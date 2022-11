Un manto de novecientas ovejas merinas se extiende por La Calahorra

Como en años anteriores, una marea blanca de balidos merinos ha atravesado la ciudad en dirección a la finca de Las Albaidas. Una práctica tan longeva como la trashumancia no cambia su dinámica por mucho que pase el tiempo o, al menos, no del todo. Las novecientas ovejas que este mediodía han ocupado la avenida Fray Albino hasta llegar al entorno de la Calahorra deberían haber emprendido la vuelta a casa por esta ruta pecuaria en el mes de octubre. Sin embargo, la sequía no ha dejado los campos llenos de verde por lo que esta vez han tenido que modificar sus tiempos de alimentación.

"Como no llovía, hemos aguantado en la campiña lo que hemos podido, hasta que las últimas lluvias han regenerado algo los pastos", explica Felipe Molina, dueño de la ganadería Las Albaidas. Aunque los campos de la zona de Guadalcázar, donde se alimentan las ovejas en verano, han revivido el alimento no ha sido suficiente. La única alternativa es complementar con una dosis extra de pienso, pese al aumento de costes que ello supone. "Cada oveja come casi un kilo diario de pienso al día y el kilo ha pasado de costar 30 céntimos a valer 60 debido a la inflación provocada por la Guerra de Ucrania", asegura Molina. "Todos los ganaderos lo estamos notando" Pero la carne y la lana deben preservar la calidad que las hacen tan atractivas para el comprador, mayoritariamente procedente de Oriente Medio. Los costes no pueden repercutir demasiado en el precio final para no ahuyentar al cliente, así que la diferencia la termina asumiendo el ganadero. "Todos los ganaderos lo estamos notando, pero el bienestar animal debe mantenerse por lo que no nos queda otra que aumentar nuestro esfuerzo", aclara Molina. No es la única concesión por parte de estos profesionales de un oficio con cada vez más probabilidades de desaparecer por la falta de relevo generacional. Mientras pastorea a las ovejas, Molina explica que "sería más fácil trasladarlas en camión, pero entendemos el atractivo que esto supone para la ciudadanía y también tratamos de hacerlo un domingo para no entorpecer demasiado el tráfico", asegura. El itinerario no suele variar de un año a otro. El ganado entra por el polígono de La Torrecilla y se dirige al Puente san Rafael desde Cordel de Écija. Luego recorre la avenida Fray albino hasta el entorno de la Calahorra y la Glorieta Santa Teresa hasta llegar al Puente Arenal, para seguir por las avenidas de las Lonjas y virgen del Mar y salir por la zona del campo de fútbol, por Carlos III. Se trata de una de las vías pecuarias centrales, de mayor tradición para esta práctica. "A mí me gusta seguir las vías centrales de la ciudad, pero si antes lo hacían cincuenta ganaderos ahora solo lo hacemos cinco", se lamenta Molina. La estampa que el fenómeno provoca, por anacrónico, siempre despierta el mismo entusiasmo en los viandantes y, solamente por eso, merece toda justificación.