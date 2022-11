Bellido dice que el refuerzo del control en Infraestructuras ha permitido detectar las irregularidades en facturas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reaccionado este martes a la última noticia relacionada con la Delegación de Infraestructuras, las posibles irregularidades detectadas en 200 facturas de menos de 500 euros relacionadas con la unidad de Mantenimiento de Edificios. Según Bellido, si esas regularidades se han podido detectar a tiempo, es decir, antes de que las facturas se abonaran, se debe al refuerzo del control sobre el área que el cogobierno aplicó a raíz del conocido como caso Infraestructuras.

El alcalde ha incidido en que en el Ayuntamiento de Córdoba, "los contratos menores en Córdoba pasan el mismo trámite que el contrato de mayor cuantía", ya que en los trámites de Infraestructuras el umbral no se pone a partir de los 3.000 euros para sacarlo a Plataforma de Contratación, sino que se baja a los 500 euros. Además, ha apuntado que también se reforzó con personal técnico la delegación para labores de gestión.

Ahora, ha manifestado, "se demuestra que empiezan a funcionar esos controles", añadiendo que "no es que hayamos detectado unas irregularidades porque desde fuera se nos ha dicho".

"Mucha cantidad de facturas"

Bellido, que ha hablado en todo momento de supuestas irregularidades y de presunción de inocencia, sí ha reconocido que los posibles fraudes aparecen "en mucha cantidad de facturas" donde, además, nadie es capaz de corroborar que los servicios por los que se firman fueron ejecutados.

El regidor ha insistido en que el cogobierno ha actuado con "absoluta transparencia" porque entiende que "los ciudadanos merecen ser conocedores de estas situaciones", al tiempo que ha recordado que se ha dado aviso a la Policía Nacional dado que hay una investigación abierta por otros contratos de la misma delegación.

"Es triste que nos encontremos con estas situaciones, pero afortunadamente las facturas no se han pagado, sino que se han detectado en la tramitación", ha valorado el alcalde, que cree que el caso de estas facturas no tiene que ver con los contratos ahora judicializados dentro del caso Infraestructuras. "Una cosa es que haya un contrato con irregularidades en algo hecho, y otra que se detecte antes", ha puntualizado el regidor, que sí ha apostillado que eso "no quita que a lo mejor en algún caso haya podido pasar".

El PSOE habla de corrupción

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, José Antonio Romero, ha criticado que "el Ayuntamiento está continuamente en los medios por casos de posible corrupción" y ha opinado que "a la gente no le gusta que se hable de corrupción en su ciudad".

Romero cree que lo que ocurre en Infraestructuras es una "falta de supervisión" esté quien esté de delegado y ha denunciado que "se echen las culpas unos a otros". Además, ha reprochado que tengan "la caradura de decir que muchas de ellas [facturas] no se han ejecutado", al tiempo que se ha preguntado "cómo se registran facturas de trabajos que no se han ejecutado".