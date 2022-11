El mercado de segunda mano suma seguidores a caballo entre el ahorro y la tendencia

La creciente toma de conciencia respecto a un consumo sostenible y responsable junto a la galopante subida de precios ligada a la inflación, han posicionado a los productos con una segunda vida en una opción al alza a caballo entre el ahorro y la tendencia.

En una pequeña tienda del centro de la capital se venden muebles y objetos de decoración a los que se les da una segunda vida. La gente empieza a buscar también objetos de este tipo a precios más reducidos si bien, como explica Elena, propietaria de la Lonja Vintage, “llevan detrás mucho trabajo para reacondicionarlos que no se valora”. Cuando se recurre a esta opción es frecuente encontrarse con dos tipos de clientes, por un lado los que valoran el ahorro al adquirir un mueble de segunda mano y por otro, aquellos que, más allá del precio, lo adquieren precisamente por ese carácter vintage o usado, “lo sostenible está de moda” asegura.

Es una forma de ahorrar y renovar “sin morir en el intento”

Muchos de los muebles que Elena tiene en su tienda le llegan de casas que se están desocupando y sus propietarios los ponen a la venta, circunstancia que ella aprovecha para comprar y restaurar aunque también apunta que, cada vez más, la gente opta por “hacerle un lavado de cara a sus enseres para actualizarlos y se les da una segunda vida, el transportista los trae a mi taller y con papel, pintura y tela se pueden hacer muchísimas cosas”. Es una forma de ahorrar y renovar “sin morir en el intento”.

También por la misma zona, California Vintage se dedica a la venta de ropa de segunda mano. El regente y dueño de este negocio, Francisco, asegura que “cayendo la que está cayendo a mí me va bien, no me puedo quejar”. Con esto apuntala la tendencia creciente de consumo de productos ya usados. “Tiene lógica, cuando hay crisis la gente no tiene para comprarse una chaqueta de marca nueva porque cuesta 80 pavos y se la compra aquí que vale 30” argumenta. Francisco trasladó su tienda hace algo más de un año desde Ciudad Jardín al Centro. En ese tiempo ha visto cómo negocios como el suyo empiezan a proliferar en la ciudad. “Yo compro a proveedores, no me meto en el jardín de comprar a particulares porque entonces tendría la tienda llena de vendedores en lugar de compradores” asegura.

En Chinales, en el Hiper Rastro Remar, Nieves Román, voluntaria de la oenegé propietaria de este centro, asegura que “aunque la cosa está paradilla sí que se nota algo que salen más productos de segunda mano”. En concreto, lo que más se vende es ropa, “la gente antes era muy reticente a llevarse artículos usados, algo que, por el contrario, es muy usual en otras ciudades como Málaga o el norte, donde también estamos presentes, pero cada vez más se van acostumbrando y animando algo más a consecuencia de la situación complicada que tenemos”.

Los 'marketplace' de internet

Al pensar en ahorro no se puede perder de vista la opción de poner a la venta aquello que se tiene en casa y que ya no se usa. No son pocas las páginas webs que se han creado para vender cosas de segunda mano online, una forma de negocio en la que ambas partes ganan, vendedor y comprador.

Los portales generalistas son muy interesantes para vender cosas en general, pero si lo que se quiere es poner a la venta un artículo de segunda mano más específico, es probable que lo que más interese sea hacerlo en un marketplace especializado. En este sentido, podemos encontrar portales especializados para muchas cosas entre los que podrían destacar Wallapop, la aplicación móvil más conocida de venta de productos usados entre particulares, aunque parece que cada vez hay más empresas que venden también artículos nuevos. Milanuncios, la página web que consiguió convertirse en la nueva referencia de la venta de productos de segunda mano y que a pesar de la creciente competencia, ha sabido mantenerse. A través de la marketplace de Facebook se puede acceder a compradores más especializados mediante los grupos y es un servicio bastante utilizado. También está en auge Vinted, portal de moda y accesorios de segunda mano en internet que opera en España, Francia y Países Bajos.

Cuestiones a considerar

Si las compras de segunda mano se realizan entre particulares en ese caso no se podrá aplicar la Ley General de Defensa de los Consumidores, “sería un contrato entre dos particulares y ahí cualquier discrepancia se solucionaría vía Código Civil o tribunales” subraya el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez. Si por el contrario los productos son adquiridos en establecimientos o empresas, entonces “el consumidor final, o comprador en este caso, tendría el amparo de la ley ya que cualquier producto de segunda mano tiene un año de garantía y derechos de devolución en caso de que aquello que se ha adquirido esté defectuoso”, añade.