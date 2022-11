El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba reclama la reunión urgente de la comisión de sinhogarismo y exige al alcalde, José María Bellido, que dé una respuesta urgente a las personas sin vivienda en la ciudad y máxima prioridad a un plan integral de sinhogarismo. La mesa del sinhogarimo se creó en 2019 siendo aún delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo. En ella están representados todos los grupos políticos, además de la Federación de Vecinos Al Zahara, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Universidad de Córdoba.

La concejala Alicia Moya denuncia “la incapacidad” del alcalde al que cree que no le interesa “ni lo más mínimo” este asunto. Para el PSOE de Córdoba es prueba de ello que no se haya convocado la mesa del sinhogarismo desde marzo del 2022 y que antes de esa fecha solo se hubiera reunido una vez para su constitución en noviembre del 2019. Y esto sucede, dijo Moya, aunque el Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación de Servicios Sociales hayan demostrado dar esa respuesta durante la pandemia, cuando se dio vivienda temporal a estas personas en el Séneca.

“La vuelta a la normalidad no puede hacer que se olvide esto”, indicó la concejala socialista que insta al gobierno municipal a emplear “todas las herramientas” que tengan a su alcance para luchar contra este problema. En este sentido, los socialistas entienden que el programa de ola de frío es “insuficiente” si siguen sin tener techo más de 100 personas en la ciudad.

Respuesta de Eva Contador

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, por su parte, responde al PSOE que convocará la mesa cuando haya algo de lo que hablar y cuando el Gobierno central destine recursos a las comunidades y la Junta de Andalucía ponga en marcha dichos recursos. “Reunirnos para hablar por hablar no me interesa, espero tener propuestas firmes y los recursos a poner en marcha”, respondió Contador que asegura frente a las críticas del PSOE que el PP no ha dejado de trabajar por las personas sinhogar. Asimismo recordó que el Ayuntamiento forma parte de la Red Cohabita y que es el modelo que mejor funciona para combatir este problema.