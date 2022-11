La primera teniente de alcalde y delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado este miércoles la programación que, junto a la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y varios colectivos, se organiza en la ciudad con motivo del 25 de noviembre. Albás ha detallado que la quincena de actividades que se celebrarán con motivo del 25N "busca concienciación e implicación de la ciudadanía" en otro año en el que el Ayuntamiento se suma "a ese grito de unidad contra esta gran lacra social" y manifiesta un "compromiso claro y sin fisuras por la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres".

Albás ha dejado claro que en Córdoba "la violencia no tiene ningún tipo de cabida" y ha destacado que la lucha continuará "por todas aquellas mujeres que ya no están, por las que sufren a día de hoy algún tipo de acoso o violencia", al tiempo que ha manifestado que "no pararemos de intentar concienciar a la sociedad de que esto es una lucha de todos".

Manifestación

El acto central de la celebración del 25N será, como cada año, la manifestación contra la violencia machista. En este caso, la marcha saldrá el viernes 25 de noviembre a las 18.30 horas desde la glorieta de Cruz Roja para concluir en los jardines Adolfo Suárez (junto a Canal Sur).

Ese mismo día, a las 12.00 horas, habrá también una manifestación en bicicleta que saldrá de la plaza de Santa Teresa y culminará en la plaza de la Corredera. Además, junto con el Colegio de la Abogacía de Córdoba se organizará una lectura de testimonios de mujeres víctimas de violencia de género y un cuentacuentos infantil.

Más actividades por distritos

La programación con motivo del 25N está dividida este año según los distritos en los que se realice. En Poniente Norte ya ha empezado un taller de arteterapia para mujeres, en el centro cívico Vallehermoso, que se celebra todos los jueves hasta el 22 de diciembre de 17.30 a 19.30 horas. En el Noroeste se celebra el mismo taller, pero los lunes.

En el distrito Centro se organiza el ciclo Cierra la puerta al ramito de violetas. Ya ha habido varias charlas a cargo de Lourdes Pastor y Belén Sardeña. La siguiente actividad será el 24 de noviembre en el centro cívico de la Corredera, a las 17.00 horas. Será una dinámica artística denominada ¡Despierta... ya no lo permito! a cargo de la actriz y directora de artes escénicas Irene Lázaro.

Distrito Poniente Sur

En Poniente Sur ya se ha celebrado un ciclo de cine y la siguiente actividad será los días 14 y 15 de noviembre donde se pintarán los bancos del distrito de color rojo. El 30 de noviembre se clausurará esa actividad con monólogos y actuaciones musicales.

En el distrito Sur, el 14 de noviembre habrá un encuentro de mujeres del distrito en el centro cívico Arrabal del Sur (de 16.30 a 19.30 horas) y hasta febrero del 2023 se desarrolla el certamen Por el buentrato: es mi cuerpo, yo decidido y lo respetas en centros educativos del distrito. El día 25 organizan, además, una marcha bajo el lema ¡Más vale educar que curar!.

Por último, el distrito Sureste organiza actividades educativas reivindicativas en los colegios e institutos públicos.