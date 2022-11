La Feria de los Municipios, una cita con lo mejor de Córdoba que abre el apetito

Quien esté a dieta o tenga difícil resistirse a las tentaciones gastronómicas, mejor que no pase por la Diputación de Córdoba estos días. La Feria de los Municipios, que se extiende desde la explanada del Palacio de la Merced al interior de sus patios abre el apetito. Basta cruzar el umbral de la puerta para empezar a salivar con el vaivén de olores que planea por el entorno y que los ojos se vayan directos a los platos de degustación que se ofrecen en cada rincón. Y es que hay mucho que saborear en la provincia de Córdoba. No es de extrañar que a las once de la mañana, cuando se abre al público, ya hubiera centenares de personas dispuestas a pasar el día en esta pequeña ciudad con muchas ciudades dentro.

En la Feria de los Municipios huele a muchas cosas y ninguna huele mal. Paseando por sus calles, a uno le asaltan los olores intensos del aceite virgen extra en multitud de puestos, ibéricos despampanantes al rodear Luque, Villanueva o Villaviciosa de Córdoba, gachas y castañas en el de Castil de Campos, quesos de Zuheros, mazapanes La Logroñesa de Montoro, naranjas en Palma del Río, miel de Villa del Río, aceitunas, empanadillas de cabello de ángel, y perrunas en La Guijarrosa o Rossoli, cortadillos, taco de lomo y tarta rellena de chocolate en Benamejí. Por poner solo algunos ejemplos. Sofocado el hambre inicial que despiertan los aromas, los visitantes pueden dedicarse a conocer el resto de productos artesanales que emanan de la provincia y que son la esencia de tradiciones antiquísimas que han llegado hasta el día de hoy. Este sábado, entre bocado y bocado, los asistentes a la Feria de los Municipios han visto bailar a los danzantes de Fuente Tojar, un municipio chiquitito en número de habitantes pero grande en su oferta turística que en este evento abre una ventana al mundo en la que mostrar toda su riqueza. Guía de la Feria de los Municipios de Córdoba: fechas, horarios, actividades y plano Y es que no solo de la gastronomía vive la provincia. La artesanía es el hilo conductor que sirve todavía hoy como base productiva de multitud de localidades aunque muchos de los oficios antiguos se estén perdiendo. En el estand de Montilla, se puede ver un ejemplo de ello de la mano de un guarnicionero y un hojalatero que exhiben sus productos para goce de los asistentes. "No hay relevo generacional", aseguran los responsables de Canelonsa y Guarnicionería Berral, donde tras más de 100 años, todo indica que el negocio muera en la tercera generación pese a existir descendencia. "Los hijos conocen el oficio, pero no quieren dedicarse a esto que para muchos es un hobbie, pero que durante años ha sido un oficio que nos ha dado de comer", señalan. "Ahora no se valora el trabajo que tiene detrás la artesanía ni la durabilidad y calidad de nuestros productos frente a los que se pueden comprar por mucho menos dinero", lamentan. A poca distancia, los torneros de La Rambla exhiben su arte elaborando botijos, El Carpio muestra la riqueza de sus mantillas, Almodóvar ofrece la posibilidad de practicar el tiro con arco y un grupo de mujeres se preparan para la exhibición de encaje de bolillo de Torrecampo. "Lo que hacemos no lo vendemos, se elabora para nosotras, ya no solo el encaje típico sino todo tipo de complementos, desde broches a abanicos", explica una de ellas. Visitantes de todos los puntos de Córdoba y Andalucía Entre el público, llegado desde todos los puntos de Córdoba y Andalucía, hay interés por probar, por conocer y por comprar. "Ayer vine con mi hermana a por una botella de aceite y después de probarlo en casa, he vuelto a por otra", comenta un vecino de La Fuensanta, "es una oportunidad tener los productos tan cerca". También hay quien viene a echar el día y retomar los hábitos cancelados durante la pandemia, muchos de ellos mayores de la provincia. "Venimos de Santaella en un autocar y estamos encantadas, esto se ha perdido en los años atrás y lo echábamos de menos", comentan dos señoras, "después de recorrer la Feria y probar algunas cosillas, iremos a ver los talleres y luego a dar una vuelta por Córdoba". En el patio blanco, el olor vuelve a embelesar. Cátering Manolo Misas de Pedroche prepara unas migas tostás (no confundir con las migas canas son las que llevan leche y se toman con chocolate) que se servirán en breve. "El secreto de unas buenas migas es que el pan sea bueno, la miga de calidad y que esté asentado, de un par de días", explica Manolo, que ha perdido la cuenta de cuántas migas ha hecho a lo largo de su vida. El proceso siempre sigue el mismo orden: "Se fríen los ajos, luego el chorizo, los torreznos y los pimientos en distintas sartenes y luego, con el aceite de los torreznos se preparan las migas". 500 raciones se reparten este sábado en la Diputación. Imposible hacer dieta. Después de las migas, las actividades continuarán a partir de las 17 horas con cóteles de autor preparados con ginebra de Puente Genil y una cata sensorial de vino y música para maridar vinos de la bodega rockera de Cabriñana. Entre otras muchas cosas, también sonará música en directo homenaje a Rocío Dúrcal y Rocío Jurado con la cantante belmezana Ángela Díaz, el Ayuntamiento de Fuente Palmera ofrecerá un desfile de boda y se escuchará una zambomba de los segaores de Luque. Quien no tenga plan, ya sabe lo que puede hacer. Este sábado, abre de 11 a 21 horas y el domingo, último día, de 11 a 19 horas.