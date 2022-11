El Ayuntamiento de Córdoba indemnizará con 7.400 euros y 1.400 euros a dos ciudadanas por sendas caídas en la vía pública. Dos sentencias, de las que la junta de gobierno local ha tomado hoy conocimiento, estiman parcialmente las reclamaciones de dos mujeres que se cayeron en dos calles de la capital cordobesa por desperfectos en el acerado.

La primera de estas sentencias la ha dirimido el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 y condena al Ayuntamiento al pago de 7.384,88 euros, aunque desestima el resto de lo solicitado en el recurso por la demandante. El juzgado ha considerado acreditada la existencia de un desperfecto en la calzada en la acera de la calle Levante, a la altura de la intersección con calle del Periodista Pedro Álvarez, de Córdoba.

En concreto, la caída se produjo por la existencia de una loza del pavimento levantada por los efectos de las raíces de un árbol que, estando sin señalizar pudo pasar desapercibida para la lesionada. Sin embargo, entendiendo que se conjugan una serie de causas, por un lado, el mal estado del espacio peatonal y por otro, la distracción o falta de cuidado de la perjudicada, considera el juzgador la existencia de concurrencia de culpa, atribuyendo al Ayuntamiento solo un 60% de responsabilidad en dicho accidente y un 40%, a la demandante. Contra esta sentencia no cabe interponer recurso.

En un espacio privado pero paga el Ayuntamiento

Por otro lado, el juzgado de lo Contencioso número 2 ha estimado parcialmente otro recurso interpuesto por una ciudadana contra el Ayuntamiento de Córdoba, y ordena indemnizarla en la cantidad de 1.389,10 euros, sin imposición de costas. La recurrente sufrió una caída en la calle Escritor Cortés Ruano de Córdoba, en un espacio entre dos edificios que se encuentra afecto al uso privativo de los residentes siendo un espacio de titularidad privada. No obstante, y como quiera que el desperfecto en la zona era bastante importante, entiende el juzgador que “corresponde al Ayuntamiento velar por la seguridad de dichos peatones, bien requiriendo a la titular del suelo la realizando de las oportunas obras de reparación o bien realizando la misma dichas obras y repercutir su coste sobre la comunidad de propietarios titular del suelo”. La indemnización solicitada se ha reducido eso sí en un 50%, al estimar el juez de instancia que en la producción del daño no solo ha contribuido el grave desperfecto, si no también la deambulación desatenta de la recurrente, ya que el accidente ocurrió sobre las 4 de la tarde.