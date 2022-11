Susto o muerte

La Junta de Andalucía está inmersa en la unidad didáctica de sus presupuestos, que vuelven a ser «los más sociales de la historia» (convendría ir cambiando, digo yo, el eslogan que gastan desde 2019). Los representantes del Partido Popular se afanan en resaltar los logros de las cuentas por tierra, mar y aire con el mismo afán que el PSOE destaca olvidos como la ronda Norte de Córdoba o la autovía del Olivar. Es lo mismo que ocurrió hace unas semanas con los Presupuestos Generales del Estado pero al revés. Habrá que esperar a lo ejecutado que es el asunto mollar de cualquier partida, el salto del excel a la realidad.

Algunos políticos están preocupados por la forma en que se trasladan sus mensajes a la ciudadanía (no hablo del postureo de Instagram), más allá de la artillería propagandística de los partidos, de los soporíferos mítines o los falsos debates que no son sino discursos yuxtapuestos de los ponentes. Hay quien usa ya una herramienta digital como es TikTok para dar la chapa de un modo más visual y entretenido (es el caso del senador socialista de Pedro Abad Alfonso Muñoz) o quien reinventa el mitin o la conferencia convirtiéndola en una entrevista más dinámica (es lo que hizo el número 2 del PP, Antonio Repullo, en el encuentro celebrado por Asfaco). El público agradece el esfuerzo, no sé si también lo agradecerá el votante.

En Córdoba pagaremos un 0,5% de impuestos municipales menos en 2023 (las tasas quedarán congeladas a excepción de la que pagan los quiosqueros de prensa, que se beneficiarán de un 30% de descuento, bastante pena tienen ya) después de que PP y Cs contaran con la abstención de Vox --pese a que tildó de «ridícula» la rebaja-- y el voto positivo del concejal no adscrito, David Dorado, que parece más aclimatado a su nueva bancada (del caso Infraestructuras, sin novedades, más allá de que la Policía Judicial ultima desde hace semanas el informe que le pidió el juez de la primera causa).

Volviendo a las ordenanzas, la oposición arremetió contra ellas y los socialistas denunciaron que el PP se oponga ahora a aplicar beneficios fiscales a los vecinos del casco histórico pese a haberse comprometido a hacerlo hace apenas unos meses. Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda, no ve encaje para el descuento, como tampoco ve posibilidad de ayudar al pago del IBI de los pisos de AVRA en Moreras y Palmeras, que a la postre estaría pagándole a la Junta, propietaria de las viviendas. ¿Por qué a esas y no a otras?, cuestionó el teniente de alcalde de Hacienda.

En la neblina de la duda quedó si, como dice Alba Doblas (IU), el plan de vivienda municipal --que estaba previsto aprobar en el pleno pero terminó retirándose-- es apenas «un power point de 8 páginas» o un sesudo documento de planificación que no se pudo facilitar a la oposición por lo «pesado» que es y la dificultad de enviarlo a los grupos, como defiende el presidente de Vimcorsa. Se verá pronto quién fabula.

Después de dos años de complicaciones jurídicas y titubeos administrativos, el Ayuntamiento ha logrado aprobar una partida de 800.000 euros para el Bono Comercio. Aunque aún no hay fecha para la emisión de estos bonos, parece que está más cerca una medida que se pensó para ayudar al comercio en la crisis de la pandemia y que ha tardado tanto que enjugará las dificultades de la siguiente recesión. No es tardanza, es visión de futuro.

Como quiera que el otoño en curso ha sido más caliente de lo que pronosticaron los sindicatos por mor de este maldito veroño que no cesa, CCOO y UGT velan armas con las primeras movilizaciones en España al grito de Salario o conflicto, que le sonará a la patronal a eso de susto o muerte. Los sindicatos exigen subidas salariales al compás del baile del IPC y Garamendi ha dicho que tururú. En Córdoba quienes harán esta semana un paro simbólico son los hosteleros, castigados también con el incremento del precio de la luz y de las materias primas. Si la cerveza sigue subiendo como la espuma, entonces sí, habrá consenso y será la guerra.