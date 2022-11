“El objetivo de Facua Córdoba es arruinar al sector del taxi”. Con estas duras palabras ha salido al paso Miguel Ruano, presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-taxi de Córdoba (Autacor), del comunicado emitido por la oenegé dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, en el que presenta sus alegaciones a las tarifas del taxi de Córdoba previstas para 2023 recogidas en este periódico. Asegura Ruano que “pidamos lo que pidamos, siempre se nos va a tirar [Facua Córdoba] al cuello como un perro rabioso”. En este sentido subraya que lo que se persigue desde esta organización es “que seamos mendigos” si bien las tarifas planteadas para 2023 responden "a la subida de los combustibles”. En su argumentación destaca contradicción de la asociación local respecto a la nacional en tanto que en el último estudio que se publicó en octubre de 2021 Facua sitúa a Córdoba en el puesto 46 de 56 ciudades españolas, valorando de mayor a menor las provincias con tarifas más caras. “Pero Facua persigue que seamos la 56, la más barata de España” añade Ruano.

La revisión de tarifas prevista para 2023 es consecuencia de la situación económica que se vive actualmente. En su comunicado, Facua señala que desde Autacor no se ha presentado ningún tipo de fundamento razonado o memoria económica que avale el incremento de precios, algo que Ruano desmiente de manera rotunda, “es algo totalmente falso porque nosotros hemos presentado en registro, en tiempo y forma, el pasado 2 de octubre una memoria económica avalada por un asesor fiscal que justifica el por qué de la subida en cada concepto”. “Conocemos las normas y todo se ha hecho conforme a la legalidad, me queda la duda de si no la han recibido por parte del Ayuntamiento, como es preceptivo” continúa. Se trata de un procedimiento “casi inquisitorial” y plenamente garantista con el usuario ya que tiene que pasar un doble filtro, “el municipal y el autonómico con posterior aprobación o resolución de la Dirección General y publicación en el BOJA” apunta.

Lo que el sector del taxi pide ahora es algo que tienen ya ciudades como Granada, Jaén, Málaga o Sevilla desde “tiempos inmemoriales” donde también existe esta oenegé pero allí nunca dicen nada. “Ahora vamos a solicitar el calendario de trabajo para 2023 y también opinará sobre qué manera nos organizamos cuando no es una cuestión que le atañe” asegura. En este sentido explica que en este año se pidió una reunión con Facua desde la organización nacional del taxi “porque este talante que tienen con nosotros trasciende ya las fronteras de nuestra provincia y hasta medios sectoriales se hacen eco de esta inquina que demuestran con el taxi cordobés”.