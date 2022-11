Vecinos de Alcolea se concentran para pedir que se reactive la obra del centro de salud

Más de 150 vecinos de Alcolea, según los convocantes, se han concentrado este lunes para demandar un nuevo centro de salud para la barriada cordobesa y para pedir una "atención sanitaria digna". La presidenta del Consejo de Distrito Alcolea-Los Ángeles, Isabel Sereno, ha indicado que la semana pasada representantes de este colectivo mantuvieron una reunión con la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, en la que la titular de este área les comunicó a los vecinos de la barriada que el nuevo centro de salud está previsto que se construya a partir de abril o mayo del próximo año. Sin embargo, Sereno ha apuntado que, a pesar de estas declaraciones de Botella, "hasta que no lo veamos construido pues como que nos mantenemos incrédulos después de todo lo que hemos pasado".

La presidenta del Consejo de Distrito Alcolea ha expuesto, acerca de la falta de médicos que según este colectivo existe en este centro de salud, que Botella les había comunicado en relación a este tema que "las urgencias no se pueden cubrir por falta de personal. Algo que nos parece increíble es que la delegada nos responde que en la bolsa de empleo de la Junta no hay médicos disponibles". Sereno ha añadido que, "por tanto, seguimos reclamando una atención digna y, evidentemente, que podamos recibir atención los cinco días de la semana con las urgencias de los sábados por la mañana. Porque la población de Alcolea es lo suficientemente grande para no tener que desplazarse a ningún otro distrito".

Respaldo de IU

El grupo municipal de Izquierda Unida ha mostrado su apoyo al Consejo de Distrito Alcolea-Los Ángeles en la concentración de este lunes para denunciar tanto la parálisis que sufre la obra del nuevo centro de salud como los recortes que están sufriendo en el consultorio médico.

IU ha manifestado que es “lamentable” lo que está haciendo el PP con la sanidad pública, que es la única que garantiza la “igualdad en el acceso a este derecho básico, independientemente de dónde vivas y de la renta que tengas”. “Es una evidencia que el Gobierno andaluz está privatizando y desmantelando la sanidad pública, en beneficio de la privada, y como ejemplo el consultorio de Alcolea o cualquier centro de salud de Córdoba”.

La organización ha recalcado que "hoy es “casi imposible” encontrar un centro de salud, en el que las citas para que ser atendidos por un médico o médica de atención primaria sea inferior a una semana”. “Eso es lo que pretende la derecha, que la imagen del servicio público se deteriore para que la población vea la necesidad de sacarse un seguro privado”, ha sostenido.

Respuesta de la Junta

Acerca de las demandas de los vecinos de Alcolea, la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha recordado que "va a sacar ya la nueva licitación" para la construcción de este centro de salud. La Delegación ha replicado que se tuvo que modificar el proyecto para evaluarlo de nuevo y sacar de nuevo el pliego a licitación.

Salud ha precisado que el hecho de que aún no se hayan iniciado las obras de este centro de salud es una circunstancia ajena al objetivo de la Junta de dotar a esta barriada de dicha infraestructura y ha añadido que dicha paralización vino motivada al retirarse voluntariamente del proyecto la empresa a la que se le había adjudicado la construcción. "Esto ha provocado un retraso importante respecto a lo previsto, por lo que hay que sacar de nuevo la obra a licitación", ha resaltado la Junta.

Las obras se adjudicaron en octubre de 2021 por 1,1 millones y estaba previsto que se llevasen a cabo en diez meses, que era el plazo inicial de ejecución. Sin embargo, no llegaron a efectuarse. El nuevo centro sanitario contará con 947 metros cuadrados de superficie construida, según la previsión inicial de la Junta.