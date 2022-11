"El negacionismo evidencia que el feminismo está haciendo su papel"

¿Desde cuándo forma parte de la plataforma y cómo ha sido el trabajo durante estos años?

Desde hace once años. Mi familia está dentro de todo, mi madre está en el grupo de trabajo, y esa participación me motivó a meterme. Y desde hace unos cuatro años soy presidenta. La plataforma tiene una gran amplitud de trabajo y diferentes líneas de actuación como la educación, la formación, las instituciones, las movilizaciones… Puesto que se considera que las violencias machistas están en todos los ámbitos de la vida, en todos ellos tenemos que actuar. El objetivo sigue siendo el mismo y el trabajo de la plataforma es tan reconocido porque tiene múltiples actividades que van abordando diferentes ámbitos. Sí han cambiado algunos métodos, así como ampliar esos objetivos puesto que cada vez la conciencia de que la violencia machista se está reproduciendo en otros espacios tiende a cambiar la forma de trabajar. En cuanto al paso de las generaciones, las propias organizaciones se han tenido que reinventar, adaptar nuestras estrategias para que la juventud que viene se pueda incorporar. Esa juventud crece y se desarrolla con otras estrategias y con otras formas de reivindicarse y llegar a la gente, ya sea a través del uso de las redes u otras formas de estar presente en las calles. La plataforma se ha ido adaptando y la juventud forma parte de la misma y aporta esas nuevas estrategias y nuevos métodos. A lo largo de estos 25 años, sobre todo en los últimos, la plataforma ha vivido una readaptación para adaptarse a las demandas que la sociedad tiene hoy en día.

¿Cómo vive el auge de discursos negacionistas? ¿Cree que calan demasiado en la sociedad?

En la situación en la que estamos el feminismo lo que tiene que hacer es resistir. El feminismo ha sido siempre una herramienta de análisis, de reivindicación, de liberación de la mujer contra todo tipo de opresión y hoy en día sigue siéndolo. Es una herramienta de análisis tan profunda, práctica y tangible que despierta miedos en los privilegiados por si pudieran llegar a perder esos privilegios. Por lo tanto, toda la reacción negacionista es una reacción patriarcal a la fuerza que tiene el movimiento feminista. Desde ese punto de vista, lo veo con cierta fuerza de que estamos haciendo las cosas, de que el feminismo incomoda. Cuando el feminismo no incomoda es cuando nos tenemos que cuestionar si lo estamos haciendo bien o no. Ahora, el feminismo está incomodando y está poniendo dentro de las políticas la importancia de que la violencia de género es una prioridad y una cuestión de derechos de humanos. Ahora bien, no podemos obviar que la derecha está haciendo su papel y que la ultra derecha tiene como principal objetivo quitarles los derechos a las mujeres y relegarnos otra vez a un segundo plano. En los talleres que hemos hecho desde la plataforma nos han dicho que el feminismo es un invento ideológico y eso, que parte de la ultra derecha, está calando en la juventud. Dentro de la juventud, los adolescentes niegan más que la violencia de género existe y lo hacen porque no la sufren. Sin embargo, nos podemos agarrar a otro dato y es que suben las cifras entre las adolescentes que sí están identificando más las violencias machistas. Hay que ver los dos polos: por un lado, este negacionismo evidencia que el feminismo está haciendo su papel y, por otro lado, sabemos que tenemos que afrontar esos nuevos discursos. Todo es cíclico, esto lo superaremos con la fuerza del movimiento feminista, pero nos tenemos que centrar en lo básico, en la lucha feminista, porque tenemos los argumentos. Y claro que duele, más a esas mujeres referentes de la lucha que siempre han estado ahí.

¿Veis conciencia en la sociedad cordobesa para unirse a la causa?

No es fácil. El asociacionismo y el estar organizadas a lo largo de estos años se ha ido perdiendo mucho. Tenemos que ver cómo conseguir que las manifestaciones puntuales se conviertan en una organización continua. En algunos sitios sí se ha conseguido. Es difícil, pero existe la estructura para que sea mucho más sólida. Cuando hicimos la huelga ocurrió que de un momento a otro llegó a ser una lucha internacional, llegó a todo el mundo con la conciencia de que las mujeres de todo el mundo están sufriendo violencia. Y eso partió de una consideración previa de que el movimiento feminista no estaba organizado. Es complicado unir a las filas, pero si seguimos buscando esas nuevas estrategias para adaptarnos a la gente que se puede incorporar, lo podemos conseguir. También es cierto que la pérdida de participación de las generaciones que vienen no se da únicamente en el movimiento feminista, sino en todas las asociaciones y colectivos. Se ha perdido fuerza en el aspecto organizativo de la ciudadanía. El principal objetivo tiene que ser poner en el centro la importancia de la organización. Ahora nos cuentan esas mujeres referentes cómo, por ejemplo, se organizaban para coser y el objetivo era hablar de sus temas.

¿Cuál es el nivel de implicación actual de la administración?

El trabajo con las instituciones es esencial siempre que nos encontremos unas instituciones que escuchen a las asociaciones de mujeres. No se pueden hacer leyes ni pensar avances en igualdad sin contar con la sociedad organizada. En este momento vemos como ese cuestionamiento de las violencias está impregnando las instituciones. No puede ser que en el pleno donde se ha leído la moción de la plataforma algunos concejales y concejalas hagan referencia a que una mujer ha asesinado a su hijo o ha matado a su pareja, eso desvirtúa la violencia de género. También nos encontramos cómo los ayuntamientos están haciendo actividades paralelas a las de las plataformas coincidiendo con el 25N. Nos tomamos de manera muy pausada la colaboración con las instituciones. Somos conscientes de que tenemos que trabajar con ellas, pero sin que nadie nos ate a la hora de hacer una crítica al respecto. Nosotras contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, pero en esa colaboración va implícito hacer una valoración de su papel en las políticas de igualdad. También nos pasa con el IAM, donde tenemos que volver a recuperar los lazos que teníamos antes. Siempre vamos a establecer lazos con las instituciones, pero a día de hoy vemos que el negacionismo está interno y eso dificulta trabajar las políticas de igualdad. Queremos instituciones que no se basen solo en salir el 25N, sino en un trabajo constante con políticas transversales.

¿Qué opina del revuelo causado tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí?

Como plataforma no nos vamos a meter en ningún juego de trileros. En todos estos años hemos salido a la calle para decir que el sistema judicial es machista y patriarcal y en eso vamos a seguir, por mucho que se den por aludidos. Tenemos una ley integral contra la violencia de género que ya nos gustaría que se hubiera aplicado de manera tan inmediata como la del solo sí es sí. Esta medida, de alguna u otra manera, está perjudicando a las mujeres y tenemos que elaborar un mecanismo de criterio único. Si es una ley que, para mejorar, se tiene que revisar, que se revise.

¿Hay menos o más violencia machista que antes o se denuncia más?

Ha sido un trabajo del movimiento feminista visibilizar múltiples violencias que antes no se consideraban. Por un tema de concienciación y de sensibilización se sabe más, pero no sabemos las que no se denuncian. Cuando la ley integral cumplió diez años se demostró que solo el 30% de las víctimas denunciaba, aun existiendo esa norma. Hay muchas violencias que no se están denunciando. Se puede hacer la lectura de que quizá, más allá del trabajo de conciencia, están aumentado las violencias. Ahí tenemos que preguntarnos qué es lo que está fallando. Hay que preguntarse qué papel juega la educación y mirar si se trabajan las violencias machistas dentro del sistema educativo.