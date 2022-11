Los convenios de empresa de Córdoba están a la cola de Andalucía en mejoras salariales

El otoño ha empezado tal y como auguraron en verano los sindicatos, con movilizaciones para exigir incrementos salariales que frenen la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación y un lema claro «Salario o conflicto. Esta crisis no la pagan la gente trabajadora». El pasado 3 de noviembre, el mensaje de los sindicatos mayoritarios fue unívoco: «La movilización continuará hasta que suban los salarios». Sobre la mesa está el planteamiento que rompió la posibilidad de acuerdo con la patronal: subidas de al menos un 3,5% para este 2022, 2,5 para el 2023 y un 2% para el 2024, además de cláusulas de revisión salarial si el IPC sigue subiendo. De momento, la media de incremento del IPC está en torno al 9% aunque los alimentos han alcanzado el récord en décadas del 11%.

En este contexto, el último Informe Estadístico de la Negociación Colectiva en Andalucía que elabora la Consejería de Empleo con datos cerrados hasta el 31 de octubre de este año, muestra cómo la media de incremento salarial alcanzada en la provincia de Córdoba no solo no ha subido sino que ha bajado de un 2,51% en agosto a un 2,45% en octubre debido principalmente a las ínfimas subidas aplicadas en los convenios de empresa, una media del 1,17% en Córdoba, un punto menos que la media de Andalucía pese a que los sueldos de los cordobeses ya están entre los más bajos de toda la comunidad.

Bajos salarios y desempleo

El delegado de Acción Sindical de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento, pone el acento en este punto. «La patronal no puede seguir con este planteamiento, cuando negociamos, nos dicen que si los sueldos crecen nos cargamos el sector, pero lo que observamos es que la contención salarial no tiene efectos positivos, ya que la provincia está a la cola en salarios y en cabeza del desempleo». Además, recuerda que el incremento del 2,45% acumulado hasta ahora «se debe principalmente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional que en Córdoba se aplica a grandes sectores como el campo, la ayuda a domicilio o la limpieza, pero no a una apuesta de mejora de las empresas en general». En este sentido, señala que «la inflación no es producto de los salarios sino que se debe a las subidas energéticas derivadas de la guerra de Ucrania» y afirma que «los sindicatos no queremos cargarnos las empresas, pero del mismo modo que muchas de estas están repercutiendo en sus productos las subidas que se están generando, queremos que se establezcan cláusulas de garantía para repartir los beneficios que se están generando».

Según Aurelio Martín, secretario de Acción Sindical de CCOO, «la subida salarial media está muy lejos del IPC en estos momentos, ya que la mayoría de los convenios se firman por varios años y en su día se acordó una subida que permitía actualizar el poder adquisitivo en condiciones normales, con incrementos similares o superiores al IPC, pero esto fue antes de que los precios se dispararan». Además, apostilla, «son muy escasos los convenios que tienen cláusulas de revisión salarial vinculados al IPC».

Uno de los sectores que saldrá ganando al negociar sus condiciones en el ámbito nacional será el de la construcción, que se ha firmado a nivel estatal para toda España y que se extrapolará a Córdoba y al resto de provincias. Este convenio recoge para este año y el próximo una subida del 3% y un 2,5% para el 2024, además de revisión salarial para este año y el siguiente, señala Aurelio Martín, secretario sindical de CCOO de Córdoba. Desde agosto, se ha firmado además en Córdoba el convenio del vino con carácter retroactivo para tres años y cláusula de revisión, recuerda Aurelio Martín. En este caso, se aplicará «un 3% los dos primeros años y un 2% en el 2024. Además, prevé que si la inflación supera un 8% este año se aplicará un 1% más y si supera el 9%, de un 2%».

Según CCOO, hay convenios que ya han caducado como el de tanatorios y Faisem, que esperan empezar a negociar cuanto antes y sigue abierto el convenio de oficinas y despachos, «que lleva pendiente de renovación desde el 2000 aproximadamente». En este ámbito, ya se ha constituido la mesa de negociación antes del verano y próximamente se entregarán las plataformas de la patronal y de los trabajadores para empezar a negociar. «Se trata de un convenio muy necesario, ya que se está aplicando el convenio de Almería como extensión».

UGT y CCOO: "Queremos subidas justas"

El objetivo de CCOO y UGT de cara a las negociaciones pendientes es plantear «subidas justas», recalca Martín, «entendemos que en algunos casos, llegar al IPC actual va a ser complicado, pero esperamos que la patronal sea responsable y comprenda que de esta situación hay que salir todos juntos, y que la clase trabajadora no puede ser la que pague siempre los platos rotos de una situación que no ha generado, porque los salarios no han provocado la inflación y subirlos tampoco va a provocar que se desboque, sino que va a permitir a muchas familias que lo están pasando mal llegar a final de mes».