El PSOE de Córdoba ha hecho un llamamiento para "hacer rugir la calle" el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contra las actitudes machistas y a favor de una igualdad real y efectiva, y también "frente a los recortes que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla practica a las políticas de Igualdad".

Sobre este último punto ha lamentado en un comunicado que "en el próximo Presupuesto de la Junta de Andalucía acusarán un recorte de 18 millones de euros frente a la cifra histórica que alcanza el Ministerio de Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de España para el próximo ejercicio, con 573 millones de euros, 47 más que este año".

En un encuentro-coloquio celebrado en la sede del PSOE de la capital, la secretaria de Organización de la CEP, Auria Expósito, se refirió a la violencia de género como "la peor de las desigualdades que tenemos en la sociedad porque no entiende de religión, de fronteras o de nivel adquisitivo" y agregó que "la desigualdad y combatir esta lacra es la batalla de los socialistas".

Expósito observó que los datos son "demoledores", puesto que en el primer semestre de este año "90 mujeres andaluzas fueron atendidas diariamente por violencia de género".

Así, puso en valor las medidas activadas y presupuestadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género creado específicamente para erradicar la violencia de género "en base a dos medidas fundamentales, como son dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de más recursos para que el agresor no salga impune cuando una mujer sufre violencia de género, y sobre todo articular políticas enfocadas hacia la mujer como persona independiente, libre económica y laboralmente".

En esta línea, la coordinadora del Área de Igualdad, Equidad y Servicios Sociales, Carmen Victoria Campos, reprochó al Gobierno andaluz que "no solo no ha estado a la altura ante la que es una de las mayores lacras sociales como es la violencia de género, sino que hace trampas y engaña con los recursos estatales del Pacto contra la Violencia de Género, ya que es el cuarto año consecutivo que incumple la ley andaluza al no presentar el informe anual que evalúa las políticas realizadas".

Andalucía ya ha recibido 60 millones de euros del Pacto de Estado, "unos fondos que son para completar y sumar al presupuesto autonómico, no para ahorrar o sustituir los fondos propios de la Junta de Andalucía", indicó Campos, quien afeó que el Ejecutivo autonómico no pusiera en marcha nuevos recursos.

La socialista reprobó los "recortes" de la Junta en políticas de Igualdad y que, en cambio, "engorde partidas irrelevantes que aumentan un 13% la deuda pública, contempla un 25,5% más de recursos a disposición de los altos cargos y crece un 29% las partidas de propaganda".

"Frente a ello, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 del Gobierno de Pedro Sánchez incrementa los fondos del Ministerio de Igualdad en 47 millones de euros, un 9% más que los aprobados en 2022, hasta alcanzar la cifra histórica de 573 millones", informó Carmen Campos, que especificó que sólo la partida en políticas contra las violencias machistas llega a los 320 millones de euros, un 56% del total.

El PSOE de Córdoba puso en valor que el Gobierno de España hubiese aumentado en la presente legislatura el presupuesto en Igualdad en 392 millones de euros respecto a 2019, un incremento del 217%, pasando de 181 millones de euros a 573. "Con estas cifras, el Ministerio de Igualdad dedica siete veces más recursos de promedio que los destinados durante el período 2011-2018 gobernado por Rajoy y con el Gobierno del PP en la Moncloa".

Llamados a "alzar la voz"

La secretaria de Igualdad de la CEP, María del Mar Morales, animó a los y las socialistas a salir a la calle el próximo 25 de noviembre "con un compromiso firme junto a aquellas personas que alzan la voz, hombres y mujeres, contra la violencia machista, frente a aquéllos que la niegan y recortan recursos para poder eliminarla".

En la charla coloquio participó la concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, que consideró que "si de verdad queremos que nuestra sociedad camine hacia la verdadera igualdad en la que todos y todas desarrollemos nuestro potencial, no tenemos más remedio que erradicar la peor de las desigualdades, la más infame, que es la violencia de género, y para eso necesitamos que el 25 de noviembre hagamos rugir la calle en contra de la violencia machista".

Lola Alonso del Pozo, interviniente en el encuentro, abogó por "buscar la complicidad de todos los entes sociales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y para denostar las actitudes machistas en nuestra sociedad", mientras que Francisco Muñoz llamó a que "todos estemos el 25N apoyando la Igualdad; ese día no puede ser sólo una cosa de mujeres, tenemos que estar todos y todas unidos".

Según las estadísticas estatales, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 35 en 2022 y a 1.165 desde el año 2003, cuando se iniciaron los registros de asesinatos por violencia machista.