El Distrito Centro exige al Ayuntamiento de Córdoba más control sobre las despedidas de soltero

El Consejo de Distrito Centro pedirá al Ayuntamiento un mayor control sobre las despedidas de soltero y soltera, una modalidad de turismo que lleva de moda en Córdoba varios años y que causa alguna que otra molestia a los vecinos de la zona centro y del casco histórico. Lo cuenta la presidenta de este consejo de distrito, Lourdes Martínez, tras conocerse que Málaga pondrá coto a este tipo de turismo. En este caso, la capital malagueña modificará su ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio Urbano y prohibirá, entre otras cosas, ir desnudo o en ropa interior por la calle, ir disfrazado o con complementos que representen genitales o llevar muñecas o muñecos así como elementos de carácter sexual.

Los vecinos del centro y del casco ven con buenos ojos la medida que quiere aplicar el Consistorio malagueño y piden una especie de réplica en Córdoba. Según explica Martínez, «todos los fines de semana hay varias despedidas que alteran el orden público», la última, el pasado fin de semana, cuando un grupo de jóvenes llegó a cortar el tráfico de la calle San Fernando y causó destrozos al mobiliario público. «A estas alturas no nos vamos a asustar de las vestimentas, pero a veces resulta feo y obsceno los disfraces que llevan», expone la presidenta del Consejo de Distrito Centro. Si bien los vecinos tienen claro que todo el mundo tiene derecho a divertirse, también recuerdan que «sus fiestas nos afectan a los demás, a ellos y a ellas les da igual que haya niños o mayores a su alrededor».

Martínez entiende también que este tipo de turismo da una mala imagen de la ciudad y empaña la impresión que el turista cultural se lleva de Córdoba.

¿Cómo se regula?

Replicar en Córdoba la medida de Málaga para paliar los efectos adversos que puedan traer este tipo de celebraciones no es posible. La razón, que Córdoba no cuenta con una ordenanza similar a la que se pretende cambiar en Málaga. El Ayuntamiento de Córdoba, de momento, no se ha pronunciado sobre este asunto, toda vez que el debate sobre el turismo de borrachera se ha puesto encima de la mesa varias veces durante los últimos años, sin que nunca llegara a aplicarse ningún tipo de medida coercitiva.

Sobre cómo atajar el problema, si es que existe, la presidenta del Consejo de Distrito Centro entiende que habría que empezar por una mayor dotación de policía que circule por las zonas de fiesta, algo que serviría como medida disuasoria. Desde lo privado sí que se han empezado a hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay apartamentos turísticos que prohíben clientes que vengan de despedida de soltero, algo que también aplican algunos locales de hostelería.

Con la idea de instar al Ayuntamiento a que tome algún tipo de medida, Martínez pondrá el asunto sobre la mesa en la próxima reunión del consejo de distrito, que tendrá lugar el martes de la semana que viene. Los efectos adversos de la fiesta y del ocio nocturno llevan varias semanas copando las quejas de los residentes de estas zonas, que denuncian los ruidos, la falta de seguridad y la suciedad que generan quienes participan en estas actividades.