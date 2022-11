¿Existe relación entre los pozos y la sequía? Es decir, ¿contribuyen los pozos a que haya más sequía? La respuesta no está clara o, al menos, no hay una fuente oficial que la aclare. Juan Vicente Giráldez forma parte del área de Ingeniería Hidráulica del departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (UCO) y cuando se le hace la pregunta que comienza esta información habla alto y claro: «Si hay sequía es porque no llueve» y añade que «el que haya más o menos pozos no es ningún problema».