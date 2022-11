La Shopping Garden, una cita para 'bichear'

Aunque el inicio de las actividades estaba previsto para las 11 de la mañana de este viernes a esa hora muchos de los puestos participantes en la Shopping Garden de Ciudad Jardín aún no estaban montados. Quizás por un día nuboso y amenaza de lluvia o quizás por los apuros que induce la inflación en los bolsillos, la fiesta del comercio vecinal, que este año corona su cuarta edición, ha estado un poco deslucida. Eso sí, el ambiente se ha animado con una actuación de dance fitness a cargo de Flydance y Ready Fit Club y los servicios gratuitos de estética -manicura- y peluquería que ha ofrecido la academia Alicia Bravo. A caldear un fresco ambiente han contribuido también las ricas tapas de salmorejo ofrecidas por Moriles Pata Negra.

Hay vecinos como Teresa que se mantienen fieles a las ediciones de esta propuesta que organiza el Centro Comercial Abierto de Ciudad Jardín. En su caso, aprovecha para arreglarse las uñas con uno de los alumnos de la escuela de peluquería y estética del barrio, "yo estoy pendiente de cuando montan esto y siempre me gusta venir, me hacen las uñas y bicheo un rato" asegura mientras le ponen un esmalte rojo "que aguanta mucho" ríe. Con ella va su hermana, que prefiere mover el cuerpo, lo que le permiten sus años, al ritmo frenético de la música de zumba y la coreografía no apta para públicos desentrenados. "A mí esto me parece muy divertido" admite mientras se sujeta el bolso que lleva colgado en bandolera para que no le de tumbos en su improvisado ejercicio. Se une al grupo de Teresa una amiga que ha aprovechado para peinarse. "El tiempo no acompaña mucho así que espero que lo que me han hecho me aguante siquiera hasta mediodía" dice medio en broma medio en serio. El caso es echar un buen rato y disfrutar "de estas cosas que organizan" admite Teresa a modo de despedida.

Hasta esta tarde hay previstas actividades de baile y musicales así como degustaciones gratuitas a las 17.00 horas en Pastelería Savoy, Cafetería Pepe y Cafetería Niza. El cielo da una tregua y las propuestas para público infantil con pintacaras y la intervención de los Pequemúsicos animarán un barrio ya de por sí lleno de vida y de vecinos con ganas de vivirlo y disfrutarlo. Cumple así esta Shopping Garden su objetivo de fomentar la convivencia y animar el consumo para dinamizar la economía de esta zona de la ciudad.