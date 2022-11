La Ley 8/2021 revoluciona el abordaje jurídico de la discapacidad intelectual

El Foro Andaluz del Bienestar Mental está integrado por juristas profesionales del mundo sociosanitario, familiares y allegados a las personas con discapacidad. Su objetivo es el análisis, el estudio y la realización de propuestas relativas a la discapacidad en toda la amplitud del concepto. Es por ello que celebran este jueves unas jornadas en la Diputación de Córdoba centradas en la evaluación de la Ley 8/2021 de 2 de junio en sus ámbitos jurídico y socio familiar. Como apunta el presidente del Foro, Isidoro Cubero, esta norma «viene a reformar de manera integral el abordaje jurídico de la discapacidad, especialmente de la intelectual». Recuerda que tradicionalmente las personas afectadas por cualquier patología que aquejase a su capacidad intelectiva, «eran considerados incapacitados, directamente». Ahora, sin embargo, gracias a esta ley, «se tiene en cuenta la capacidad de decisión de estas personas, en la medida de lo que puedan hacer, y solo se establece un sistema de apoyo para ayudarles a que se desarrollen conforme a su propias preferencias».

Una revolución

La Ley 8/2021ha supuesto una revolución en el mundo jurídico y operadores sociales y, en general, «en todos los ámbitos de actuación que tienen que ver con las personas con discapacidad» asegura Cubero. En las jornadas de este jueves 17 de noviembre, los especialistas abordarán la norma desde distintas perspectivas. En la primera parte, María José Segarra, fiscal de sala del Tribunal Supremo coordinadora para la Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores, realizará un análisis de la aplicación de dicha Ley, «que ha cambiado radicalmente el tratamiento jurídico de la discapacidad en el año y pico que lleva en vigor» subraya el presidente del Foro. En la segunda parte de las jornadas, de carácter más práctico, la pediatra Concepción Ballesteros y la orientadora María Asunción Castro expondrán los recursos existentes para la atención a niños afectados de discapacidad intelectual y otras afecciones psíquicas desde su nacimiento «porque cuanto antes se aborden, es tiempo que se gana» señala. Asimismo, la maestra Soledad Baena abordará su experiencia en la educación e integración de las personas con Síndrome de Down «ya que es docente y madre de un niño con este trastorno genético y es más, diría que se ha adelantado a esta Ley porque ha educado a su hijo en estos nuevos márgenes de libertad y reconocimiento de sus propias preferencias». Para poner el punto y final a este encuentro se va a hacer un homenaje a Manoli Romero, «que fue compañera nuestra y presidenta de Austimo Córdoba y que por desgracia falleció de manera temprana» recuerda Cubero para concluir que «hay que visualizar a todas las personas con problemas de salud metal, que es el patito feo de la discapacidad, a mí, que voy en silla de ruedas, la gente me ve y me ayuda pero los enfermos mentales siguen provocando rechazo y eso tiene que cambiar».