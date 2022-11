Las protestas protagonizadas por centros de enseñanza se están convirtiendo en una estampa habitual para la administración educativa. En concreto reclaman la contratación de Personal Administrativo y de Servicios (PAS) amén de otros perfiles profesionales donde también se denuncian carencias como es el caso de profesorado y monitores de comedor escolar.

El CEIP Algafequi, de la capital cordobesa, es uno de los que ha empezado la jornada de este martes con una protesta a las puertas del centro. Desde allí han informado a este periódico que el portero que tenían "está ahora en el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba" por lo que tienen la puerta desierta de personal que se haga cargo de ese servicio. "No nos dan ni siquiera un vigilante para abrir la puerta" se quejan apuntando directamente a Recursos Humanos del consistorio que son quienes deben dar solución al problema. En este colegio además se da la circunstancia de que tienen dos escuelas, una de Educación Primaria y otra de Educación de Adultos, el CEPER Fuensanta, que ofertan clases en turnos de mañana y tarde. A esto suman el comedor de gestión directa, "lo que implica que a media mañana vengan repartidores a traer pan, fruta, carne etc., para la comida de los alumnos" añaden. "No hay nadie para abrir y encima tenemos dos edificios, uno el de administración y otro el centro de enseñanza en sí" explican para llegar a la conclusión de que "si estamos dando clase no podemos abrir, pero es que encima por la mañana hay que abrir el colegio, por lo que el profesorado acabamos haciendo labores que no nos corresponden, saturados y, sobre todo, no tenemos vigilancia en las dos puertas que tenemos, un problema grave porque no podemos dejarlas abiertas porque se podría salir algún alumno".

En el IES Averroes, que viene manifestándose de distintas maneras desde hace meses, se han plantado en la puerta del centro para seguir reclamando al personal de administración que trasladaron a otros centro educativo. En este caso aseguran fuentes vinculadas al centro que la situación se ha agravado dado que ahora hay dos vacantes de ordenanzas sin cubrir más la de la de administración desplazada a otros instituto. "La solución debería ser más simple pero parece que no va a ser posible. La dotación de personal cubriendo vacantes significa más empleo pero parece una tarea imposible que no nos va a restar el ánimo necesario para seguir reclamando lo que es justo, cubrir esas plazas estructurales para mejorar la calidad de la educación" subrayan. También en una situación afín está el IES Tablero, que se encuentra sin servicio de portería en el horario vespertino de clases. Una situación que de momento les obliga a mantener la puerta cerrada haciendo las veces de portería el propio personal docente.

El IES Gran Capitán, que no tiene ninguna demanda de las que se vienen comentado, se ha unido a la cadena de protestas en solidaridad con el resto de centros porque saben que "podríamos ser uno de ellos", aseguran.