La ronda del Marrubial de Córdoba está más cerca de la remodelación que mejorará su fisonomía. Después de cuatro años en los que el proyecto ha permanecido en stand by, la Junta de Andalucía, gobernada en estos momentos por el PP, tiene entre sus planes más inmediatos hacer realidad la ampliación anunciada hace siete años, cuando se diseñó una intervención por fases que no llegó a culminar. A ello contribuye el paso dado ayer en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, que aprobó de forma definitiva la expropiación de tres fincas que hacen falta entre los supermercados Deza y Mercadona para acometer la reforma.

Los planes de la Consejería de Fomento son incluir este proyecto en el paquete de cinco que va a ejecutar mediante una inversión de 12 millones de euros y que consisten fundamentalmente en vías ciclistas. Pero, ¿cómo quedará la ronda del Marrubial tras su reforma?

[Pulse aquí para ampliar el gráfico]

Para hacerse una idea de la remodelación que se avecina basta recordar el proyecto presentado en el 2017 y aprobado por la Junta en el 2018. Ese mismo proyecto, valorado entonces en 2,5 millones, es el que se va a ejecutar ahora con un presupuesto aproximado de 3 millones de euros. La Junta se encuentra en la fase de revisión de la documentación existente para actualizar los precios pero fuentes de la misma aseguran que no habrá ninguna variación en relación al proyecto, que es el mismo que se aprobó hace cuatro años.

La segunda fase de la remodelación de la ronda del Marrubial, que es la que se va a llevar a cabo (la primera fue la que afectó a la parte de la muralla y que dotó a la avenida del carril bici existente), consistirá en construir dos nuevos carriles para el tráfico rodado, de forma que habrá dos para un sentido y otros dos para el otro.

En la confluencia de la avenida de la Agrupación Córdoba con la glorieta de la Fuensantilla habrá un espacio ajardinado que ocupará el acerado de esa esquina. La manzana que hay entre las calles Julio César y Vázquez Venegas será retranqueada de forma que toda la fachada de los edificios existentes quedará al mismo nivel. En la calle Julio César hay previsto acerado más amplio y arbolado, en consonancia con el que llevará toda la avenida en la parte próxima a las viviendas. En esa calle se habilitarán también plazas de aparcamiento. Con esta intervención desaparecerán los vehículos que hay aparcados desordenadamente a lo largo de la avenida.

En la parte final de la ronda, en la zona en la que se encuentran los dos pabellones militares, habrá otro espacio ajardinado de mayor superficie. Ahí está previsto que desaparezca la verja existente de forma que quede un espacio abierto con arboleda y vegetación. El acerado que quedará entre la calzada y uno de los pabellones será el justo para el tránsito peatonal. En un futuro, cuando los dos pabellones sean del Ayuntamiento de Córdoba, en ese espacio se hará una remodelación más profunda para transformarlo en la zona verde que dibuja el PGOU. En relación al carril bici, lo único previsto son conexiones transversales para dar continuidad al existente.

Los cálculos de la Junta, según fuentes de Fomento, son que la revisión del proyecto, ya iniciada y que suele durar cinco meses, esté acabada para principios del 2023, de forma que pueda licitarse la obra en el mes de marzo. Para poder ejecutar esta obra, la Junta insiste en que necesita contar con los terrenos, tanto los de la manzana que hay entre los dos supermercados como con la esquina de los pabellones. En relación a esta última expropiación, Urbanismo está en negociaciones con Defensa.

Hace más de quince años

La remodelación de la ronda del Marrubial es un proyecto que tiene la Junta en mente desde la primera década del 2000. En esa etapa la Junta convocó, dentro del área de rehabilitación de la Axerquía Norte, un concurso de ideas para la reforma que, pese a tener ganador en el 2007, no llegó a ejecutarse. Casi una década después de aquello, en el 2015, el entonces consejero de Fomento, Felipe López (PSOE), y la alcaldesa de aquella etapa, Isabel Ambrosio (PSOE), anunciaron la reforma, que consistiría en añadir a los dos carriles existentes una vía de servicio y el carril bici. No obstante, los vecinos demandaron cuatro carriles más la vía ciclista y en 2016 Ambrosio anunció un proyecto que se ejecutaría en dos fases. La primera fase, ligada al Plan Andaluz de la Bicicleta, empezó a finales del 2017 y a continuación de la misma tendría que haber comenzado la segunda, hecho que no llegó a ocurrir. Cuando llegaron PP y Cs a la Junta, el proyecto quedó aparcado a la espera de disponer de la totalidad de los terrenos. En ese momento se llegó incluso a abrir un debate en relación a la necesidad o no de la totalidad de los pabellones militares.

La expropiación de los pabellones militares es la pieza que falta por cerrar de las negociaciones que mantiene el Ayuntamiento de Córdoba, en manos del PP, y Defensa (que han afectado también a Caballerizas y a la farmacia militar). La intención de Urbanismo es culminar esas negociaciones entre el 2023 y 2024. No obstante, y según aclara el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, para la remodelación prevista ahora solo será necesaria la zona que hay delante de los dos edificios, por lo que con el paso dado ayer por Urbanismo queda "liberado el trazado de la fase segunda del Marrubial".