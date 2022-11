El concejal de IU, Pedro García, ha criticado este viernes duramente al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba por la reciente pérdida de 300.000 euros para la elaboración de la agenda urbana anunciado ayer, recordando que "no es la primera vez que se da una circunstancia así". En este punto ha arremetido contra Blanca Torrent quien manifestó al respecto, según García, “que los plazos del Ministerio son muy rígidos”. Para el portavoz de IU se trata, “dentro de los comentarios surrealistas, uno de los de premio”.

Además ha aludido en su comparecencia ante los medios, al millón de euros que hubo que devolver del Bono 10 “en plena pandemia” apuntando también a los Fondos Edusi, “que posiblemente tampoco se vayan a justificar todos” ha subrayado. Ha continuado el concejal recordando una partida de 400.000 euros que perdió la Gerencia de Urbanismo por una estafa “con una investigación que se iba a hacer sobre eso y que nunca más se supo de ella”. A esta “pérdida constante de dinero público de subvenciones, ya que el Ayuntamiento es una máquina de perder dinero” hay que sumar, ha dicho, una cuestión “insufrible” que hay en algunas áreas del consistorio, señalando especialmente a la de Infraestructuras donde a su juicio hay “una huelga de brazos caídos”. Y es que, según García, “nadie hace nada por miedo a que la situación tan compleja que vive el área le afecte en las decisiones que hay que tomar”, llegando, ha declarado, “a situaciones esperpénticas como no comprar ningún material, no se hace ninguna certificación de obra… no se hace absolutamente nada y el delegado ni está ni se le espera”. La consecuencia directa de esta situación es “la creciente suciedad que hay por toda la ciudad, el casco histórico está más dejado que nunca”. Hay calles con árboles que llevan “más de tres años sin podarse hasta el punto de que [los árboles] se meten por las ventanas de algunas viviendas” ha continuado para rematar que todo ello pasa “con el gobierno más caro de la historia, el que tiene más asesores, directores generales y amigos del alcalde ha tenido, un ejército de enchufados que nos cuesta a todos 2,3 millones de euros al año”.