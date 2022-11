Volcán Infraestructuras

Al Ayuntamiento hay que entrar estos días con machete para desbrozar la maleza de rumores, teorías de la conspiración y sospechas arrojadas por el volcán en erupción del caso Infraestructuras con sus dos bocas de lava en activo. Un Cumbre Vieja que lanza cenizas a nivel político (de momento tenemos un concejal expulsado del gobierno) y flujo piroclástico entre los empleados municipales (añadan dos funcionarios y una coordinadora general imputados).

Las dos causas judiciales abiertas (y sus dos bandos de perjudicados, beneficiados, inquisidores, palmeros y plañideras, o sea, un cuadro flamenco en toda regla) y las novedades de las últimas semanas (la aparición de nuevas facturas del 2022 de difícil justificación, el ofrecimiento del funcionario imputado en la primera causa a colaborar con la Policía, la petición de 20.000 euros de fianza al PSOE para poder personarse en la segunda causa...) siguen envenenando el ambiente en los pasillos de Capitulares a escasos 6 meses de las elecciones municipales. Imposible escapar de una erupción en una isla. Para colmo, la UDEF sigue tomando declaración a tirios y troyanos, en Capitulares y esta misma semana en la Comisaría Campo Madre de Dios. Al parecer, su informe está a punto de caramelo y será explosivo.

De todos modos, hasta que no se conozca la verdad judicial (el juez de la causa de los contratos menores, primer caso, amplió hasta mayo del 2023 el plazo para investigar), las presuntas irregularidades en la contratación de la delegación bajo sospecha serán la banda sonora informativa de lo que resta de mandato. Terminaremos aborreciendo la canción, al músico y al intérprete, pero, tranquilos, todo pasa. Hasta las erupciones.

El viernes, el letrado jefe de la asesoría jurídica, Miguel Aguilar (sobre el que David Dorado vierte acusaciones en cada sesión plenaria y que es quien hizo, tras la denuncia de Amparo Pernichi, el primer informe jurídico sobre contratos que se elevó a la Fiscalía), explicó a los portavoces de todos los grupos municipales cuál es la situación judicial actual y qué ha hecho el Ayuntamiento hasta ahora para trata de atajar las irregularidades.

Dorado quiso entrar en la reunión, pero no lo permitió el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, recordándole que no es portavoz de ningún grupo, sino concejal no adscrito. Pese a ser junta de portavoces tampoco asistió al cónclave el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, enfrentado a la asesoría jurídica por este caso. Otra boca del volcán.

Esta semana hemos sabido también que el Ayuntamiento ha perdido 300.000 euros que la Unión Europea había concedido para la elaboración de la agenda urbana por haber superado los plazos previstos. El gobierno local se defiende acusando al gobierno central (que gestiona los Fondos Next Generation) de ser rígido en exceso en lo relativo a los plazos, siendo «imposible» acometer la tarea en el tiempo previsto. El PSOE respondió con agilidad diciendo que al resto de capitales (Sevilla, Murcia, Zaragoza o Alicante) a las que se les concedió la subvención sí han logrado culminar el trabajo en los plazos fijados.

En crónica política, aunque el fin de semana puede ser muy largo y prolífico, podemos decir sin miedo a errar que el PSOE ha activado sus primarias para la elección de candidato a la Alcaldía de Córdoba. Antonio Hurtado, con su característica pajarita, se hizo una foto con el equipo que lo acompañará en esta cruzada. Carmen Calvo arropó al diputado y para ir dándole rango épico al asunto habló de «batalla bonita» para referirse a las primarias. Junto a Hurtado --que eludió hablar de posibles pactos previos para esquivar las urnas; «no me corresponde a mí», deslizó... ¿sí a otros?-- también estaban la senadora María Ángeles Luna y la concejala Carmen González, entre otros.

Su contrincante, Carmen Victoria Campos, tiene previsto visualizar sus apoyos (aunque muchos de los que tiene permanecerán ocultos o entre bambalinas y tratarán de esquivar el retrato de los avales pero ya dicen que votarán) el lunes en la sede del PSOE, cuando presente la documentación de las primaria. ¡Ay qué maravilla, «la batalla bonita» acaba de comenzar! Continuará.