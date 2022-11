Aunque lleva en funcionamiento desde enero de este año, hoy se ha presentado el proyecto RED47, una propuesta de atención a las personas sin hogar que pone el acento en la autonomía de éstas y la participación social. Se trata, como ha explicado su coordinador, Javier Alcaide, de Prolibertas, de un trabajo en red que suma la experiencia acumulada de seis entidades sociales de Córdoba (Prolibertas), Huelva (Aspreato, AOCD y Resurrección), Granada (Solidarios y Casa Diocesana de Acogida) y Sevilla (Solidarios).

RED47, financiado a través del 0,7% del IRPF en su convocatoria andaluza de 2021, facilita espacios de pertenencia con un ambiente integrador, donde las personas se relacionan, adquieren o recuperan habilidades sociales, convivenciales y hábitos para el desarrollo de una participación plena en la sociedad. Con las actuaciones que se llevan a cabo se pretende frenar, en la medida de lo posible, el deterioro de las personas en situación de sinhogarismo, reduciendo el daño ocasionado por vivir en la calle y ofreciéndoles alternativas de vida, acercándoles los distintos recursos disponibles en la red municipal y provincial.

Tal y como explica el coordinador de la red, con este proyecto se pretende dar respuesta a las necesidades de las personas sin hogar en Andalucía, "posibilitando tanto la cobertura de necesidades básicas, como una intervención socioeducativa individualizada enfocada a facilitar el proceso de inclusión social de las personas sin hogar haciéndolas partícipes de su proceso y toma de decisiones, siempre en coordinación con los servicios sociales comunitarios de cada localidad". Carmen Beltrán, de la asociación Resurrección, subraya que "hay muchas formas de sinhogarismo, no nos podemos referir solo a aquellas personas que viven en la calle porque desde la pandemia nos encontramos con un nuevo perfil de infravivienda". En este sentido, aseguran desde el colectivo, que los perfiles de las personas a las que atienden han cambiado, entrando en el nuevo escenario "mucha gente joven", asegura Beltrán quien pone como ejemplo a aquellas personas que se aglutinan en habitaciones o viviendas, "malviviendo". Un "sin techo", ha dicho, "no es únicamente quien está en la calle".

Participación social

Desde este proyecto se está incidiendo también en la sensibilización a la ciudadanía sobre la realidad de las personas sin hogar mediante acciones de mediación y participación social a través de actuaciones culturales y socioeducativas, de proximidad, flexibles, construidas colectivamente y basadas en la participación de diferentes grupos de interés (vecindario, voluntariado...), que buscan crear o reforzar lazos sociales y generar espacios de confianza con la persona para mejorar la autoestima, ayudar a desarrollar las capacidades personales y facilitar una inclusión real. "#quelacallenotecalle es un hashtag en el que podemos resumir la necesidad de la participación social plena de las personas sin hogar su acceso a derechos y a la cobertura de sus necesidades básicas" manifiesta el portavoz de la red.

En torno al Día mundial de las Personas sin hogar, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, las entidades participantes en RED47 intensifican sus acciones de sensibilización social en las distintas localizaciones donde se desarrolla el programa. Desde actividades culturales y artísticas, lectura de manifiestos, visionado de vídeos, jornadas festivas a marchas silenciosas. Estas acciones desarrolladas por personas sin hogar con el apoyo de las entidades de la red, pretenden dar voz y visibilidad a una realidad que siendo una emergencia real, se asume en la sociedad como un hecho inevitable y es que, como admite Carolina Sánchez, de la asociación AOCD, "muchas veces no se considera un problema ver a personas en la calle porque es una situación, una realidad, que tenemos asumida y como tal no nos llama la atención".

También apuntan desde el colectivo que el trabajar de manera conjunta les ofrece más oportunidades para optar a las ayudas públicas, "con las que no estamos de acuerdo en la forma en la que se conceden porque hoy podemos comenzar un programa pero no sabemos si podremos darle continuidad en el siguiente ejercicio porque no seguir disponiendo de la ayuda" matiza Eduardo García, delegado de Prolibertas en Córdoba. Con RED 47 se ofrece una respuesta que pone el acento en la participación social, para que se cumpla el mandato constitucional del artículo 47 en el que se recoge que Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (..), un derecho "que parece que es menor frente a otros pero que entendemos que no es así" concluye Javier Alcaide.