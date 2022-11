Una marea roja clama en Córdoba contra "el terrorismo machista"

Miles de cordobeses se han sumado esta tarde a la manifestación convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista en el año de su 25º aniversario para conmemorar el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una cita que este año ha sustituido su tradicional color violeta por el rojo, en un intento de llamar la atención sobre las muertes que genera "esta forma de terrorismo machista", como lo define la plataforma, y recordar a las 1.154 mujeres que según los registros de la plataforma han sido asesinas en España por sus parejas o exparejas desde que se empezaron a contabilizar los casos. "El rojo de hoy es rojo de sangre y rabia, de peligro ante lo que está ocurriendo a diario, el asesinato de mujeres, pero a la misma vez, rojo de fortaleza, de provocación porque aunque este sistema nos quiera calladas no van a conseguirlo y rojo de alerta porque así es como tenemos que estar para seguir luchando y no dar ni un paso atrás", ha dicho María Gómez. "Llevamos 25 años saliendo a la calle y luchando para que no nos maten, pero nos siguen asesinando, violando y agrediendo", ha recordado, "hay muchas clases de violencias aunque la máxima sea la muerte".

A la marea roja, una de las manifestaciones del 25N más multitudinarias de las que se han celebrado en Córdoba, se han unido muchas mujeres, niñas, personas del colectivo LGTBi y también muchos hombres de todas las edades, ya que como se viene repitiendo desde hace años la igualdad no es solo cosa de mujeres. De hecho, en esta ocasión, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige) acudió a la convocatoria con su propia pancarta, para dejar claro su adhesión a la causa. El portavoz de Ahige, Francisco Rosales, ha explicado que se han atrevido a dar el paso de acompañar a las compañeras y mostrar públicamente su rechazo "a esta barbarie de la violencia machista porque no queremos ser cómplices de ese machismo que hoy algunos niegan". Ajenos a cualquier organización política, el objetivo de la asociación es llamar a los hombres a colocarse en una posición de igualdad en la sociedad, reconocer los privilegios que tienen los hombres por serlo y que cuando se desprenden de ellos, "todos ganamos por la igualdad". La asociación no tiene muchos socios de momento, aunque la aspiración es seguir creciendo y convencer a más hombres a implicarse en esta lucha. "Los hombres tenemos que reconocer para empezar el machismo en el que nos hemos criado y que nos sale en muchas ocasiones porque nos hemos educado en eso y también desde esa conciencia, dar un paso más y posicionarnos públicamente para denunciar las desigualdades y la violencia machista". Más de 6.000 personas según la plataforma y más de 4.500 según la Policía Local se han sumado a la convocatoria, que ha contado con una importante representación de la provincia, que no solo ha mostrado el respaldo a la causa del 25N con mociones en los distintos ayuntamientos sino acudiendo a la manifestación. Al lado de las mujeres de Villanueva de Córdoba, Fuente Palmera, Fernán Núñez o Villaralto, se ha visto a familiares de Ángeles, la mujer de Aguilar que lleva años desaparecida, reclamando que se siga investigando su caso. Los jóvenes han estado muy activos en la manifestación, tanto en organizaciones políticas como CJC, que han gritado contra el acoso laboral como forma de "terrorismo patriarcal", como en otras de carácter más social como TT Córdoba y La Rata Cordobesa (Red de Autodefensa Transfeminista). Según su portavoz, Carmen, han acudido a la convocatoria "porque hay muchas cosas que reivindicar hoy para todo nuestro colectivo, compuesto por mujeres cis, transexuales y personas no binarias que necesitan su reconocimiento en el día de hoy, porque no solo hay que frenar la violencia contra las mujeres cis sino contra el resto de colectivos que también son víctimas de la violencia machista".