Kutxabank, grupo al que pertenece Cajasur, finalizará el año con sus ratings situados en lo más alto de la banca española, según ha informado la entidad este lunes a través de un comunicado. De hecho, dos de las tres agencias internacionales limitan el potencial de mejora del grupo financiero por la evolución del rating de España, A- en el caso de Fitch y Baa1 cuando se trata de Moody’s.

S&Ps y Moody´s han sido las dos últimas agencias en publicar sus informes acerca de Kutxabank. Standard and Poors ha confirmado el rating de Kutxabank en BBB con perspectiva estable y le ha asignado un nuevo rating Long Term and Short Term Resolution Counterparty Rating (RCR) en BBB+ / A-2. Esta calificación aplica a instrumentos que no asumirían pérdidas en caso de resolución. En el caso de Kutxabank, que no cuenta con deuda senior preferente emitida, aplicaría, por ejemplo, a los depósitos.

Por su parte, Moody’s ha elevado el rating intrínseco de la entidad a Baa1 y el rating de depósitos a A3. Ambas evaluaciones se suman a la publicada en julio por la agencia de calificación Fitch, que confirmó el rating de Kutxabank en BBB+, con perspectiva estable, y el rating de depósitos en A-.

Las tres agencias destacan en su evaluación la sólida posición de capital de la entidad, muy por encima de los mínimos regulatorios; la diversificación de ingresos procedente de sus negocios de seguros y gestión de activos; y la calidad de sus riesgos, con una morosidad que se sitúa en el 1,4% al cierre de septiembre del 2022.