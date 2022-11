Con el frío aproximándose semana tras semana, la mayoría tiene puesta la cabeza en una cuestión primordial: ahorrar en la factura de la luz. Porque llega el tiempo de la calefacción y las cuentas pueden volver a no encajar tal y como pasó en verano con el uso del aire acondicionado. La cuestión es no pasar ni frío ni calor y que el bolsillo no se resienta demasiado.

A estas alturas de crisis y envites inflacionistas de precios, la lección parece bien aprendida. Un consumo eficiente y responsable conlleva ahorro en la factura personal. Pero ¿qué podemos hacer para evitar pérdidas de calor en nuestras viviendas y reducir el consumo eléctrico? Lo principal es conseguir que el interior esté bien aislado y en ello los cerramientos de ventanas y puertas juegan un papel esencial. El pasado 17 de octubre se aprobó un Programa de ayudas para acometer la rehabilitación energética de los edificios, que ha servido de estímulo para que no pocos se animen a sustituir sus ventanas buscando ese ahorro energético. Isabel Prieto, de la empresa Show Room, especializada en el sector de la carpintería de aluminio, vidrio y PVC, señala que las ventanas que se instalan hoy día «vienen ya adaptadas para ese mejor rendimiento energético». Los perfiles que se instalan pueden ser de PVC o de aluminio con rotura de puente térmico, es decir, «se divide la cara interior y exterior del cierre de tal manera que si hace frío fuera, ese perfil rompe esa temperatura para preservar el calor interior y además, va acompañado de un cristal que lleva un tratamiento específico dependiendo de si le da el sol a la vivienda, en cuyo caso solo entraría la luz pero no el calor, y si es [cristal]bajo emisivo evita que tanto el aire caliente como el frío del interior de la vivienda salga afuera». Los precios de estos cerramientos dependerán del tamaño, color, tipo de ventana que se elija, entre otras cuestiones. Un desembolso que no todo el mundo podrá asumir. Pero hay buenas noticias. En estos casos en los que las ventanas no sean tan punteras, también será posible ahorrar. El arquitecto Juan F. Luque señala que el lugar por el que las viviendas pierden o ganan energía normalmente es por la fachada, «sobre todo en los tipos más habituales que existen, los pisos en bloques de viviendas». En este punto subraya que también en aquellos cerramientos de la vivienda que están en contacto con el exterior, «en un piso será fachada y ventanas y en una vivienda unifamiliar, fachada, suelo y techo». ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces si no podemos poner cierres nuevos? Tendremos que intentar que cualquier fisura o punto débil que tenga la superficie en cuestión «se subsane, se ciegue o se haga la reparación que sea necesaria para que no entre por ahí ni frío ni calor, por ejemplo, revisar que los cristales estén bien sellados» subraya el experto. Esta recomendación es válida tanto para invierno como para verano. «Se trata de que si pones la calefacción en tu casa dure lo más posible para evitar usos prolongados que reviertan negativamente en la factura a pagar». ¿Y por qué lugar es es fácil que entre o salga calor o frío?. Según apunta el arquitecto uno de ellos es la puerta de entrada a la vivienda, «ahí es recomendable colocar un burlete para impedir, sobre todo, que entre aire frío». Otro sería, como venimos comentando, las ventanas, «en ese caso es bueno repasar que cierran correctamente y si ver que la silicona de los vidrios está bien y es impermeable». En cuanto al aislamiento exterior de la vivienda subraya Luque que «no se puede tocar si es un piso». Por ello algunas comunidades lo que hacen, sobre todo si son muy antiguas y para no invadir el interior de la vivienda, es aplicar un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) que consiste en un revestimiento que consigue la estanqueidad de fachadas y cubiertas. «Esta técnica mejora el rendimiento térmico general del edificio y, por lo tanto, permite un ahorro sustancial de energía» destaca. En este interés por conseguir para la vivienda el mayor ahorro energético y teniendo en cuenta que como característica habituacional en el Sur, donde predominan las altas temperaturas, la mayoría de los suelos suelen ser pétreos, es recomendable y aconsejable colocar alfombras durante el período de frío. Para ventilar la casa es suficiente con tener las ventanas abiertas durante unos minutos porque de lo contrario, será más costoso volver a calentar el ambiente. Cuando ya no haya luz las persianas deben bajarse porque de esta manera también ayudaremos a que no se pierda calor. También podemos valernos de la energía térmica del sol para que durante el tiempo que este incida en la vivienda, ya sea mañana o tarde, nos ayude a calentar la casa. «Aunque son elementos en los que quizá solo reparamos a modo de adorno, las cortinas, sobre todo si son de tejidos gruesos, también nos pueden ayudar a mitigar entrada de aire frío en caso de que la ventana no cierre bien», comenta Luque, y recomienda colocar los calefactores cerca de ventanas o puertas exteriores más que en sitio aislados o esquinados, para que, si entra aire frío, se caliente según llegue al interior».