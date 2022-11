"Sabemos convertir la frustración en energía y así lo haremos frente al negacionismo machista"

La plataforma cumple 25 años, ¿cómo fueron los primeros años?

En esa época ya existía un tejido asociativo de mujeres muy importante. Ya nos habíamos coordinado para celebrar el 8 de marzo, por ejemplo, se había creado una pseudocoordinadora de asociaciones de mujeres y se había potenciado esa unión por parte de la Concejalía de Mujeres del Ayuntamiento. Cuando asesinan a Ana Orantes fue como un aldabonazo, nos dimos cuenta de que sí, existía ese tejido asociativo, pero la expresión más cruel de la violencia de género quedó patente. Ahora hablamos de violencias machistas, pero entonces hablábamos de la violencia que se ejercía en el ámbito familiar, que estaba oculta. Nos dimos cuenta de que por mucho que avanzáramos como asociaciones de mujeres, si eso seguía oculto, no tenía sentido. Había que poner el foco en ese drama. Antonia Martos, que en paz descanse, que era por aquel entonces la secretaria de la Mujer de CCOO, nos convoca a distintos partidos, algunas asociaciones y sindicatos. Ahí se plantea que tenemos que hacer algo y empieza la andadura de coordinarnos para plantear que el problema hay que sacarlo de lo privado a lo público. Ese es uno de los éxitos más importantes. El otro fue que formara parte de la agenda política porque con eso conseguimos que se aprueben una serie de leyes que han sido muy importantes en esta lucha. A partir de ahí empezó el trabajo, teníamos reuniones periódicas, nos concentrábamos cada vez que asesinaban a una mujer… y surgían problemas, claro. El concentrarte con una pancarta contra la violencia machista suponía que alguien pasaba y decía “pobrecitas, esas son las que les pegan los maridos”. El salir públicamente contra eso, teniendo en cuenta que las propias asociaciones estaban empezando el recorrido en el feminismo, costaba.

¿Cómo vive el auge de discursos negacionistas? ¿Cree que calan demasiado en la sociedad?

Es frustrante. Que yo, después de veintitantos años de lucha tenga todavía que decirles a mis dos nietas “niña, cuando salgas ten cuidado” es muy doloroso, se me saltan hasta las lágrimas. Que mis nietas tengan que tener miedo en determinados ámbitos es muy duro. La plataforma empezó una lucha dura y con un trabajo intenso, pero a pesar de ser duro era ilusionante porque íbamos consiguiendo cosas. Cuando ya se han conseguido muchas cosas, llega la crisis de 2008 y como no hay dinero para todo lo quitan de esta lucha, se vacían las leyes de contenido. Ahí empieza una especie de declive. Lo que más nos está doliendo ahora es esa extrema derecha con el discurso negacionista que, además, emplea bulos y mentiras y llegan a una juventud que tampoco la teníamos formada en educación por la igualdad, pese a todo el trabajo y todas las leyes. Si esa juventud estuviera bien formada en igualdad, esos discursos no calarían como lo están haciendo. También es cierto que nosotras estamos acostumbradas a convertir la frustración en energía para seguir luchando. Somos muy rebeldes, tengo 76 años y las canas me han salido en esta pelea. Y es todavía más frustrante cuando tienes contacto con mujeres que están padeciendo la violencia, el sufrimiento y el dolor. Pero tenemos claro que los logros hay que defenderlos y mantenerlos, no te puedes dormir en los laureles. Nosotras no nos hemos dormido, desde luego.

¿Cuál es el nivel de implicación actual de la administración?

Teóricamente, se está trabajando, pero en el día a día… Por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer sigue manteniendo las terapias para mujeres víctimas de violencia, pero la reconstrucción no se consigue con tres sesiones. Antes había sesiones individuales, luego grupales y hasta dos años de seguimiento. Hoy en día hay terapia, pero con dos o tres sesiones. Antes también había un programa de formación de las víctimas y a las empresas les daban beneficios fiscales cuando las contrataban. Ahora mismo, ese programa no existe. Con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento mantenemos una relación cordial y apoyan nuestras reivindicaciones. Pero hay muchas cosas que no están haciendo como se deberían hacer. Por ejemplo, el Ayuntamiento tiene un convenio con el Colegio de la Abogacía y le hemos perdido la vista a la formación de los abogados. Y este año, para el día 25, mismo día de la manifestación y a la misma hora, en el marco de ese convenio han planteado una actividad de cuentacuentos. Eso demuestra una falta de respeto tremendo a la plataforma. Pero hemos conseguido cosas, aunque veamos que todo está mal no podemos olvidar que la lucha vale la pena porque si no, ¿para qué seguimos luchando? Estamos consiguiendo cosas, con que logremos que una sola mujer se decida a romper con su agresor, que busque ayuda y podamos acompañarla ya es un logro.

¿Hay menos o más violencia machista que antes?

Que haya más concienciación hace que se denuncie más. No creo que haya más violencia machista que unos años atrás, aunque hablo solo en el ámbito de la pareja, otra cosa son los delitos sexuales, que sí se han multiplicado.

También se percibe un aumento de este tipo de violencias en los más jóvenes.

Es un fracaso educativo. En 2004 se plantea la ley integral y se dice que en las escuelas tiene que haber un responsable de coeducación y planes de igualdad. Hay maestros y maestras que trabajan perfectamente el tema, pero mayoritariamente ha sido un papelito más y un cargo más al que me apunto porque me dan puntos. Si eso se hubiera tomado en serio, los jóvenes no estarían tan asalvajados como están. Si a eso le sumas el discurso negacionista de los últimos años, que quieren inculcar un odio hacia el feminismo, tienes la respuesta. Nosotras damos charlas en institutos y hemos visto desde hace unos cinco o seis años como existe el típico grupito de machitos que antes estaban callados, pero que ahora son los que toman la palabra y te revientan el taller y hacen callar al resto. Ahora mismo, los que están empoderados y los que piensan que tienen toda la razón son los machistas. Y no son mayoría, hay una juventud extraordinaria, pero parecen hacer más ruido.

¿El tejido asociativo que ya estaba presente hace 25 años sigue agrandándose?

El tejido sigue presente y ahora se está sumando mucho la provincia. En Córdoba capital ocurre que en la mayoría de asociaciones las mujeres que las forman ya no son tan jóvenes, están en otro momento vital. El asociacionismo de mujeres, en general, ha perdido fuerza reivindicativa porque no ha habido un relevo generacional. Las jóvenes han entrado en el feminismo, pero organizadas a su manera, no están en las asociaciones de mujeres. En la plataforma hay más de 70 asociaciones, pero reconocemos que, aunque en algunas de ellas haya habido relevo generacional, en la mayoría, no. También es cierto que esta falta de asociacionismo pasa en las asociaciones de mujeres y en el resto, en las vecinales también, por ejemplo. Aun así, tanto en las asociaciones como en la plataforma hay gente joven y gente muy válida y algunas mayores somos muy guerrilleras y nos vamos a morir con las botas puestas.