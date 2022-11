Vecinos del Guadalquivir exigen a Endesa solución a los cortes de luz

No es la primera vez que denuncian la situación. El pasado mes de agosto, vecinos del barrio Guadalquivir y, en concreto del Residencial Mezquita, se quejaron por los continuos cortes de luz y las graves consecuencias que estaban teniendo para todos. Superado el calor, la situación se relajó, pero esta semana han vuelto a sufrir cortes de luz y temen que la pesadilla se repita este otoño. Por eso, exigen a Endesa una solución definitiva al problema.

La compañía eléctrica achaca la situación a los enganches ilegales que se dan en la zona, ante los cuales se muestran impotentes: «Poco podemos hacer», afirman. Según fuentes de la empresa, «cuando los identificamos, se cortan, pero al poco tiempo se vuelven a enganchar, con el problema que supone por la sobrecarga de la red, que no solo genera incidencias en el suministro del resto de los vecinos sino que puede llegar a provocar conflictos mayores como incendios». Asimismo, indican que hace un mes desmantelaron en el barrio del Guadalquivir seis enganches ilegales que quedaron cortados y que siguen «buscando modos de paliar esta problemática».

Para los vecinos, esta repuesta no es suficiente. «No sabemos si los cortes se deben a enganches ilegales o es que el transformador que da cobertura a varios bloques se ha quedado pequeño para la demanda actual, pero ese no es nuestro problema», aseguran, «eso lo tendrá que averiguar la compañía, la cuestión es que estamos pagando religiosamente las facturas a precios disparatados y tenemos derecho a un servicio de calidad, es responsabilidad de la empresa que lo presta resolverlo».

Francisco Aragón, administrador de la mancomunidad, está estudiando la posibilidad de interponer una denuncia a la Policía o elevarla ante los juzgados para exigir daños y perjuicios a Endesa.

Esta mancomunidad está compuesta por propietarios particulares, pero al parecer, algunos de los enganches que les afectan se dan en viviendas sociales propiedad de AVRA. «Hemos contactado con AVRA, pero ellos no se hacen responsables en esos casos, como Endesa tampoco se hace responsable cuando los cortes causan problemas a los electrodomésticos o al contenido de frigoríficos y demás, son los seguros los que están pagando esos daños», explica.

Por su parte, el presidente de la AVV La Mirada del Sur, Manuel Sierra, coincide en que Endesa, como responsable del servicio, es quien tiene que hacerse cargo de la solución, al tiempo que llama a las administraciones a implicarse y reclamar a la compañía medidas eficaces. «No se puede dejar a los vecinos solos, las instituciones tienen que dar un toque de atención a Endesa».

Los cortes de luz continuados no son un problema exclusivo de este barrio. En la zona de Moreras, un foco habitual de este tipo de situaciones por la presencia de plantaciones ilegales de marihuana, llevan meses de tranquilidad y en Las Palmeras, no ha habido cortes desde hace 15 días, según Antonio Chache. Al parecer, los propios vecinos dieron una llamada de atención pidiendo responsabilidad para evitar los cortes. «Tenemos muchas personas mayores que no se pueden quedar sin luz y la cosa se había vuelto insostenible», afirma. También fueron sonadas las protestas de los vecinos del casco histórico, con problemas de potencia eléctrica que, según la presidenta, se han resuelto después de una obra importante en la zona. Ahora, los cortes son mucho más aislados.