¿Hará frío en Córdoba en noviembre? A juzgar por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ‘veroño’ amenaza con convertirse en la tendencia de la temporada y postergar el cambio de armario y la pasarela de abrigos y bufandas unas semanas más.

Muchos esperaban que los primeros días de noviembre trajeran el frío, pero la previsión meteorológica avisa de que noviembre, al igual que ocurrió con octubre, será más caluroso de lo normal con termómetros muy por encima de lo normal para esta época del año.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado probablemente noviembre tendrá un carácter más cálido de lo normal en toda España las tres primeras semanas e incluso todo el mes en el sur de la Península. De momento, apunta que la primera quincena las temperaturas, sobre todo en el cuadrante sureste peninsular, podrían estar entre 3 y 6 grados centígrados de media por encima de los valores climatológicos normales para estas fechas.

En el caso de Córdoba, la previsión para las próximas semanas mantiene las máximas en torno a los 24º y 25º, si bien las mínimas se situarán en los 10º.

Sin lluvias a la vista

En concreto, lo más probable es que las tres primeras semanas de noviembre sean también "más secas de lo normal" en todo el país, excepto en el noroeste y puntos del Cantábrico, donde es probable que sí precipite de acuerdo con los valores habituales. En el resto del país no es que no vaya a llover nada, sino que las precipitaciones serán menos abundantes que de costumbre para la última semana de noviembre, aunque todavía no hay una tendencia clara.

En Córdoba, de momento no se esperan lluvias abundantes en las primeras semanas de noviembre.

La misma estela de octubre

Hasta la fecha, el de 2017 era el octubre más cálido, pero ahora el de 2022 lo ha superado "de forma holgada", ya que ha presentado la mayor anomalía observada. En este sentido, los octubres son cada vez más cálidos y, de hecho, ninguna de las estaciones meteorológicas analizadas ha registrado una anomalía térmica negativa o fría. Es más, la mayoría de las estaciones han superado las anomalías de más de 3ºC, sobre todo en el interior y el norte peninsular, donde destacan Pamplona (+ 4,4ºC); Cuenca (+ 4,1ºC); Soria (+3.5ºC) o Madrid-Retiro, con +3.1ºC respecto a su temperatura media de 1991-2020. En la mitad sur, Córdoba terminó con una anomalía de +3ºC y Sevilla con +2,2ºC por encima de lo normal.