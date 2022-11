Juan Luis Cruz: «España llega tarde a la fase de industrialización digital global»

Este cordobés ha recibido el Premio Ingeniero del Año por su contribución a este colectivo profesional y al impulso de la innovación y de la transformación digital.

¿Qué supone este reconocimiento?

Es un gran honor y un privilegio recibirlo de la mano de especialistas tecnológicos. Supone el reconocimiento a la labor profesional que hace todo el equipo de personas que me acompañan cada día en el Consorcio Fernando de los Ríos, toda la red Vuela Guadalinfo y por supuesto de todos mis compañeros de la Agencia digital de Andalucía. Me siento muy afortunado de compartir mi día a día con personas tan talentosas que me ayudan a desplegar productos y servicios de alta calidad técnica y humana.

¿Qué aplicaciones futuras tendrán las telecomunicaciones?

Hoy en día la tecnología tiene infinitas aplicaciones, solo hay que preguntarse quién llevará a nuestros hijos al colegio en el año 2030. Seguramente lo hará un coche autónomo conectado a una red de última generación. Por otro lado, es muy probable que la visión de la sanidad del futuro sea con una atención médica desde cualquier lugar, incluso con tecnologías como el 5G ya se hacen pilotos para realizar operaciones a corazón abierto desde cualquier lugar del mundo con la precisión de un relojero suizo.

¿Y para la sostenibilidad?

La sostenibilidad será digital o no será. Herramientas como la inteligencia artificial permitirán gestionar datos que nos ayuden a mejorar el planeta y, por tanto, la calidad de vida.

¿Cuáles son sus mayores retos a afrontar desde el proyecto que lidera en el Consorcio Fernando de los Ríos?

Gestionamos la red Vuela Guadalinfo en Andalucía, que tiene 770 centros en los municipios de menos de 20.000 habitantes y en barrios de ciudades. El proyecto es una oportunidad para la transformación digital del territorio y una herramienta clave para los dos retos que nos vienen encima en los pueblos. Por una parte, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Por otro lado, el reto tecnológico. Particularmente en Andalucía, el desarrollo de conocimiento digital facilitará nuevos agricultores digitalizados, superar la exclusión financiera (la falta de cajeros y oficinas bancarias), el desarrollo del comercio electrónico o la creación de contenidos digitales que mejoren la oferta turística de los pueblos.

¿Qué porcentaje de población andaluza no tiene acceso a internet?

En Andalucía más del 90 % de los hogares tienen fibra óptica y se está haciendo un gran esfuerzo en el despliegue en todo el territorio de tecnología 5G. Este dato nos refleja que estamos muy por delante de otros países de la UE.

¿Cómo lidian desde la entidad con la brecha digital?

Realizamos alrededor de 100.000 actividades anuales de aprendizaje y servicios digitales en nuestros centros y tenemos registrados casi 1,5 millón de usuarios. Por otro lado, impulsamos junto a la Agencia Digital de Andalucía el Plan de Capacitación Digital con una inversión alrededor de 270 millones de euros para ayudar a los ciudadanos en cualquier reto de aprendizaje digital.

¿Por qué decidió quedarse a trabajar en Andalucía?

Para mí fue una decisión fácil. El día que presenté mi proyecto de fin de carrera, tenía tres ofertas de trabajo con una remuneración muy aceptable sobre la mesa y todas ellas eran en Málaga. Sentía mucha curiosidad por comenzar mi carrera profesional, por saber cómo funcionaban las empresas tecnológicas y el bienestar que me daba la ciudad cubría cualquier necesidad que tuviera en ese momento.

¿Cómo valora la importante migración de jóvenes profesionales en este sector?

Es inevitable que se produzca una migración de jóvenes profesionales en un mundo cada día más global. No tiene por qué ser algo negativo siempre que desde Andalucía logremos atraerlo y exportarlo. Málaga, por ejemplo, se ha convertido en uno de los polos de inversión tecnológica más importante de Europa y, en gran parte, es porque ingenieros andaluces que fueron a trabajar a grandes empresas en otros países han sido capaces de traer negocio e inversiones a su tierra. Evidentemente, habría que añadir un plan de atracción de inversión y un trabajo conjunto desde todos los ámbitos de la sociedad para atraer a estas empresas.

¿Cree que se invierte lo suficiente en desarrollo tecnológico?

España llega tarde a la fase de industrialización digital global. No se invirtió cuando las cosas iban muy bien y no nos permitió prepararnos como otros países. Francia invierte 23 veces más que nosotros en industria 4.0. Actualmente, las administraciones poco a poco están teniendo más claro la apuesta por desarrollo digital. Los planes de la Unión Europea favorecen la digitalización. El gobierno de Andalucía va a generar una inversión de 1000 millones de euros hasta el 2027 en digitalización.

¿Qué obstáculos afronta el sector tecnológico?

Vive un momento estupendo, acelerado por una pandemia que ha propiciado la adopción de más productos y servicios tecnológicos. Son empresas con alta capacidad de adaptación a entornos cambiantes y la apuesta por la innovación digital está en su ADN. Aunque hay grandes desafíos económicos y problemas para captar talento digital.