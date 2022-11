Salud controlará a pacientes polimedicados de Córdoba para evitar el uso innecesario de fármacos

En el marco de la Estrategia de Seguridad de Paciente del Sistema Nacional de Salud, que persigue una atención sanitaria más segura y de calidad, se ha presentado un proyecto que ha empezado a desarrollar este año el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, con el objetivo de que aquella población que toma diez o más medicamentos al día durante un periodo prolongado pueda disminuir o adaptar mejor su carga farmacológica en la medida que esto sea posible, sin que se vea perjudicada su salud.

La mayor esperanza de vida y el creciente arsenal terapéutico del que dispone de la población ha elevado de forma considerable en los últimos años las prescripciones farmacéuticas y, por consiguiente, el número de medicamentos que toma la ciudadanía.

«Los medicamentos son efectivos, pero pueden presentar un riesgo si no se toman bajo las indicaciones y durante el tiempo que sea establecido por el médico, no un día sí y otro no», apunta la farmacéutica de atención primaria del distrito Córdoba-Guadalquivir Raquel Escudero. Esta experta señala que el proyecto en el que está trabajando este distrito sanitario ha priorizado a la población que toma diez o más medicamentos durante seis meses o más, así como a pacientes diabéticos mayores de 80 años o en tratamiento con insulina o con antidiabéticos orales y pacientes en inicio de tratamiento con opioides menores o mayores para dolor crónico no oncológico.

Reducir los medicamentos que se toman cada día

El objetivo de esta iniciativa es disminuir la carga farmacológica que pudiera ser innecesaria por la propia evolución de la enfermedad o por no conseguir los resultados necesarios. El proyecto incluye además un cuestionario de valoración de riesgo en la prescripción de opioides y la revisión de los diabéticos mayores de 80 años.

Raquel Escudero señala que se trata de un proyecto a largo plazo, para lo que ya se dispone del listado de pacientes polimedicados en la situación antes descrita y se está procediendo, por parte del médico y de la enfermera que tiene adscrito cada paciente, a la revisión paulatina de la necesidad de tomar todos esos fármacos

¿Cuáles suelen ser los fármacos más recetados?

«Empezamos a hacer la revisión este año y se trata de un trabajo amplio, ya que hay muchos pacientes polimedicados y hay que velar por su seguridad, que no haya duplicidad de medicamentos, que no se produzcan interacciones entre un tratamiento u otro, para que la medicación se adecue lo más posible al paciente», indica esta farmacéutica.

Entre los medicamentos que suelen tomar durante mucho tiempo los pacientes que tienen recetados diez o más fármacos están los ansiolíticos, los medicamentos que se usan para el control de la gota, los preparados de hierro, los antiinflamatorios, entre otros. «Se revisa toda la medicación, aunque se prioriza aquellos fármacos que pueden tener más riesgos de seguridad», resalta Raquel Escudero.

«Es muy importante que los pacientes se tomen bien la medicación y comprobar si tienen adherencia o no a los tratamientos que tiene indicados», subraya esta farmacéutica.