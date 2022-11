El plan de mejoras en el Santuario y San José Obrero prevé la instalación de otros 67 ascensores en 2023

A lo largo de 2023 unas 800 familias se beneficiarán de la instalación de otros 67 ascensores contemplados en las obras de mejora en edificios en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Santuario y San José Obrero gracias al programa que coordina la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la empresa municipal Vimcorsa, y que este año cuenta también con fondos del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España.

Las actuaciones suponen una inversión de 3,9 millones de euros, de los que un 75% corresponde al programa promovido por la Junta de Andalucía a través del Plan Vive En Andalucía y el Plan Estatal de Vivienda, mientras que el resto de la intervención la aportará con financiación municipal. De un total de 88 solicitudes recibidas, hasta el momento se han gestionado 67 solicitudes, según ha detallado este lunes la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, que ha visitado junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, una actuación de accesibilidad en un bloque de pisos de la capital, en la calle Pasaje Pintor Rafael Romero de Torres, 2. En este sentido señalaba la consejera que "gracias a la estrecha colaboración entre ambas instituciones públicas se destinarán cuatro millones de euros para acabar con el problema de accesibilidad de muchas familias de la barriada, buena parte de ellas personas mayores que carecían de medios para poder salir de sus viviendas”.

Actuaciones

Hasta el momento, la Consejería de Fomento ha abordado varias líneas de trabajo, que han dado como resultado inicial la instalación efectiva o en curso de 137 ascensores (107 desde la Consejería y 30 desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, AVRA). A este respecto ha concretado Carazo que se han repartido casi nueve millones de euros (5,3 millones de euros en subvenciones para obras de accesibilidad de la Consejería y 3,6 de AVRA). “Todas estas intervenciones, algunas ya finalizadas y otras en ejecución, han beneficiado a más de 2.000 familias”, ha añadido. En este escenario ha recordado la titular del ramo que el Gobierno andaluz ha rescatado y ejecutado las ayudas de 30 proyectos de rehabilitación basados, principalmente, en la instalación de ascensores “que llevaban olvidados desde 2009”. Estos proyectos se iniciaron con un acuerdo entre AVRA y las comunidades de propietarios, pero sufrieron una paralización en 2011. En la pasada legislatura se abonaron las subvenciones de estos trabajos, que “ya han finalizado prácticamente en su totalidad, salvo una actuación que está en ejecución”, con un presupuesto superior a los 3,6 millones de euros.

Todas estas actuaciones, muchas de ellas en Santuario, tendrán continuidad con la concesión de las ayudas para la ARRU en la barriada cordobesa. En su comparecencia, Marifrán Carazo ha adelantado que actualmente se están resolviendo las subsanaciones para así resolver de manera definitiva las subvenciones en el primer trimestre de 2023. En concreto, en la actualidad el Servicio de Rehabilitación y Arquitectura está comprobando el cumplimiento de los requisitos y la documentación aportada por estas 67 comunidades de propietarios, al objeto de formular la Propuesta Definitiva de Resolución para su remisión a la Intervención (para la fiscalización previa) y posterior concesión de las ayudas. A partir de ahí, los beneficiarios deberán solicitar la licencia de obras y la autorización administrativa para “así poder iniciar las esperadas obras de instalación de ascensores y de arreglo de cubiertas a lo largo del próximo año”, según la consejera.

Por su parte el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que esta intervención en materia de ascensores era "una prioridad para nuestro gobierno ya que son miles de vecinos los que aún no disfrutan de un ascensor en sus viviendas, algo que a estas personas les supone un obstáculo tremendo a la hora de vivir su día a día hasta el punto de que no pocas viven encerradas en sus casas por no disponer de ascensor”. Además ha añadido que "arrastrábamos un retraso del anterior gobierno de la Junta de Andalucía en muchas ayudas concedidas pero no ejecutadas, lo que agravaba aún más esa sensación de abandono por parte de los vecinos”. En su discurso ha recordado Bellido que este lunes se ha aprobado en Junta de Gobierno Local el siguiente Plan municipal que contará con dos partidas de 600.000 euros, una para ascensores y la otra para el resto de actuaciones.

Vecinos encerrados en sus viviendas

El barrio del Santuario se desarrolló en los años 70, cuando no existían parámetros de accesibilidad. Construida por la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura, son edificios de planta baja mas tres plantas. La población actual se muestra envejecida y, a pesar de que hay muchos edificios que han ido instalando ascensores, aún quedan muchos por construir.

Las subvenciones de la ARRU de Santuario se centran en resolver el problema de accesibilidad de los bloques que todavía no disponen de ascensor, complementando estas actuaciones con la accesibilidad al interior del bloque y resolver la modificación de la instalación eléctrica comunitaria. En paralelo, se atenderían las obras de conservación de las cubiertas, mediante la eliminación y sustitución del material de acabado actual, de planchas de fibrocemento con amianto, por placas tipo sándwich incorporando aislamiento térmico y, en los casos que sea posible mantenerlas, por su estado, se podrán contemplar obras de impermeabilización de las cubiertas.

Estas mejoras permitirán salir del aislamiento a muchas familias que allí residen y así posibilitar un mejor uso del espacio público. Asimismo, esta renovación de los bloques va a abrir la posibilidad de que las viviendas puedan ser atractivas para la población joven y se pueda hablar de renovación poblacional.

La rehabilitación de Santuario forma parte del programa de Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana, con el que se han concedido ayudas por valor de más de 27 millones de euros en subvenciones para la rehabilitación de 3.101 viviendas en once barriadas andaluzas. Se tratan, de hecho, de las primeras ayudas de estas características que se han puesto en marcha en municipios de más de 50.000 habitantes de Andalucía y se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos como es el caso del consistorio cordobés.