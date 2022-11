CSIF, primera fuerza sindical de la enseñanza pública cordobesa, ha presentado este sábado su candidatura a las elecciones sindicales de la Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba que tendrán lugar el próximo 1 de diciembre. La candidatura está compuesta por 304 personas y está liderada por Elena García y en segundo lugar por Antonio Pachón como responsable del sector de educación de CSIF Córdoba.

El acto, que se ha celebrado en el Ayre Hotel, ha contado con la presencia de la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, y la máxima representante del sindicato a nivel provincial, María Dolores Navajas.

El responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón, resaltó que el equipo que se presentó ayer “está formado por profesionales que conocen perfectamente las necesidades y las principales reclamaciones del profesorado cordobés, por lo que aspiramos a revalidar la confianza de los docentes con la que hemos contado en las últimas convocatorias electorales”. “Acudimos a estos comicios con el aval de haber conseguido mejoras para los profesionales de la educación en los últimos cuatro años”, subraya el representante sindical.

Mejoras obtenidas para los profesionales

Pachón ha destacado, entre estas mejoras, la equiparación salarial del profesorado andaluz y cordobés con el resto de comunidades autónomas, así como la ampliación de los permisos vinculados a la maternidad y a la paternidad o el incremento de las plantillas de los centros educativos pactando con la Administración la contratación de más de 12.000 efectivos en Andalucía. Según ha afirmado, “nos sentimos muy orgullosos de nuestro papel decisivo en la mejora de la conciliación del profesorado a través del concursillo, un procedimiento a través del cual desde hace seis cursos escolares un millar de docentes cordobeses pueden trabajar más cerca de sus familias”.

Deficiencias y retos pendientes

Desde CSIF se ha seguido denunciando en estos años la pérdida de unidades en la enseñanza pública con intervenciones en los medios de comunicación en las que se ha puesto de manifiesto la supresión de 125 clases en Infantil y en Primaria en los últimos tres cursos en la provincia de Córdoba. El responsable del CSIF Educación Córdoba ha remarcado que hemos seguido demandando una mayor transparencia en los procesos de colocación, promoviendo ofertas de empleo público amplias que atiendan al 100% de la tasa de reposición, así como la estabilización de los profesionales.

Pachón ha afirmado que, de cara a los próximos cuatro años, “CSIF seguirá canalizando las demandas de los docentes para la consecución de mejoras de la educación pública y no cejaremos en nuestras actuaciones para conseguir la bajada de las ratios y para expresar nuestro absoluto rechazo a la pérdida de unidades”. La disminución de las excesivas tareas burocráticas a las que tienen que hacer diariamente el profesorado será otro de los objetivos para que estos profesionales puedan centrarse en su labor fundamental que no es otra enseñar a su alumnado. “No podemos dejar atrás nuestra apuesta para conseguir la dignificación del profesorado y para la aprobación del Estatuto Docente y de un pacto de estado que permita la estabilidad normativa tan necesaria en nuestro sistema educativo y no dejaremos de exigir mejoras retributivas que pongan freno a la pérdida de poder adquisitivo del profesorado, ofertas de empleo público amplias que estén por encima del 100% de la tasa de reposición y convocatorias de acceso a cátedra o nuevas especialidades que sirvan para implementar realmente la carrera profesional”, ha indicado el representante sindical.

Finalmente, el responsable de CSIF Educación Córdoba ha animado a los más de 10.000 docentes cordobeses a que acudan a las urnas el próximo 1 de diciembre para que, con su voto, puedan elegir qué tipo de sindicalismo quieren que les represente en los próximos cuatro años ante los importantes retos y desafíos a los que se enfrenta la educación pública en nuestro territorio.