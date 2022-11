La asistencia al cine en Córdoba todavía está lejos de los datos previos a la pandemia

Los últimos datos publicados por la SGAE prevén lo que ya confirman los responsables de las salas de cine locales. La asistencia sigue aumentando respecto a la inevitable bajada del año 2020, pero aún falta para que estos espacios estén tan llenos de cinéfilos como en los meses previos a la pandemia. Andalucía es una de las comunidades autónomas, junto con Madrid y Cataluña, en las que el crecimiento de espectadores ha sido más notable. Córdoba registró un aumento del 0,9% en 2021. Paralelamente, se produjo un crecimiento tanto del número de pantallas activas como de la cantidad de películas exhibidas en cartelera.

"A principios de este verano la afluencia fue muy bien y la Fiesta del Cine de octubre también produjo unos resultados estupendos, lo que hizo que nos situásemos por encima de los datos de 2021, pero nada que ver con la explosión de venta de entradas en 2019", declaran desde la gerencia de Unión Cine Ciudad, empresa andaluza de la que forman parte los cines Guadalquivir junto con otras salas de la comunidad andaluza que han registrado datos muy similares. Lo mismo declara Jorge Lacruz, responsable de los cines Axion, quien tiene acceso a los datos privados que manejan las salas comerciales cordobesas. "Nosotros estamos como un 50 por ciento por debajo de la última cifra que se puede comparar buena en el 2019", admite, aunque se muestra optimista. "No sabemos lo que tardaremos en igualar las cifras anteriores, pero vamos hacia arriba y es lo positivo”, incide Lacruz.

Entrar en pérdidas o lograr mantenerse

"Me atrevo a decir que más de un 70% de los cines en España están teniendo pérdidas considerables; nosotros, de momento, nos mantenemos, pero podemos estar pagando tres y hasta cuatro veces más que hace un año y medio", reconoce Jorge Lacruz. Es la consecuencia inevitable del aumento del precio de la electricidad, de la inflación generalizada que también afecta a este sector. "Todo ha incrementado el precio, hasta el maíz de las palomitas, y esto, inevitablemente, se refleja en el precio de la entrada", añaden desde los cines Guadalquivir.

Para remediar que sea el bolsillo del espectador el que cargue con las consecuencias, los cines Axion han incorporado promociones y diversificado su programación con visitas escolares, sesiones matinales o retransmisión de conciertos y eventos en directo. "No nos queda otra porque, si no, no venderíamos", justifica el responsable, esperanzado de que "se reactive el sector junto con el hábito de ir al cine".

Porque si de algo están seguros los responsables de esta industria es de que la pandemia ha influido notablemente en los hábitos de ocio, de relación con la cultura. "Somos animales de costumbres y se ha perdido un poco la rutina de ir al cine, sobre todo a las sesiones de noche", admiten desde los cines Guadalquivir. Luego está el inconveniente que supone el que las plataformas de pago se reserven sus propios estrenos, como es el caso de Disney. De ahí que las salas cada vez opten más por diversificar su actividad.

Aumento de cines y pantallas

El número de salas y de pantallas creció el año pasado a nivel nacional con respecto al año anterior. En cuanto a los complejos con mayor número de salas registradas en 2021, destacan Yelmo Cineplex y Cinesa, siendo estos dos complejos los que también el año anterior contaban con más salas de exhibición. Los siguen Ocine, Kinépolis, Unión Cine Ciudad y MK2-Cinesur. Aunque también se registra un número considerable de complejos que pierden salas.

Concretamente la provincia de Córdoba, que cuenta con 16 cines, tuvo en el año 2021 unas 59 pantallas en activo, lo que supone un 1,6% de crecimiento en infraestructuras.

Las películas más taquilleras

A nivel nacional, los títulos que conquistaron a los espectadores fueron Spiderman No Way Home, en primer lugar, con casi 3 millones de espectadores; Fast & Furious 9, en segundo lugar, con más de 1.400.000 espectadores y, en tercer lugar, Venom: habrá matanza, con algo más de 1.300.000 espectadores. En Andalucía, por otro lado, las cintas españolas más vistas fueron A todo tren: destino Asturias, con 260.918 espectadores; Operación Camaron, con 175.190 espectadores y Way Down, con 128.530 espectadores.

Todavía quedan en el tintero filmes que no pudieron estrenarse en el 2020 y algunas películas que, a punto de terminar 2022, todavía compiten en visualizaciones con los últimos estrenos. Aun cuando los datos no son demasiado negativos, la expectativa general es que la tendencia de asistencia al cine solo puede mejorar.