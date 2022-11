Tramitar el Bono Joven del Alquiler se vuelve una odisea en los primeros días del plazo

La Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía (Veaja) se colapsó este lunes 14 de noviembre ante la gran cantidad de peticiones simultáneas para el Bono Joven del Alquiler, cuyo plazo se cerrará el 14 de febrero o bien cuando se hayan registrado 14.000 peticiones en toda Andalucía. Este escenario está todavía lejos de ocurrir según el ministerio de Fomento, que este martes ha informado de que, hasta la fecha, Andalucía registra 5.563 solicitudes oficiales. El problema es que nadie quiere quedarse sin ese apoyo de 250 euros al mes, durante dos años, para continuar o lograr la emancipación en un momento de inflación e incertidumbre laboral.

Es el caso de jóvenes como María Dolores López Cruz, una cordobesa de 28 años que compagina sus estudios de enfermería con el trabajo en un restaurante y para quien esta ayuda es muy necesaria si quiere seguir emancipada durante dos años más. "Me es difícil trabajar poco más de media jornada y conciliarlo con la carrera", explica. Por eso, con la apertura del plazo, no tardó en iniciar los trámites. "Me acosté a las dos de la mañana el lunes intentando echar la solicitud y hoy me he levantado a las cinco, pero todo seguía igual de colapsado", continúa. Incluso ha llegado a faltar a clase. No es la única. Asegura que muchos compañeros y conocidos han tenido que pedirse el día en sus empleos para hacer la gestión.

Durante la tarde de este martes, María Dolores ha vuelto a intentarlo y se ha encontrado con gran lentitud del sistema y esto concuerda con la declaración de Fomento, desde donde aseguran que la web "estaba funcionando, pero lentamente". Según este ministerio, "La Junta y otras muchas comunidades pidieron al Estado un sistema informático común para resolver esta convocatoria que tiene mucha casuística, pero han tenido que ser las CCAA las que lo gestionen", inciden.

La respuesta no sirve a solicitantes como María Dolores, portavoz de una impotencia generalizada. "Necesitamos esta ayuda y nos sentimos engañados porque nos tienen en este limbo desde enero como para que ahora ocurran estas cosas", se lamenta. La Junta estimaba a principios de noviembre que serán más de 2.000 jóvenes cordobeses los que se vean beneficiados. Aunque habrá que esperar a las resoluciones a nivel autonómico para confirmarlo.

Fomento ha recordado en un comunicado los tres años de vigencia de otros programas de ayudas al pago del alquiler que se han resuelto favorablemente mediante el Plan Vive, como las ayudas para minimizar el impacto del Covid y las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad.

Preocupación por el modo 'Orden de llegada'

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este martes la gestión del gobierno andaluz al resaltar que "hemos sido la última comunidad en ponerla en marcha, con casi un año de retraso; ayer el sistema informático colapsó y se cayó impidiendo el acceso de nuestros jóvenes a esta ayuda y, lo que nos parece más grave y preocupante, el criterio de adjudicación es el orden de llegada" detalló.

Este criterio, según Crespín, "arroja muchas dudas a la transparencia y a la legalidad, porque se tratan de ayudas para los jóvenes que más dificultades puedan estar teniendo para poder emanciparse o mantener a una familia”, añadió. La secretaria quiso recordar que los andaluces tienen la tasa de emancipación juvenil más baja del país, por lo que valoró la inversión estatal de 68,4 millones de en la comunidad para activar el Bono de Alquiler Joven, que animó a "seguir solicitando" pese a los inconvenientes informático.