«Siempre he pensado que los demás cantaban mejor que yo»

Hace cincuenta años, un joven cantaor de Posadas, Luis Pérez Cardoso, Luis de Córdoba, empezaba a destacar en el mundo del flamenco. Conquistó los más importantes concursos, grabó decenas de discos y se hizo imprescindible en infinidad de recitales.

Hace ahora 50 años que ganó su primer concurso de cante, el Cayetano Muriel de Cabra. ¿Lo ve lejos o esas cosas se tienen presentes siempre?

Pues la verdad es que no lo veo lejos. Y esto no sé si es bueno o malo. Uno se da cuenta con estas cosas de que el tiempo pasa rapidísimo. La verdad es que ha estado muy lleno de cosas.

En aquel momento, ¿pensaba que podía dedicarse a esto toda la vida o que sería una experiencia de juventud?

Bueno, aquello fue una idea de un compañero que yo tenía en la Renfe en Granada, que se llamaba Antonio --de nombre artístico se hacía llamar Antonio de Puente Genil--, que fue el que me acompañó en Cabra. La idea fue de él. Me escuchó cantar y supongo que vio que tenía posibilidades. Así que me animó. Me preparé dos o tres cantes que había aprendido a través de otro amigo, Curro Vega. Esos tres o cuatro cantes son los que hice en el concurso. Tuve la suerte de ganar y vi que a lo mejor podía seguir concursando. Al mismo tiempo, me hizo ganar dinero. Recuerdo que el premio fue de 20.000 pesetas de aquella época. Yo ganaba en la Renfe 3.000 al mes. Eran siete meses de sueldo en la Renfe. Pero eso no fue lo que hizo que me dedicara a eso, aunque aquel mismo año fui a La Unión y gané un par de premios. A partir de ahí ya empecé a ir a cantar a varios sitios. La compañía discográfica Phillips se hizo eco de mis premios de La Unión, me hizo un contrato y empecé a grabar discos. Digamos que yo empecé a hacerlo todo al mismo tiempo.

O sea, que empezó arrollando...

Todo al mismo tiempo. Cuando lo ves ahora piensas: «Uf, aquí estaba yo todavía un poco bisoño».

Sí, pero ya en esa época, que empezaba a grabar con los más grandes, hubo una frase premonitoria del padre de uno de esos grandes, ¿no?

Del más grande. El padre de Paco de Lucía, Antonio Sánchez, no sé si al tercer disco, la compañía me aconsejó que fuera él el que me produjera los discos. Así que estuve yendo a su casa a Madrid varios años. Y no se me olvidará esa frase jamás. Una de aquellas tardes que estábamos allí, se quedó mirándome y me dijo: «Tú vas a vivir toda tu vida de esto». Yo creo que ese hombre había visto en mí algo, probablemente, no solo cómo cantaba sino mi forma de estar y de ver esto y de tratarlo.

¿En qué se parece el Luis de Córdoba de aquel primer premio al de hoy?

Pues posiblemente en eso, en mi sentido de lo que es el cante, de cómo debo de tratarlo, respetarlo y enriquecerlo, desde mi modesta capacidad. Todo eso que hace que uno se vaya conformando una personalidad, una manera de hacer, que yo creo que viene siendo la misma. A mí, el flamenco me viene doliendo lo mismo cuando empecé que ahora.

Tras ese premio vinieron muchos más, los más importantes del país. ¿Pesa la responsabilidad de tanto éxito a la hora de afrontar una carrera o es la garantía para que la actividad fluya?

Para mí, en aquel momento, sinceramente, ni me parecía un peso ni una garantía. Para mí era un estímulo, me hacía sentirme bien, como es natural, y aquello contribuía a tener ganas de seguir, pero no porque yo pensara que podría ser para siempre. Si hay una cosa que yo siempre he tenido e incluso he sufrido es que nunca he creído que yo fuera un fuera de serie en esto. Siempre he pensado que los demás cantaban mejor que yo. Quizá sea por ese respeto que le tengo al cante y a los que lo hacen. Porque lo que sí me considero es un continuador de otros que estuvieron antes.

Eso me recuerda que hubo una época en la que se hablaba mucho de puristas y no puristas en el flamenco. ¿Existe todavía ese debate?, ¿tiene sentido?

Bueno... El purismo es algo que apareció en el cante en la época del neoclasicismo que surgió aquí en Córdoba, con Ricardo Molina y Antonio Mairena y su libro Mundo y formas del cante flamenco. Aquello era, digamos, una manera de pretender fijar el cante en unas formas y en unos cánones inamovibles, pretendidamente inamovibles, cosa que es absolutamente imposible con un arte. Porque si hablamos de arte no puede ser inamovible. Estamos hablando de algo que crece, que se va enriqueciendo. La prueba está en que eso mismo, esas mismas formas que ellos preconizaban como fundamentales e intocables, ¿de dónde partían? No siempre fueron así. Eso es una muestra de incapacidad de visión artística. Yo siempre hablo de visión artística y con ello me refiero a algo vivo, permanentemente vivo. Otra cosa será el resultado que se obtenga.

¿Cómo ha cambiado el flamenco en estos 50 años, si es que se puede resumir en unas frases?

El flamenco empezó a cambiar por los años setenta u ochenta, después de ese neoclasicismo que empezó en Córdoba en el año 56 con el concurso, la publicación del libro que he dicho, que se consideró durante muchas décadas la Biblia del cante. Pero llegó un momento en el que, como es natural, se produjo un cansancio y hubo artistas que empezaron a hacer cosas novedosas, personales, y ahí es donde empezó a cambiar. Empezaron a aparecer cosas diferentes y eso estimuló a otros a seguir en ese camino. ¿Hasta dónde llegará ahora con esta chica, Rosalía? Ella ha llegado a ser algo que parte del flamenco, porque el flamenco es algo que está ahí y cualquiera puede llegar y coger de él lo que quiera y hacer lo que quiera.

Se me ha adelantado a la pregunta que tenía preparada para cerrar la entrevista, que era si había escuchado a Rosalía.

Naturalmente que la he escuchado y he comprado sus discos, porque me interesa escucharla para poder hablar de ello.

¿Y valorarla?

Bueno... Su primera grabación fue un descubrimiento, pero a mí me pareció aquello una grabación que tenía un aroma, digamos, un tanto infantil. Una chica que canta de una manera un tanto ingenua. Pero a partir de ahí, fue progresando artísticamente. Pero ojo, no estoy diciendo que eso sea en materia de flamenco puro, lo que ha hecho Rosalía ha sido tomar del flamenco lo que le ha convenido para construir unas formas, unos temas, unas canciones que pueden tener un cierto fundamento en mayor o menor medida flamenco, pero en otros casos no.

Y en la actualidad, ¿qué momento atraviesa el arte jondo?

Pues en lo que estamos hablando. En una situación en la que hay gente que está haciendo cosas partiendo de él. Unas más despegadas del clasicismo y otras más relajadas en ese aspecto. Y ya está. Y yo creo que así es como hay que ver esto. El flamenco está aquí, en esta mesa, y de ahí parte todo, hay cosas que no rompen demasiado, como hicieron Camarón, Morente, Lebrijano... y otras cosas a las que han llegado otros que han dado un paso más, pero que se parecen menos al origen, sin dejar de tener la misma base.

Córdoba es cuna de grandes artistas del flamenco (del cante, del toque y del baile), entre los que, lógicamente, le incluyo, pero ¿tiene el flamenco de Córdoba el suficiente reconocimiento fuera de sus límites?

Mira, de eso voy a hablar yo en las conferencias que voy a ofrecer en la peña de mi pueblo (Posadas). (La primera conferencia fue ayer sábado).

Me da la impresión de que hay otros lugares que suenan como más flamencos que Córdoba si es que la «flamencura» se puede medir por grados. Creo que sabe a lo que me refiero.

Perfectamente. De eso, como decía, voy a hablar en la peña de Posadas. La charla se llama Una mirada a Córdoba, y una de las cosas que quiero derribar es ese tópico que permanentemente se ha venido repitiendo de que Córdoba es más ciudad de Flamencología, de flamencólogos y de buena afición que de cante y de cantaores y eso no es cierto. Es verdad lo que dices de que nuestros cantes son muy desconocidos fuera. Pero yo diría que eso es así porque son unos cantes jóvenes todavía, que surgieron hacia mediados del siglo pasado. Porque cuando, por ejemplo, se grabaron las soleares y las alegrías, que son los dos cantes fundamentales de Córdoba capital, eran los años cincuenta y tantos, en aquella antología que dirigió Caballero Bonald. Ahí fue donde se grabaron por primera vez los cantes de Córdoba y se dieron a conocer. Se achacaba a estos cantes que eran una especie de arreglo de otros, cuando esto es algo constante en el cante. Hay muchos ejemplos. Hay soleares, como las de Antonio el Portugués o las del Zurraque que, como esta nuestra, partieron de una de Triana y pasaron a ser propias. Y en Córdoba qué ha pasado, bueno, pues que, primero por desconocimiento...

¿Y no puede ser también por la propia personalidad de los cordobeses, que no tienen ese chovinismo sevillano o jerezano sobre el flamenco?

También hablo del chovinismo. Mi conclusión es la siguiente: sin caer en chovinismos que se dan en otros puntos de Andalucía, vamos a ser conscientes de nuestro patrimonio, tanto en cantaores como en guitarristas o bailaores. Lo tenemos, lo que pasa es que a lo mejor no somos tan ruidosos como se hace en otros sitios. O a lo mejor es que somos muy modestos.

Estos días se está celebrando el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que usted ganó en dos ocasiones, y participan 72 artistas. ¿Qué les diría?

Yo lo único que les diría es que sean muy aficionados a esto y que se preparen muy bien, que sepan a dónde van, que el concurso de Córdoba tiene una trascendencia desde que se inició y que es algo que les puede valer muchísimo. Eso significa que hay que ir preparado y saber a dónde se va y estar concienciado de que se puede ganar, pero también se puede perder. Por ahí hemos pasado todos.

Este concurso es otra muestra del peso que tiene Córdoba en el mundo del flamenco.

Es que el arranque de ese movimiento que te he dicho antes, del neoclasicismo, arranca aquí con motivo del concurso nacional.

Una faceta en la que también ha destacado es en la de investigador y divulgador del flamenco. ¿Para ser artista y dedicarse a esto, basta con el pellizco o es necesario trabajárselo, investigar y seguir buscando?

Perdona. ¿El artista nace o se hace? Y yo a eso contesto con otra pregunta, ¿Si Fosforito o Mairena, los más grandes de la historia, que nacieron en Puente Genil y Mairena del Alcor, a los tres o cuatro meses se los llevan a Tailandia, tú crees que hubieran cantado flamenco? Yo estoy seguro de que no. Habrían cantado posiblemente cosas a la manera tailandesa y muy bien, porque tenían condiciones y una inclinación musical, pero flamenco, seguro que no. Qué significa eso, pues que se nace con unas determinadas condiciones, pero el entorno, el ámbito en el que te mueves, es el que te despierta y te invita a interesarte por aquello. El artista, naturalmente que se tiene que interesar, si no se interesa el artista quién se va a interesar. A quién, antes que a cualquier otro, le puedes pedir que valore aquello a lo que se dedica, pues al propio artista. El artista tiene que prestigiar y dignificar eso que hace.

Córdoba tiene otro estandarte para el flamenco en la Cátedra de Flamencología, de la que usted también fue director. ¿Cómo valora esa experiencia?

Fue una experiencia extraordinaria, una cosa completamente nueva para mí. Yo llegué allí sin ningún tipo de experiencia docente. Tuve que inventarme un método y mi método fue el que utilizo permanentemente, que es tomar un tema, desgranarlo y al mismo tiempo ir ilustrándolo con ejemplos. Y me di cuenta de que resultaba muy ameno, resultaba fácil de entender y que tenía éxito, que las clases estaban siempre llenas. Recuerdo que Federico, el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, algunas veces me decía: «Luis, yo no sé cómo consigues tenerlos ahí sentados dos horas escuchándote». Y yo le decía: «Yo tampoco lo sé, lo que sí sé es que me lo tomo muy, muy en serio». Yo trabajé en la cátedra muchísimo, de hecho, a eso sí que le llamaba trabajar, porque cantar para mí nunca ha sido un trabajo.

Volviendo a las conferencias que está impartiendo en Posadas. ¿Se ha sentido respaldado, querido en su pueblo, se considera, como se dice, profeta en su tierra?

Yo lo que he sentido siempre que ido a mi pueblo a cantar ha sido que he estado muy asustado. Eso lo primero, y creo que no he cantado bien, a mi gusto, quiero decir, en mi pueblo, nunca. Es un respeto imponente.

Supongo que, como cantaor, el hecho de tener varias peñas con su nombre, entre ellas la de su pueblo, que le hayan otorgado distinciones en varias de ellas, será un orgullo. ¿O es un compromiso?

Es un orgullo y al mismo tiempo es un poco abrumador, porque uno muchas veces no sabe cómo reaccionar ante esas cosas. Cuando me hicieron hijo predilecto de mi pueblo, pensaba qué hago, qué tengo que hacer. A veces pienso que muchas veces son los propios amigos los que las proponen. No sé. Uno va caminando, no sé si sembrando, porque si tú mantienes una tónica de comportamiento y de dedicación y de respeto a eso en lo que te mueves, yo creo que se transmite y la gente lo percibe y reconoce que merece tenerse en cuenta y entonces, en un lado te ponen la insignia, en otro te nombran hijo predilecto, en otro socio de honor... Eso es muy bonito, y lo agradezco muchísimo.

Viene contando estos 50 años con muchas gratificaciones, pero supongo que también tendrá que haber dejado cosas en el camino y hacer no pocos sacrificios.

Mira, yo no tengo esa conciencia, como oigo a veces de personas que dicen que han perdido la juventud. Es que yo no tengo conciencia de haberme perdido nada. Tengo que decirlo así. No me he perdido nada, porque lo he disfrutado tanto... Cómo mejor se puede disfrutar una juventud que haciendo algo que te satisface, que te hace conocer sitios, gente... En definitiva, que llena tu vida. Yo no echo de menos nada.

¿Qué le debe el flamenco a las peñas y a los festivales?

Pues le debe el mantenimiento de esa llama viva. Los artistas tienen su labor y hacen su trabajo y se muestran y las peñas y los festivales lo que hacen es promover eso a nivel popular, de público. Y en ese sentido, las peñas han hecho una labor extraordinaria. Los festivales los han organizado casi al 100% y, si no lo han hecho, han estado ahí con el ayuntamiento. Y han servido de núcleos en los que el flamenco de alguna forma se mantenía en el sitio como lugar de referencia. Eso puede tener más seguidores o menos, pero ahí está.

A estas alturas, ¿se atreve a decirme qué es el flamenco?

El flamenco es una manera de decir. Eso es lo que hace flamenco a lo que sea. Un ejemplo, Montserrat Caballé o Plácido Domingo, ¿podrían cantar una letra de una soleá? Sí, pero no sonaría a flamenco nunca, porque sus condiciones no son esas. El flamenco, yo creo que su característica principal ha sido la naturalidad en la expresión, el soltar la voz de una manera natural, no académica, como sería un cantante lírico. Eso es lo que ha dado al mismo tiempo esa riqueza al flamenco, los diferentes tipos de expresiones. Hay expresiones de rajo, otras más tiernas, otras más secas... El flamenco es todo aquello que esos señores que se expresan de esa manera han hecho suyo y han tomado de muchos sitios, de la zarzuela, de las tonadas populares, de los fandangos populares, de aquí y de allá, los han llevado a su terreno y lo han dicho con su lenguaje y a partir de ahí es cuando han sido flamencas esas cosas.