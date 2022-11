Julia González: "No hay mal que por cien años dure, pero una joya sí dura eso"

La directora de Madridjoya, Julia González, en su condición de testigo fiel de la evolución de la joyería española, no duda en mostrarse optimista respecto al futuro de un sector que es tradición y cultura. Y prueba de ello halla en Córdoba, "cuna de la joyería". Con esa especial admiración por la ciudad califal, se entrega este jueves (de 12.00 a 14.00 horas en el Parque Joyero) y este viernes (de 10.00 a 13.30 horas en la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy) a un feedback para atender al sentir de las empresas cordobesas a la vez que presenta el Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbana y de Tendencia, que se celebrará en Ifema Madrid durante los días 2 al 5 de febrero.

¿Cuál es la situación actual del sector de la joyería?

La joyería creo que se está rejuveneciendo en el buen sentido de la palabra. Ahora mismo han surgido un montón de marcas muy vinculadas a la moda que han dado otro perspectiva. Siempre se ha unido a los momentos más importantes de la vida de las personas, pero es verdad que había un perfil de cliente un tanto alejado. La joyería tenía una percepción, quizás en el público más joven, como un producto inalcanzable y que no estaba llevando las tendencias como puede ser una colección de moda o de bisutería y yo creo que eso está cambiando. Eso atrae a otro tipo de cliente y, al final, revitaliza al sector.

¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus y la inflación?

Yo asumí la dirección de la feria justo hace un año y pues intentamos darle un poco la vuelta, cambiarle la imagen y vincularla a esa misma tendencia de más cercanía a la moda. En septiembre 21, que fue la primera edición postpandemia, la verdad es que la feria funcionó muy bien. Se generaron muy buenas expectativas. De pronto, otra vez, en las navidades del 2022 llegó Omicron y eso como que nos enfrió los ánimos. Volvimos a remontar en septiembre ya con una nueva puesta en escena de la feria, con la vuelta de marcas que hacía tiempo que no participaban, con la participación de empresas de relojería que también atraen algún tipo de cliente y la experiencia en septiembre ha sido absolutamente exitosa. Ahora vamos a lanzarla aprovechando esta presentación en Córdoba. De hecho, podemos decir que el lanzamiento de la feria lo vamos a hacer en Córdoba, porque hasta ahora no se ha iniciado la comercialización de la feria. Hay marcas que que ya nos han confirmado que van a estar presentes y que apuestan por la feria, porque al final es una plataforma muy funcional y muy útil de presentar las colecciones y, como te decía, si vemos esa tendencia en el que las las marcas de joyería cada vez se vinculan más a la moda pues tienen que seguir un poco el calendario de las ferias de moda que presentan temporada en primavera y temporada de verano. Son momentos distintos de consumo. Quizá la campaña de Navidad es muy potente, pero luego hay muchos momentos en el año en el que se producen ventas de joyería interesantes. Al final la joya es un regalo único y que perdura en el tiempo.Siempre digo que hay veces que hablamos de sostenibilidad y no nos damos cuenta de que hay piezas como una joya que es lo más sostenible del mundo, porque tú, cuando te compras una joya, la tienes para siempre y, si te cansas de una forma, la puedes cambiar. Es verdad que no podemos cerrar los ojos y que la situación económica. Hay veces que vivimos un poco en un mundo apocalíptico por las noticias. Si entre todos lográramos crear un clima más positivo, yo creo que las cosas nos irían mejor.

¿Cree que las joyas tienen un valor más profundo, como el cultural o el artístico?

Absolutamente y en Córdoba esa tradición cultural, ese saber hacer que se va transmitiendo generación en generación, me parece algo que hay que poner en valor. Ese trabajo, ese talento que hay en España para crear esas piezas es una cosa de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos y ponerlo en valor. No solo es que diseñes una pieza estupenda, sino que en España y en Córdoba, en concreto, tenemos la capacidad y el talento necesario para fabricar. Todos sabemos que muchas marcas internacionales y tremendamente conocidas y famosas vienen a Córdoba a fabricar sus creaciones y eso nos tiene que llenar de orgullo.

A futuro, ¿qué grandes retos se plantean?

Nuestro reto es que la feria cada vez sea más internacional, atraer a firmas nacionales y también internacionales, porque al final esto es es una rueda, si tú tienes una oferta potente, atraerás a los principales clientes. Uno de los ejes estratégicos que tenemos en la feria es la internacionalización. Tenemos un programa de compradores internacional, en el que facilitamos que los expositores puedan invitar a sus clientes, ya sean hechos o potenciales clientes.

Concretamente, ¿qué sinergias mantienen con el Parque Joyero?

Para nosotros es fundamental que un sitio que es el corazón de la joyería, la feria que al final es una representación de lo que ocurre en el sector, creo que tenemos que trabajar en conjunto y nosotros como feria tenemos que ofrecer productos flexibles que se adapten a las necesidades del sector y las empresas que están en el Parque Joyero, que son nuestro cliente o potencial cliente, pues yo creo que es el momento de acercar posturas. Y siempre tengo una frase y es que digo que me gusta tratar a la gente como a mí me gusta que me traten y, sobre todo, es escuchar al sector y el sector ahí está, está en el Parque Joyero, está en la Asociación de Joyeros… porque Córdoba es la cuna de la joyería en España.

¿Qué imagen le parece que proyecta la joyería cordobesa?

La joyería de Córdoba se puede definir en tradición, creatividad y talento. La tradición, que nos viene de siglos, la creatividad porque esa tradición se actualiza y el talento para poderlo actualizar en el momento que vivimos. Creo que la joyería cordobesa ha sabido adaptarse al gusto, a la moda y al contexto actual.

¿Qué necesita la joyería para seguir por buen camino?

Creo que hay un trabajo que tenemos que hacer entre todos y hablo no solo del sector de la joyería. Creo que tenemos que ponernos mucho más en valor, creernos el talento que tenemos, porque muchas veces pensamos que lo de fuera es lo mejor, y lo mejor lo tenemos dentro. Entonces, creo que que, entre todos, tenemos que darle la vuelta, pensar que lo nuestro es estupendo y que hay que darle el valor que merece, darle ese sello de fabricado en España, fabricado en Córdoba. Eso creo que es importantísimo porque hay muchas veces que, incluso, les ponemos nombres que suenan a Italia, a Francia o a no sé qué cuando es un producto español, y es como si no hubiera vergüenza. Yo tengo una cruzada personal por poner en valor la fabricación y las marcas españolas, porque creo que somos muy potentes y cuando el mundo exterior nos conoce y conoce nuestros productos, los valora. Ya, tradicionalmente en la feria, el área de empresas de Córdoba está muy bien diferenciado e, incluso, se realizan actividades muy específicas, pero hay que seguir fomentando. Nosotros, por nuestro lado, trabajar mucho en comunicación, precisamente para potenciar ese talento español, ese made in Spain, aunque te lo diga en inglés. Pero fíjate en el sector de la joyería, que Córdoba tenga un Parque Joyero, una asociación de joyería tan potente, que haya un polígono donde haya tantas empresas del sector es una cosa bastante excepcional, o sea no se producen casi en ningún sector. Es importante que eso se ponga en valor y se transmita.

Parece bastante optimista con el futuro de la joyería.

Creo que en la joyería hay muchas cosas que se pueden hacer y hay interés, no es un sector que esté muerto ni mucho menos como algunos pretenden hacer creer. Y es porque quizá hace unos años, no demasiado, se veía el sector de la joyería como alejado del mundo del consumidor normal. Ese resurgir de esas tendencias de joyería que están vinculadas a la moda, creo que hacen que el sector tenga un recorrido por delante positivo y optimista, sin dejar de lado la situación económica actual. No hay mal que por cien años dure, pero una joya sí dura eso.

¿Qué encontrarán quienes acudan a los encuentros?

Mañana haremos una presentación de la feria y el viernes, en la Asociación, tenemos reuniones con empresas que participan. Para nosotros es una excelente oportunidad de conocer a las empresas, escucharlas, porque nosotros trabajamos por y para el sector y queremos hacer una feria a la medida del sector.