«El Parque Figueroa tendrá 5,1 millones para un plan de eficiencia energética»

En apariencia, Salvador Fuentes (Palma del Río, 1960) se enfrenta el tramo final del mandato con la misma energía con la que lo comenzó y un nuevo proyecto entre manos que ha trabajado con los vecinos: un plan de eficiencia energética en el Parque Figueroa para el que ya se han concedido 5,1 millones de Fondos Next Generation. En mitad de la crisis desatada por el caso Infraestructuras, el edil del PP tira de experiencia y pide dejar actuar a la justicia.

¿Cómo está Salvador Fuentes a seis meses de que suene el final del mandato?

Tranquilo, yo ya no tengo ese problema de nervios. Hoy es hoy y acabará el día. No pienso en los problemas en los que no hay que pensar.

¿Cómo cree que va a llegar el PP al examen final de las elecciones municipales en 2023?

Con el orgullo de haber tenido un alcalde que ha estado a la altura de las circunstancias. Un alcalde joven, muy preparado y que ha sabido estar a la altura. No todo el mundo hubiese sido capaz de asumir la responsabilidad de gobernar una ciudad en mitad de una pandemia.

Hacienda, Urbanismo y presidente de Vimcorsa, ¿ha tenido demasiados frentes abiertos?

Sí, pero lo llevo en la sangre. Lo único que me preocupa es que lleguen los 4 años y se me hayan quedado cosas en el tintero, no haber sido capaz de resolver algunos proyectos. No digo que lo hayamos hecho todo, que lo hayamos mejorado todo, pero sí haber dado la cara cuando debíamos haberla dado, asumir responsabilidad y resolver problemas. Ya veremos.

Vayamos por partes, ¿qué cree que ha hecho bien en Hacienda?

Hemos conseguido rebajar impuestos cuatro años consecutivos, era el momento de devolver a los cordobeses el esfuerzo que estaban haciendo en situaciones delicadas. Le doy las gracias públicamente a Vox por su apoyo. También hemos bajado impuestos con las aportaciones de PSOE, IU y Podemos, aunque luego hayan votado en contra. En cuanto a presupuestos, decir que incluso aprobamos uno con el PSOE, ahí está la base militar del Ejército; y los otros dos los aprobamos con el apoyo de Vox, y ahí están las actuaciones.

¿Tratará de aprobar el gobierno los presupuestos del 2023 o prorrogará los actuales?

Sí, voy a presentar el presupuesto del 2023. Tengo el deber de hacerlo. El alcalde y yo hemos decidido presentarlos. Las grandes cuentas están hechas y no va a haber grandes novedades, pero tenemos que acabar cosas que hemos empezado en este mandato.

A estas alturas del año han ejecutado solo 44 de cada 100 euros ¿por qué tienen tantas dificultades para gastar el presupuesto?

La ejecución nos tiene preocupados. Los problemas vienen porque la legislación es muy garantista y piensas que vas a sacar un proyecto en dos meses, pero luego no se puede. Hay cosas que dependen de ti y otras que no, como que el adjudicatario decida no seguir adelante o que la subida de precios desborde el presupuesto de un proyecto. Hemos tenido también problemas jurídicos con obras referentes como el Templo Romano o Regina, y no es culpa del Ayuntamiento, otras sí se han desbloqueado, como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC). En 2018 --los años anteriores tenían unos niveles de ejecución más altos porque Sadeco aún ingresaba su tasa a las arcas municipales antes de pasar a ser prestación patrimonial--, la ejecución del presupuesto se situó en 156 millones; en 2021, reconocemos obligaciones por una cuantía de 248 millones, es decir, estamos ejecutando 100 millones más; y en 2022, 250 millones. Estamos incorporando muchos más créditos y fondos.

¿En qué cree que ha mejorado la gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo con la que usted fue especialmente crítico?

Tenemos un Gerencia distinta a la de 2018. Se han dado pasos importantes, como la incorporación de personal en las 22 vacantes que teníamos, la puesta en carga de casi 12.000 viviendas y se han priorizado las licencias de proyectos que generaban más empleo e inversión. Se ha reforzado la unidad de licencias, porque era un gran problema, y los nuevos formularios de declaraciones responsables han aliviado la carga administrativa. No tardamos más en dar licencias que otras ciudades como Málaga o Sevilla, hemos ganado mucho. El Ayuntamiento al completo está inmerso en la incorporación de una herramienta electrónica que nos haga más ágiles, que también incluye la gestión de tributos --pronto presentaremos la nueva ventana de recaudación digital para pagar impuestos con el móvil o la tablet--, pero en el caso de la administración electrónica hay que seguir avanzando bastante. No me quito autocrítica, reconozco que la cosa podría ir mejor, pero en 2018 se dieron 2.778 licencias de obras menores; y en 2021, 4.483, y en el primer semestre de 2022, 2.109. Ha habido un aumento considerable de licencias, pero hay que seguir avanzando.

«Tenemos una propuesta de placas solares para el casco que hay que consensuar»

La cercanía de las municipales les apremia a sacar ya los concursos de obras pendientes. ¿A qué le va a dar tiempo, es decir, qué proyectos logrará plantear y culminar este mandato?

Los proyectos que tenemos en carga son el parque de Levante; el proyecto del Parque del Canal, que saldrá a publicación este mes; se hizo el Parque del Flamenco y la calle del Potro del recinto ferial, donde ya hay un proyecto de Emacsa de saneamiento que se va a publicar; en diciembre empezará la segunda fase de Trassierra; se acabó el parque del Patriarca; se ha buscado una solución para expropiar Caballerizas; la rehabilitación de la Puerta del Puente; la obra de Mirabueno; el Archivo Municipal; el acceso del Alcázar; la calle de la Copla; el tramo municipal de la ronda Norte; el cine Andalucía; la urbanización de la azucarera de Villarrubia --el jueves nos reunimos con Endesa--; cableado de Capuchinos; la cuesta del Reventón, que se acaba ya, y el inicio del acceso a Orive.

¿Qué les ha quedado en el tintero en cuanto a proyectos?

El aparcamiento de Vallellano, en el que si acaso podremos iniciar las catas arqueológicas.

¿Y tiene algún conejo en la chistera? ¿Alguna primicia?

Llevamos un año trabajando con Paco Muñoz, presidente de la asociación de vecinos del Parque Figueroa que va a contar con 5,1 millones para un plan de rehabilitación de eficiencia energética de fondos Next Generation que ya los ha autorizado la Junta de Andalucía. El plan servirá para la mejora de las cubiertas y la envolvente de los edificios del Figueroa. De ese montante, Vimcorsa y los vecinos tendrán que poner 2,8 millones. Es una muy buena noticia. Lo primero que haremos será delimitar el Parque Figueroa y las actuaciones se llevarían a cabo entre 2025 y 2026. Esperamos que este proyecto sea un revulsivo para el barrio, que ya ha demostrado su capacidad de organización en muchas ocasiones. Es una actuación similar a la que se ha hecho en el Santuario, con el ARRU, pero allí enfocado en ascensores.

Hablando de ascensores, se ha comprometido a destinar 3 millones más en 2023 para su instalación y Fomento, a instalar 69 más.

En el ARRU del Santuario se han invertido cuatro millones, de los cuales un millón lo ha puesto el Ayuntamiento. Dentro de esa actuación se incluyen los 67 nuevos ascensores de 2023 que el otro día anunció la consejera Carazo. Paralelamente, están las actuaciones del Ayuntamiento que llevamos realizando desde 2020 a razón de 1,2 millones por año, 600.000 euros para la rehabilitación de vivienda (instalación de platos de ducha y cubiertas) y 600.000, para ascensores. En carga tenemos 1,2 millones de 2020; 1,2 millones, de 2021; y 1,2, de 2022, y nos queda el 2023. La idea que tenemos es incrementar hasta 3 millones el presupuesto para ascensores y reforzar la oficina del Santuario con una asistente social y un arquitecto para dar respuesta a los vecinos, sobre todo a los más mayores.

Se han detectado algunos problemas y parones en los proyectos de instalación de ascensores, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento?

Es lo que queremos evitar con la oficina: que se pare la obra. Gente que vive enterrada en vida y lleva trabajando para que le den una subvención durante 2 años, y que ve cómo, cuando empieza la obra, se para bien por razones técnicas o financieras. Queremos ayudar a la gente que lleva toda su vida ahorrando para poner el ascensor en su bloque. Es lo mejor que puede hacer Vimcorsa para ayudar en esos barrios, porque estas ayudas son para toda la ciudad, no solo para el Santuario. Están funcionando muy bien y cuando ves las caras de los abueletes con su ascensor es otro mundo. De hecho, el tercer gran objetivo en este sentido va a ser Ciudad Jardín, donde queremos centrar nuestros esfuerzos de los próximos meses.

Figueroa y Santuario tienen enquistado un problema por las zonas privadas de uso público. ¿Por qué no se ha solucionado?

Zonas que usa todo el mundo y están pagando los vecinos, sí. No es justo que los vecinos sigan soportando estos costes. Esa semana estuve con el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, hablando de este tema y le expliqué que tenemos la idea de aplicar un proyecto novedoso, que está funcionando en Logroño. Primero hay que calcular el impacto económico que supone el mantenimiento de esas zonas y después conveniar el coste entre vecinos y Ayuntamiento.

«Sí, voy a presentar el presupuesto del 2023. Tenemos que acabar cosas que hemos empezado»

En el mandato anterior ya había un acuerdo firmado con los vecinos sobre este asunto. ¿Por qué no se continuó con él?

Porque tenía complicaciones por parte de Intervención: el famoso planteamiento sobre hasta qué punto puede intervenir el Ayuntamiento en zonas privadas.

¿Cuándo se aprobará el Plan Municipal de Vivienda, que se tuvo que retirar en el Pleno anterior?

En el siguiente pleno; queremos ponerlo en marcha en enero.

El documento que han facilitado proyecta la necesidad de construir 600 viviendas de protección oficial en los próximos 5 años. Dos preguntas: ¿Es eso factible?

Es factible impulsarlas, no construirlas, con una inversión público-privada de casi 290 millones.

¿Tiene ya una solución para que los vecinos del casco puedan instalar placas solares?

Sí, ya tenemos una propuesta que queremos consensuar con los vecinos. Vamos a derogar el decreto que impedía su instalación a excepción de los elementos de protección del casco histórico que se entienden ineludibles. Se van a establecer tres zonas: una primera, la más extensa, que se va a desafectar y no tendrá tutela por parte de la Consejería de Cultura; una segunda zona de competencia no delegada, en la que la instalación se supeditará a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía; y una tercera, la más protegida, la de los bienes BIC, donde se plantearían otras alternativas como son las tejas solares y se propondrían modelos de financiación y ayudas porque son más caras.

¿Cuándo estará lista la ordenanza de inspección técnica de edificios?

Estaba preparada, la adaptamos a la Lista y estamos esperando a que se publique el reglamento de esta ley. Aquí reconozco también la labor de Juan Andrés de Gracia, ya que está consensuada con el CMC. La idea es aprobarla en enero y que entre en exposición pública. La idea es incluir en el presupuesto medio millón para ayudar a las personas con menos recursos que tengan que adaptar sus viviendas.

En julio se abrió la Oficina del Territorio para ayudar a regularizar parcelaciones. ¿Qué ha hecho en este tiempo? La realidad se ha quedado lejos de las previsiones del 2019, cuando cifraron en 8.000 las que podrían regularizarse, ¿pecaron de optimistas?

Estoy razonablemente satisfecho porque la coordinación del CMC, la oficina, la GMU y los afectados está viniendo muy bien. En diciembre queremos tener ficha de la situación a nivel de parcelas de la ciudad para dar confianza a aquellas que tengan un viso de esperanza. De eso se trata, de dar garantía y confianza porque ha habido mucho desencanto y mucho fraude, porque muchos han dejado ahí todos sus ahorros. Hay que cambiar el concepto de los parcelistas que no son promotores, la inmensa mayoría son gente sencilla a los que hay que regularizar sus viviendas. El gran desafío de la Lista es que permite adelantar servicios sin que se tenga que tener culminada toda la urbanización.

El mandato ha estado marcado judicialmente por el caso Infraestructuras, ¿cree que el gobierno local ha actuado con apremio o que se ha visto atropellado por las circunstancias? ¿Cuál es su convicción personal sobre este asunto o prefiere no expresarla?

El alcalde ha sido muy diligente, responsable, y ha asumido unos costes por tomar decisiones de interés general. Las cosas no han sido fáciles, pero cuando se tienen que solucionar las cosas hay que hacerlo con toda contundencia y determinación, para eso se gobierna. El cargo implica una carga. En la crisis que estamos teniendo el gobierno ha actuado como debe. Estamos hablando de dinero público y un modus operandi cuestionable. Ahora tenemos que dejar trabajar a la justicia, que colaboremos con todo lo que haga falta para que sea ella la que dictamine. Lo que no podemos es judicializar la vida pública porque podemos hacer un daño muy grave. Este caso pone de manifiesto que somos personas, que esto no va por gremios, cualquiera puede delinquir y por eso hay que establecer controles para mejorar la administración.

¿Está dispuesto a continuar, si lo quieren las urnas, en el siguiente mandato?

Le digo lo del principio. Acabaré este mandato e intentaré acabar lo que empezamos hasta el último minuto.

¿Pero no se irá a jubilar?

No tengo ninguna intención.