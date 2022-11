El Black Friday supera las expectativas en ventas de los comerciantes

Hasta los captadores de socios para las oenegés se han resignado este viernes negro por su incapacidad de atraer atenciones entre el bullicio de las calles más céntricas de la ciudad. "Hoy no es el mejor día para esto", comentaban, entre letreros con descuentos de Hasta el 50 por ciento sobre las mismas letras gigantescas: Black Friday.

El Gran Capitán, el Bulevar y sus alrededores han desprendido desde por la mañana el ambiente de energía consumista que tanto han echado en falta los comerciantes debido al contexto de inflación y subida de costes. La cercanía de la Navidad parece haber servido de precedente para salvar la campaña de este año. Ya fuese por la intención de ahorrar en los regalos de diciembre o sencillamente por el placer de comprar algo nuevo, la mayoría de clientes en El Corte Inglés han terminado pasando por caja. Dos amigas de El Viso no podían resistirse al 20 por ciento de descuento en la firma Lola Casademunt ni en el 30 por ciento menos en Adolfo Domínguez. "Veníamos solamente de paseo y sin intención de comprar nada, pero hemos aprovechado", comentaban. No muy lejos, en la sección de pañuelos, otra mujer buscaba un chal con descuento para regalar a su hermana; "ya que están estas rebajas, aprovecho", reconocía.

Las aglomeraciones se han hecho notar de más en las tiendas de cadenas como Zara, Pull and Bear y Stradivarius, con rebajas de hasta un 40 por ciento y de hasta el 50 por ciento en Mango. Las dependientas de esta última firma no daban a basto. "Y creíamos que hoy no iba a haber gente", comentaban entre pirámides de pantalones y chaquetones. Los percheros repletos de abrigos confirmaban la acumulación de stock en prendas de invierno sobre la que venían informando los comerciantes desde hace meses. Y no es que este viernes el clima haya sido excesivamente frío, pero se han buscado los rayos intermitentes de sol en las terrazas, con los veladores llenos de bolsas de distintas marcas.

"La mayoría vienen buscando un regalo para sí mismos o para poner debajo del árbol esta navidad", reconocían desde Sephora, con promociones atractivas en todo tipo de cosméticos y cuya dependienta declaraba que "este año se van a superar con creces las ventas de otros años". También abundaban los grupos de jóvenes sin mayor intención que "dar una vuelta" y dejarse llevar "para comprar lo que veamos y nos guste", señalaban tres adolescentes. No opinaban lo mismo en otro grupo de universitarios, "nosotros venimos a recoger en tienda lo que hemos comprado por internet y a descambiar lo que nos probamos en casa y no nos queda bien, así no tenemos que esperar tantas colas", comentaban a este diario.

Antes del salto a las tiendas físicas, el Black Friday era una iniciativa más común en las ventas por internet. Así lo confirmaba Pedro Lacort tras el mostrador de Hippie Crew, una tienda de ropa masculina estilo retro que decidió asentarse en la calle Historiador Díaz del Moral tras su éxito online. "Para nosotros, esto de rebajar por rebajar resulta contraproducente porque trabajamos con productores de cercanía y no podemos bajar demasiado los precios si queremos pagarles de forma justa", explicaba Lacort. Su filosofía es que "es preferible tener diez prendas en el armario de las que te acuerdes siempre, a tener treinta que no uses", comentaba. Claro que no ocultaban su alegría por superar las ventas respecto al año pasado, incluso antes de lo esperado, e incluso antes de poner en marcha los descuentos del cyber monday.

En la mayoría de tiendas de cercanía, la actitud general no ha sido muy diferente de la de un día normal de ventas. "Como venimos poniendo descuentos del 20 por ciento desde días atrás, la clientela no ha acudido de golpe", comentaba Rocío, de Inga Tocados y Complementos. Como ella, muchos comerciantes han aprovechado este día para confraternizar de otro modo con sus compradores habituales. "En el Black Friday miro mucho por internet, pero sigo viniendo a las tiendas pequeñas de Córdoba porque, si no lo hacemos, las van a quitar", declaraba una señora junto al perchero que habían colocado en la fachada de Rodeo.