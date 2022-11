El traspaso de competencias de la Junta colapsa la expedición de carnets de familia numerosa. En concreto, el traslado de los trámites desde la Consejería de Salud y Familias a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales está teniendo consecuencias en Córdoba. Según el presidente de la asociación de Familias Numerosas, Federico Tovar, "la Junta colocó al formar el nuevo gobierno las familias en Igualdad, pero el personal que tramitaba estos títulos está en Salud, por lo que no los que estaban no son suficientes y además, no saben cómo tramitarlo".

Las consecuencias para las familias de este trasvase de competencias son muy importantes, recuerda, "ya que si te caduca no tienes acceso a todas las ayudas asociadas, que van desde el bono social de la electricidad, a las deducciones de Hacienda, el descuento por agua, en transportes, etcétera".

El problema afecta tanto a las familias que tienen que renovar los títulos como a los que se incorporan a esta situación al tener un tercer hijo y quieren beneficiarse de estas ventajas. En la provincia de Córdoba, hay más de 13.000 familias con tres hijos o más, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, que son potenciales beneficiarios de estas ayudas. Según Tovar, en el caso de las renovaciones, es posible que si se realiza la petición con tres meses de antelación, se pueda aplicar en algunos casos el silencio positivo, que renovaría automáticamente el título, pero si no se ha hecho con esa previsión o se trata de nuevas inscripciones en el registro, solo cabe la tramitación por parte de la Junta de Andalucía.

"Supone muchísimo dinero que no llegará a las familias"

Rafael Valero es uno de los padres afectados y se queja de que debido a la "falta de previsión de la Junta de Andalucía, las renovaciones llevan meses de atraso, por lo que aunque la hayas solicitado con meses de adelanto (en mi caso, hace mes y medio), cuando me caduque dentro de pocos días me quedaré sin las ayudas que me corresponden". Además, se queja, "los descuentos que no se me apliquen no podré disfrutarlos después, lo que supone muchísimo dinero de ayuda a familias a las que les corresponde que no les llegará". También se queja de que, una vez pierda el título por no haber sido renovado a tiempo, "habrá que volver a presentar toda la documentación para volver a solicitar el bono de la luz, Hacienda" en la luz, Hacienda, etc., cuando no tienen culpa de no haber podido renovar, ya que presentaron la solicitud a tiempo.

La Junta admite el atasco pero no ofrece cifras de afectados

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha admitido el atasco debido a la transferencia de competencias desde Salud y Familias donde se realizaban en la anterior legislatura, aunque no da cifras de cuántas personas están afectadas ni cuánto se está tardando en este momento en renovar o expedir un título. Fuentes de la Delegación de Córdoba aseguran que se están tomando medidas para normalizar la situación, entre ellas, se ha reforzado con siete personas la plantilla dedicada a realizar estos trámites mientras se trabaja en mejorar el procedimiento para que seas más ágil.