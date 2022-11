«Parte del feminismo ha olvidado cómo era ser el eslabón más débil»

Eiden tiene 22 años, es estudiante de animación sociocultural y voluntario de la asociación TT Córdoba, donde acompaña a chic@s trans a transitar el camino que él ya conoce.

¿Cuándo te diste cuenta de que no eras una chica?

Desde pequeño, siempre he sentido que no encajaba en el papel de chica que me habían adjudicado, eso estaba ahí dentro, pero hasta que cumplí los 16 años no fui capaz de expresarlo. Los referentes transexuales que tenía no me servían, no me identificaba con ellos. No he conocido a personas trans como yo hasta hace poco. Con 16 años, comenté con mi círculo de amigos más cercanos lo que sentía y aunque ellos no sabían poner nombre a lo que me pasaba, me comprendieron y lo aceptaron sin problema. Fui poco a poco, pedí que me llamaran con un mote y hasta que decidí mi nombre. Tardé dos años más en decirlo en casa. En realidad, la primera persona a la que le comenté que podría ser un chico trans fue mi madre, pero ella se negó totalmente a contemplar esa posibilidad aunque me confesó que siempre había visto algo en mí que no encajaba. Mis familiares cercanos no lo tomaron bien al principio. A mis abuelos les costó, pero luego lo aceptaron sin problema, pero mi madre a día de hoy aún no lo asume del todo.

¿Qué veía tu madre que no le encajaba?

Que yo no era como otras niñas de mi edad que juegan a las muñecas, yo pedía balones de fútbol y en el McDonalds, los juguetes de niño, pero mi madre pensaría que yo era lesbiana, cuando la realidad es que yo era un niño y quería jugar como los otros niños.

¿Qué piedras has encontrado en el camino para poder ser quien realmente eres?

El principal problema es la falta de información en todos los ámbitos, empezando por el colegio. En clase de Biología, te enseñan cómo es el cuerpo de una niña y de un niño y te encasillan por tus genitales y atributos físicos cuando no hay solo dos cuerpos, puede que los genitales no determinen el género de una persona. Me habría ayudado que no me clasificaran en el DNI desde pequeño o saber al menos que existía la posibilidad de cambiarlo. En el tema de los baños públicos… yo no he entrado hasta hace poco, me costaba aguantar las miradas y en los institutos en los que he estado, afortunadamente, había baños mixtos, pero sé de casos en que te prohíben entrar y eso te puede generar incluso problemas de salud. Cuando me identifiqué como Eiden, estaba en un grado medio y no hubo problema, me llamaron por el nombre sentido cuando lo pedí y me cambiaron la documentación. Algunos compañeros me miraban como a un bicho raro hasta que me conocieron más, al final es eso.

¿Tuviste dudas? ¿Crees que alguien puede equivocarse cuando da el paso y se cambia el nombre o se hormona como temen algunos o hacerlo por moda?

No, nunca he tenido dudas sobre lo que soy, otra cosa es los pasos que quieras dar o no. Yo llevo dos años de hormonas y una mastectomía, pero cada persona es un mundo. No creo que alguien pueda equivocarse al identificar su propio género, salvo que sea de género no binario. El género es algo que puede ser estable o fluido. Hay quien considera que ahora hay más personas trans por moda, pero la realidad es que tenemos más información. Estoy seguro de que antes había muchas personas trans ocultas, que han tenido que vivir como lo que no son toda la vida. Dar el paso supone una liberación. La sociedad actual se cuestiona más las teorías de género y para mí eso es una forma de evolución. Pero si no tienes un problema de identidad, ¿para qué vas a querer cambiar de género? Es un proceso muy duro, no tiene ningún sentido salvo que estés sufriendo. Que te traten de ella cuando eres él llega a ser insoportable, yo he dejado de hacer muchas cosas porque no podía soportarlo. De pequeño, me hacían ver que yo era una niña normal y me colocaban vestidos, faldas, pelo largo, me peleaba porque no quería esa ropa y cuando me quedaba solo, soñaba con tener el pelo corto. Los roles de género te limitan mucho, pero a la vez son el punto de apoyo para mostrar quién eres a los demás.

¿Qué esperas de la ley trans?

La ley trans puede aportarnos un poco más de libertad, pero se ha ido desdibujando. No es una ley completa del todo porque han ido restando derechos con las modificaciones. Por ejemplo, ahora no contempla a las personas no binarias y a los menores los deja en segundo plano, ya no se les puede conceder el DNI sin la tutela de los padres. En mi opinión, habría que mirar caso por caso, hay niños que se crían en entornos muy hostiles y sin ningún apoyo. Un profesional debería valorar si hay coacciones de la familia contra su autodeterminación de género.

¿Qué te parece que se pida un certificado médico o psicológico para realizar el cambio de sexo registral?

Si la ley obliga al final a presentar certificado psicológico creo que estaríamos dando un paso atrás. Hemos luchado mucho para que la transexualidad no se relacione con una enfermedad mental y, en mi opinión, un psicólogo puede acompañarte en el proceso, pero no decidir por ti. Antes hacían tests para determinar si eras trans o no, que son ridículos. ¿Te gusta la muñeca o el camión? No podemos volver a eso.

¿Crees que la autodeterminación de género puede desdibujar la violencia de género como temen algunos sectores del feminismo?

No entiendo ese planteamiento. ¿Para qué va un hombre, que tiene una serie de privilegios por serlo, a cambiar de género y perderlos? Una persona que es mala puede hacer el mal con o sin autodeterminación, pero eso no puede ser excusa para no garantizar una serie de derechos básicos a las personas trans.

¿Entiendes el feminismo que defiende esta postura?

Desgraciadamente, el feminismo está muy dividido, hay una lucha interna. Yo creo que las feministas que defienden este tipo de cosas se han olvidado de cuando eran ellas el eslabón más débil, de cómo te sientes cuando estás ahí, no están siendo empáticas con las mujeres trans que son aún más débiles. Yo me considero feminista, pero cuando el feminismo niega la igualdad, ya no lo entiendo.

"Ya no busco que la gente me quiera o me comprenda, me vale con que me respeten"

¿Cómo te ha cambiado la vida poder expresarte como chico?

Me ha hecho más feliz, más libre, poder decir que soy un chico sin tener que dar explicaciones a todo el mundo te libera mucho, más cuando sabes que hay personas apoyándote que están dispuestas a luchar por ti. Por eso, yo ahora estoy en TT Córdoba, para intentar ayudar a otras personas. He tenido golpes duros en mi vida y espero que esto cambie para otros. Ahora, ya no busco que la gente me comprenda y me quiera, me vale con que me respeten.

¿Qué le dirías a los que practican la transfobia?

Que se informen, que todos somos personas. Yo no puedo ni quiero imponer nada a nadie, pero estoy seguro de que si esas personas transfobas conocieran a alguna persona trans verían que las cosas no son blancas o negras y que hay mucho sufrimiento detrás.