El Palacio de Congresos ha acogido este jueves la presentación de las segundas Jornadas Interreligiosas Espíritu de Córdoba en las que participarán representantes de las comunidades judías, entidades religiosas evangélicas, la Conferencia Episcopal Española y la Junta Islámica de España, que han mostrado una imagen de colaboración y diálogo entre confesiones.

En este contexto, a preguntas de los periodistas sobre la idea de que se establezca culto compartido en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, ha asegurado que la comunidad musulmana "respeta que hoy por hoy la Mezquita es una Catedral con signos y símbolos que no son compatibles para el rezo musulmán" y que "sería extraño, irregular, imposible de organizar y en absoluto viable proponer el rezo en este templo". También ha aludido a que en el pasado, la junta islámica realizó una petición de carácter ecuménico y cuando el Papa dio respuesta a esa petición, descartaron esa opción porque entendieron que "el ruido mediático y la problemática que esto conllevaba eran muy perjudiciales especialmente para los musulmanes, por tanto, eso está descartado".

"Los musulmanes tienen interés cero en rezar en la Mezquita-Catedral"

En la misma línea, se ha manifestado el delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Córdoba y consultor de la Subcomisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, que ha coincidido en que los musulmanes, dado el contexto de Catedral del templo, no quieren rezar allí.

Según Navarro, "la experiencia que tenemos con la mayoría de musulmanes que hablo es que no están interesados en rezar en la Mezquita, tienen interés cero, se trata de una polémica creada entre los que no rezan ni creen en Dios y en los medios, es más un problema entre plataformas ideológicas que entre religiones", ha sentenciado. En este sentido, ha asegurado que los musulmanes tienen otros problemas como que "no se les deja construir una mezquita en Córdoba". Asimismo, ha apostillado: "Me parece más interesante como católico defender el derecho de los musulmanes a tener su propia mezquita".

"Queremos que se nos trate como ciudadanos exactamente igual que el resto" Isabel Romero - Presidenta de la Junta Islámica

Según Isabel Romero, la prioridad para los musulmanes que viven en España es "que el marco jurídico español se cumpla" en relación con el disfrute de derechos básicos reconocidos por ley como "que haya profesores de religión islámica y comida halal en la escuela pública y que haya cementerios donde enterrar a las personas musulmanas".

En su opinión, "estos son los problemas de la ciudadanía musulmana y esas son nuestras demandas, pero no porque seamos especiales sino porque queremos que se nos trate como ciudadanos exactamente igual que el resto". Así, ha asegurado que se van dando pasos poco a poco y que cada vez hay más sensibilidad en las instituciones.