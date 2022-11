Mejor si se trabaja en equipo

Los premios del Turismo de Diario CÓRDOBA nacieron en diciembre del 2019, poco antes de que el covid-19 pusiera en jaque al sector turístico de la provincia y del mundo. Cuatro años después, libres de restricciones y mascarillas, los galardones siguen ganando solera mientras consolidan su espíritu nómada, que ha hecho que cada año se entreguen en un espacio diferente, y su gusto por el flamenco, el arte andaluz designado Patrimonio de la Humanidad, que se ha convertido en banda sonora del evento. Si el primer año fueron la voz de Rafael Ordóñez y la guitarra de Chaparro hijo las que pusieron el toque musical a la gala, celebrada en el Palacio de Congresos de Torrijos, un año después, en plena pandemia, sería Caballerizas Reales la que acogió el acto compaginando la belleza del caballo andaluz y el arte flamenco para los presentes. En el 2021, una taranta y una bulería del Niño Seve invitaron a los asistentes a viajar por la provincia desde el salón Liceo del Círculo de la Amistad y este año, el que se esperaba del resurgir turístico hasta que las bombas empezaron a caer en Ucrania, ha sido una mujer, Lourdes Pastor, la que ha puesto el broche flamenco al evento en el Centro de Exposiciones y Congresos, «la caja de los eventos», como lo bautizó en la inauguración uno de sus arquitectos. Dueña de una voz rasgada y mestiza; acompañada al violín por Eles Bellido, a la percusión por Manuel Reyes y a la guitarra por José Luis Antolín; eligió para la ocasión dos temas cargados de mensaje, El primero, Palabras para Julia, poema de José Agustín Goytisolo y «la canción más bonita escrita por un padre a una hija», subrayó Pastor, una letra que dedicó a los premiados por su espíritu de lucha y su negativa a tirar la toalla. El segundo, 13 rosas. Memoria, es el hermoso quejío gitano que pone música al documental Las cartas perdidas de Amparo Climent, por el que está nominada a los Goya y que puso la piel de gallina a los asistentes.

Entre canción y canción, los cuartos Premios de Turismo de Diario CÓRDOBA, conducidos con mucho arte en esta ocasión por la presentadora de Andalucía Directo Carmen Ramos, fueron desgranando los seis destinos que el periódico incorpora este año al catálogo de imprescindibles de la provincia y que tienen como hilo conductor el reconocimiento del trabajo en equipo.

Puente Genil y Priego de Córdoba fueron dos de los municipios con más protagonismo en esta edición, ya que recibieron galardón por diferentes méritos. Puente Genil, encabezado por su alcalde, Esteban Morales, se llevó a casa el premio al Turismo de Festivales y Ferias por el Festival de Cante Grande Fosforito, pero también un trocito del premio al Turismo de Rutas, por Caminos de Pasión, y del Turismo sostenible, ya que una de las vías verdes discurre por tierras pontanas. Tras agradecer el premio, Esteban Morales aseguró que «el turismo es un pilar fundamental del futuro de Puente Genil por su riqueza patrimonial, sus tradiciones, el flamenco y el medio ambiente por la Vía Verde del Aceite, este tipo de premios nos permite poner en valor el trabajo que estamos realizando para aprovechar todo el potencial». La pandemia, en su opinión, ha hecho que el turista vuelva con más ganas «y estamos notando un fuerte incremento en todos los ámbitos».

El alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, celebró igualmente el doble galardón del municipio, el que lo distingue por la riqueza barroca que atesora en la categoría de Turismo Patrimonial y el que destaca su aportación al turismo de rutas por Caminos de Pasión, de cuya asociación ahora es presidente. Y es que tanto las Vías Verdes de Córdoba como la ruta Caminos de Pasión son dos ejemplos de andaduras compartidas en las que el trabajo coordinado ha sido la clave de su éxito. En cuanto a la riqueza barroca de Priego, su alcalde destacó a figuras como Juan Diego Santaella, Francisco Javier Pedrajas, Remigio del Mármol y Álvarez Cubero, «que son personas que murieron hace más de 300 años, pero que en su momento crearon una escuela que ha convertido a Priego en capital del barroco andaluz y casi del español». También destacó la distinción de Caminos de Pasión, «una unión de 10 municipios con una Semana Santa singular, con obras de arte y tradición de gran arraigo, que se forjó hace más de 14 años y que ahora vemos que fue muy fructífera». Valdivia recordó además que todos juntos están trabajando en un sendero de gran recorrido de 300 kilómetros que unirá desde Jaén a Sevilla y que ofrecerá, a quienes quieran plantear una ruta parecida al Camino de Santiago, hacerlo a través de este recorrido.

El premio a las Vías Verdes de Córdoba, que ha ganado puntos desde que empezó la pandemia porque ofrece una oportunidad de realizar turismo al aire libre y en contacto directo con la naturaleza, fue recogido por el delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación, Francisco Palomares, y la gerente de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Arantxa Hernández. Ambos destacaron el componente sostenible de este tipo de turismo y, en concreto, de este recorrido que ya suma más de 3.200 kilómetros en España, contando la provincia. Hernández aseguró además que no es un premio unipersonal sino «un galardón muy compartido con otras muchas entidades como ayuntamientos y comarcas como la Subbética, Campiña Sur, Campiña Este, Valle del Guadiato y Los Pedroches, entidades y asociaciones como La Maquinilla y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que están contribuyendo al desarrollo de las Vías Verdes».

En la capital, el medallero de Premios de Turismo se completó con dos nombres propios que designan a dos grandes equipos, uno ligado a la gastronomía como es Bodegas Campos y el otro, a una iniciativa pública más reciente, pero arraigada en una tradición milenaria como es el Otoño del Caballo. La delegada municipal de Turismo y presidenta del Imtur, Isabel Albás, agradeció y destacó una vez más cómo el trabajo en equipo, tanto de los técnicos municipales como de las empresas que han colaborado para atender toda la logística, ha permitido consolidar en tiempo récord y en un momento de crisis un proyecto tan ambicioso como el del Otoño del Caballo. Córdoba no empezaba de cero, lógicamente, pero ahora pulsa el acelerador. Según Joaquín Zurita, uno de los técnicos artífices de este proyecto, «el potencial de crecimiento de esta propuesta es enorme, ya somos ciudad referente del caballo en España, pero podemos llegar a mucho más», aseguró, «solo podemos crecer». Para Albás, esta iniciativa es además una oportunidad para desestacionalizar el turismo local y «una fórmula para atraer a un sector del turismo con mayor poder adquisitivo, para que tenga reflejo en la economía cordobesa».

Y si se trata de trabajo en equipo, qué mejor ejemplo que Bodegas Campos, una institución que no ha dejado de crecer en sus 114 años de historia hasta convertirse en referente de la gastronomía y la tradición cordobesa. Además del restaurante, que aglutina 14 casas del casco histórico, cuenta con un centro logístico, el Cortijo Torre de la Barca para la celebración de eventos y la fundación Bodegas Campos, impulsora de la Cátedra de Gastronomía y el máster en Ciencias Gastronómicas de la UCO. Rafael Cuevas, director de comunicación de Bodegas Campos, agradeció el premio y explicó que, después de tantos años de trayectoria continuada, la empresa se siente como «un emblema para el turismo de Córdoba». Así, recordó que «abrimos en 1908 siendo un estandarte del vino y posteriormente de la gastronomía, pero por encima de todo, este tipo de reconocimientos demuestra que no somos una antigua bodega sino un restaurante emblemático de la ciudad que tiene a gala su apuesta continua por el producto de la tierra y la defensa de las tradiciones y el arte de Córdoba desde la fundación». Capaces de reinventarse día a día, en la pandemia pusieron en marcha su servicio de delivery de comida, que continúa, y constatan que el final de la pandemia ha vuelto a llenar la agenda de celebraciones de todo tipo «que ya no se ciñen a unos meses concretos del año, sino que están cada vez más repartidos por todas las estaciones». A ver si la cosa sigue.