El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado este miércoles que, "entre bajas, vacantes, y otros motivos, una media de 100 a 110 puestos de facultativos se quedan sin cubrir en atención primaria en la provincia a diario" Según este colectivo, "la sobrecarga laboral y la presión asistencial generadas por un modelo continuista en el maltrato institucional, mala gestión y falta de previsión, ha llevado a nuestra atención primaria a límites insoportables. Quizás aquí no se han abierto urgencias sin médico como en Madrid, pero con esa salvedad, el panorama no es nada halagüeño. La situación es la de una olla a presión que como siempre, romperá la cuerda por los puntos más débiles: pacientes y profesionales".

El Sindicato Médico asegura que los "doctores cordobeses no pueden más" y apunta que "como sindicato no nos temblará el pulso con las pertinentes movilizaciones y medidas de denuncia. Por mucho discurso conciliador que lance la Administración intentando que el incendio madrileño no baje de Despeñaperros, los hechos no acompañan".

El SMA se pregunta por qué los profesionales que acaban contrato en diciembre aún no han renovado, por qué aún no tenemos noticia de qué tipo de contrato se les va a ofrecer". "¿No hay interés en frenar la fuga de profesionales?", señala.

Cupos de entre 1.400 a 1.500 pacientes por facultativo, según este colectivo

"Aunque la Junta cifra los cupos de medicina familiar en una media de 1.100 pacientes por médico, este sindicato estima que esa media es de unos 1.400 a 1.500 pacientes, existiendo centros en los que por diversas circunstancias vemos cupos de 1.800 pacientes. La situación en pediatría no es mucho mejor, con cupos y agendas sobredimensionados respecto a las recomendaciones de organismos internacionales. Además por diversos motivos (salientes de guardia, enfermedad…) estimamos que un 15% (en algunos centros hasta un 25%) de los puestos se quedan sin cubrir a diario, cifra que se dispara en épocas de vacacionales", indica el SMA.

"Hay excepciones o situaciones especialmente graves, como la que está sucediendo en las urgencias de atención primaria de la capital, donde ya este verano se cubrieron las guardias con 2 médicos en lugar de con los 3 que deben estar a diario. ¿Volverá a suceder esto en diciembre? Los compañeros nos alertan de que hay dificultades para cubrir las guardias. De ser así estaríamos hablando de trabajar con un tercio menos de plantilla en puntos donde se atienden más de 200 pacientes diarios además de las urgencias que se atienden en 2 UVIs móviles. Esto implicaría no sólo que importa bastante poco la calidad asistencial que se le da a los pacientes, sino que importa poco o nada la salud de los profesionales abocados a la extenuación en turnos de 24 horas", critica este sindicato.

Muchos profesionales se encuentran próximos a la jubilación

"Están condenando un servicio esencial en el que buena parte de los profesionales están próximos a la edad de jubilación y en el que los más jóvenes acabarán abandonando por problemas de salud, conciliación familiar o simplemente hartazgo. Si por falta de planificación u otros motivos, la administración ha sido incapaz de dimensionar estas plantillas profesionales, la pasividad que ha provocado el problema no es precisamente el camino para la solución: la estructura de este servicio así como su organigrama de trabajo también debe contemplar la salud de los profesionales y el impacto patógeno de tal nivel de sobrecarga y nocturnidad", resalta este colectivo.

"Otro caso a mencionar, pero que se repite en toda la provincia, son los contratos desiertos, sin cubrir desde hace años. Son contratos presupuestados, la mayoría dispositivos de apoyo (contratos de baja calidad contra los que ya nos hemos pronunciado en múltiples ocasiones) ¿Dónde va ese dinero? ¿Es otra forma encubierta de ahorrar en sanidad pública? ¿Se quedarían esos puestos descubiertos con contratos de mejor calidad?", denuncia el sindicato.

El SMA critica que "este nivel de sobrecarga es tan insoportable como inadmisible y requiere soluciones urgentes. Stop a las agendas infinitas, con máximo 30 pacientes al día, con mínimo de 10 minutos para cada paciente (20 niños y 15 minutos en pediatría), sin pacientes duplicados/bises, con tiempo para la formación. Además, muchos cupos de pediatría siguen sin pediatra, porque las condiciones laborales siguen sin ser atractivas. Continúan tratando a la atención primaria como la hermana pobre del sistema sanitario, a pesar de ser la puerta de entrada y base del sistema. Es hora de que esté suficientemente dotada, visibilizada y dignificada, en caso contrario, continuará la estampida de profesionales que huyen abandonando o renunciando a su plaza o mediante una jubilación anticipada, progresando la destrucción de un modelo (Atención Primaria) que ni siquiera llegó a desarrollarse por completo".