La facultad de Filosofía y Letras de Córdoba pone el broche a su 50 aniversario con un libro sobre su historia

El salón Liceo del Círculo de la Amistad ha acogido este martes el acto de colofón del 50º aniversario de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba con la presencia de representantes de distintos estamentos de la cultura y la investigación de Córdoba además de las principales autoridades políticas y académicas del ámbito universitario, desde el actual consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos; al actual rector, Manuel Torralbo y el actual decano de la facultad, Ricardo Córdoba.

El acto conmemorativo, presentado por la jefa de Local del diario CÓRDOBA, Isabel Leña, tuvo como eje la presentación de un libro editado por el periódico que recoge la historia de este centro desde su fundación como Colegio Universitario en 1971 hasta la actualidad aunque sirvió también para reivindicar la importancia del estudio de las humanidades en un momento en el que el avance de las nuevas tecnologías parecen cuestionar su utilidad.

Esa defensa de la filosofía, las artes y la cultura en todas sus facetas vertebró los discursos de las autoridades presentes, empezando por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, que pese su formación -es catedrático de Matemáticas- cree que el alma mater de la Universidad son las humanidades y que la UCO «sería menos Universidad sin ellas y sin la facultad de Filosofía y Letras». En su opinión, el mundo de hoy, regido por la incertidumbre estaría perdido sin el arte, sin la posibilidad de leer libros y sin el pensamiento crítico que fomentan estos estudios. En su intervención, Torralbo aprovechó además la ocasión para hacer una declaración de principios y pese a que el decano, que le precedió en la palabra, no hizo la carta a los Reyes Magos ni recordó la necesidad de ampliar el centro, se comprometió con él a «luchar por ampliar el espacio actual».

La presentación del libro no se limitó a los discursos institucionales. También hubo lugar para la aportación de conocimiento y para la reflexión. Y nadie mejor que un sabio en el estricto sentido de la palabra, un hombre del Renacimiento, como lo definió el consejero Gómez Villamandos, para ello. El elegido para disertar ante el público fue el profesor Francisco Montes Tubio, doctor ingeniero agrónomo en Bioquímica y gran pensador, que en pocos minutos hizo un revelador resumen sobre cómo llegar Desde la Geometría a la Filosofía y las Letras. Aunque para los neófitos, a primera vista pueda parecer que no hay demasiada relación, lo cierto es que sí la hay, y mucha. Así, se remontó a los clásicosy a la primera geometría de Euclides y fue encardinando cada avance en esta materia de la mano de Newton o Einstein después, con el impacto que cada cambio generó en los filósofos y en la concepción del ser humano demostrando la vinculación permanente entre las conclusiones de los grandes hombres de ciencias y las de los grandes hombres de letras. En relación con el momento actual, el profesor Montes aseguró que "las ciencias han experimentado unos avances impresionantes, sobre todo en las nuevas tecnologías, pero que el reto más importante ahora consiste en distinguir lo esencial de lo accesorio y en que las humanidades no pierdan su identidad y su función de elevar el espíritu humano y alentar la incontinencia creadora que nos define».

El consejero del ramo y exrector de la UCO fue el encargado de cerrar el acto y aunque él es veterinario y por tanto, se defina como un hombre de ciencias, no dudó en hacer un alegado en defensa de las humanidades. «Las humanidades, la filosofía, la historia o el arte son las materias que conforman nuestra identidad», afirmó, «la ciencia y la tecnología hablan el mismo idioma en todas partes, los científicos pueden comunicarse sobre lo que hacen en China, EEUU o España, pero lo que nos hace diferentes son las humanidades, nuestra historia, nuestro pensamiento crítico, eso es lo que define nuestra forma de ser». Según Gómez Villamandos, «no solo tenemos que defender las humanidades como concepto sino como conocimiento porque cada vez más tendemos a confundir la herramienta con su finalidad». En su opinión, la explosión tecnológica no puede hacer que la sociedad pierda de vista que esas tecnologías no tienen un fin en sí mismo sino que constituyen una herramienta para avanzar. «No sirven de nada si no sabemos adónde vamos», insistió, antes de destacar la importancia de formar a las nuevas generaciones al más alto nivel para propiciar el relevo que la Universidad necesita.

Gratis, con el ejemplar del diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA entregará este miércoles de forma gratuita con el ejemplar del periódico la publicación editada con motivo del aniversario, ilustrada en la portada con una acuarela de Rafael Obrero. A lo largo de 164 páginas estructuradas en 12 capítulos, el libro recorre el pasado, el presente y los retos de futuro de una facultad nacida con solo 201 estudiantes y estudios de Geografía e Historia y Filología Hispánica y Moderna y que ahora oferta 14 grados diferentes.

En sus páginas, se hace memoria sobre la historia del edificio, enmarcado en plena Judería y de gran singularidad, al tiempo que los decanos que han liderado el impulso de esta facultad, desde José Manuel Cuenca Toribio a Bartolomé Valle, José Clemente, Joaquín Mellado, Eulalio Fernández y el actual Ricardo Córdoba aportan su perspectiva sobre los años en los que estuvieron al frente. Se da voz también a los grupos de investigación, las cátedras y aulas especializadas que trabajan en la facultad, el personal de administración y servicios, el consejo de estudiantes y el Aula de Debate en una publicación que no pasa por alto el impacto social, cultural e internacional de este centro y los espacios únicos que lo conforman: la Capilla de San Bartolomé, la biblioteca o las salas de exposiciones. Por último, se incluye una interesante galería gráfica con algunas de las imágenes más destacadas de estos 50 años de historia.