segunda jornada para la captación de inversiones se celebraría en Bilbao por el peso de la industria y la concentración de empresas relacionadas con la defensa en esa ciudad.

Después de hacer la presentación en Madrid, correspondía ir al territorio de España donde hay más empresas de ámbito industrial y, sobre todo, colaboradoras con el Ministerio de Defensa en materia de mantenimiento, de aportación de infraestructuras… que es en Bilbao, San Sebastián y Álava.

¿Han recibido peticiones de información y colaboración por parte de empresas de País Vasco?

Sí, desde el primer momento se están recibiendo llamadas prospectivas, de requerimiento de información, de suelo donde poder ubicar proyectos logísticos, proyectos industriales, no solo del País Vasco, sino también de otros territorios de la península, porque lo que está pasando en Córdoba y va a pasar en los próximos años, esa Córdoba logística que tanto anhelamos y estamos trabajando para ello, tiene que dar su fruto.

¿Qué potencial tiene esa comunidad autónoma en cuanto a las inversiones que sus empresas pueden realizar en Córdoba? ¿Tendrá un papel estacado?

Creo que sí, que hay muchas empresas del norte de España, no solo del País Vasco, que pueden ver en Córdoba una oportunidad de negocio, un complemento perfecto a su actividad. Sobre todo, de cara a la cercanía con una base tecnológica como será la base logística del Ejército de Tierra, donde además del mantenimiento habrá actividades de innovación, actividades relacionadas con la industria 4.0, la robótica y la inteligencia artificial. Todo eso son oportunidades de negocio que se abren al mundo empresarial.

Las dos jornadas han tenido la base logística del Ejército de Tierra como principal atractivo, ¿qué tipo de inversiones pueden llegar a la provincia relacionadas con este proyecto?

La base logística es una infraestructura militar, que va a desarrollar Defensa en unas 82 u 85 hectáreas de territorio, pero no podemos olvidar que al lado habrá otras 100 hectáreas de suelo para la iniciativa privada, lo que va a dar lugar a que empresas puedan valorar ese territorio para hacer sus inversiones. Córdoba es un territorio muy amable desde el punto de vista logístico. No solo se están produciendo inversiones con La Rinconada, se están produciendo, por ejemplo, con Prourban El Álamo, a la salida de Córdoba, donde van 400.000 metros cuadrados de suelo logístico promovidos por la iniciativa privada. Y no podemos olvidar lo que ya está suponiendo el parqe logístico de la carretera de Palma del Río, que ya permite la compra del suelo y está siendo ocupado por empresas privadas que ven la oportunidad de negocio por su cercanía a lo que está preparándose, la estación de ferrocarril de mercancías de Villarrubia, que va a tener una repercusión tremenda cuando el corredor central y atlántico de mercancías sea una realidad.

Aparte del logístico, hay otros sectores que siguen siendo llamativos para los inversores interesados en Córdoba.

Sin lugar a dudas. No olvidemos el agroalimentario, que es un sector absolutamente fundamental para la economía cordobesa. También el turístico, Córdoba y provincia están recibiendo unas inversiones muy importantes, por ejemplo, en la construcción de hoteles.

El pasado julio, desde CECO apuntaban la búsqueda de emplazamiento, la burocracia, los profesionales y los incentivos como las principales inquietudes de las empresas inversoras, ¿siguen siendo las mismas?

Sigue siendo absolutamente vigente, pero además hoy día, cuando se toma una decisión para realizar una inversión por parte de una empresa o de un grupo empresarial, se tienen en cuenta factores muy importantes como la incertidumbre. Si hay incertidumbre, si no está planificado perfectamente el proyecto no solo en su ubicación sino en su desarrollo, lógicamente no va a tener el peso que debe. Ahí es donde estamos desde la Oficina de Apoyo al Inversor intentando dar certidumbre y apoyo a los proyectos que puedan pensar en Córdoba para invertir.

Uno de los objetivos de la oficina ha sido aumentar la atención a empresas extranjeras, ¿se está logrando?

En Córdoba se están produciendo ya inversiones extranjeras bastante interesantes. Hay inversiones italianas, mexicanas, francesas, estadounidenses. Eso ha sido siempre una lluvia fina. Efectivamente, el hecho de que la primera presentación la hiciéramos en Madrid y ante representante de embajadas no fue por causalidad, porque esos agregados comerciales trasladan información a sus países y grupos empresariales.

¿Es Córdoba más atractiva desde la puesta en marcha de la Oficina de Apoyo al Inversor?

Córdoba es atractiva por sí misma, la oficina es una ayuda. Córdoba es atractiva por lo que representa y por la situación en la que está. Por la importancia que tiene logísticamente y estratégicamente en el territorio, es la puerta natural de entrada a Andalucía.